Ronaldo zadel in osvojil prvo lovoriko z Juventusom

Podobno kot v prejšnjih letih italijanski superpokal ni potekal na Apeninskem polotoku, ampak na tujih tleh. Po ZDA, Libiji, Kitajski in Katarju spektakel, na katerem so prisotni številni zvezdniki, so ga organizirali v Savdski Arabiji na mogočnem štadionu King Abdullah Sports City v Džedi, ki sprejme 60 tisoč gledalcev. Na obračunu, ki je dvignil mnogo prahu (zaradi skrivnostnega umora savdskega novinarja Džamala Hašokdžija in neenakopravnosti spolov, domačih pripadnic nežnejšega spola, ki bi si rade ogledale nogometni veledogodek), je imel glavno besedo italijanski sodnik Luca Banti.

Juventus slavi osmo superpokalno lovoriko. Foto: Getty Images

Vse do 61. minute sta mreži mirovali, nato pa je udaril Cristiano Ronaldo. Miralem Pjanić je žogo poslal v kazenski prostor, Portugalec pa je odlično vtekel pred gol in ugnal mladega čuvaja mreže Milana Gianluigija Donnarummo, ki je slabo posredoval. Milančani so iskali priključek, a so se morali od 73. minute znajti z desetimi igralci, predčasno je tekmo zaradi prekrška in rdečega kartona zaključil Franck Kessie.

Rezultat se do konca srečanja ni spremenil, tako da je Juventus osvojil rekordno osmo superpokalno lovoriko, Milan jih ima sedem, Ronaldo pa prvo kot član stare dame.

Preberite še: