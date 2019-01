To ni več naključje. Kolumbijec Duvan Zapata, 27-letni napadalec Atalante, je v zadnjih tednih najbolj vroči napadalec v Evropi. Soigralec Josipa Iličića je v nedeljo mrežo Frosinoneja zatresel kar štirikrat, na zadnjih osmih tekmah pa je, reci piši, dosegel kar 14 zadetkov in se povzpel na vrh strelcev serie A. Južnoameričan, zaradi katerega se tolčejo po glavi v Genovi, je prepričan, da omenjenega podviga ne bi mogel narediti brez pomoči soigralcev, pri katerih izpostavlja zlasti Slovenca.

Spomladanski del serie A se je komaj začel, a je že ostalo pri tistem, kar je najbolj odmevalo decembra. Takrat je Duvan Zapata postavil nov klubski mejnik Atalante, ni pa manjkalo veliko tudi od absolutnega rekorda tekmovanja.

Prvi po 67 letih!

V najmočnejših ligah v Evropi so v tej sezoni na eni tekmi dosegli štiri zadetke le trije. Srb Luka Jović (Eintracht Frankfurt), Kylain Mbappe (PSG) in Zupata. Foto: Reuters Kolumbijec je bil zadnji koledarski mesec v letu 2018 tako razigran in natančen, da je mrežo tekmecev na prvenstvenih tekmah zatresel kar devetkrat. V zgodovini italijanskega prvenstva jo je v enem mesecu večkrat zatresel le še Skandinavec Gunnar Nordahl, nekdanji as Milana. Daljnjega leta 1950.

Nato je sledil zimski premor. Tekmeci so upali, da se bo strelski stroj Kolumbijca med prazniki ohladil, a so se ušteli. Zapata, napadalec iz Calija, je vroč kot še nikoli pred tem. V nedeljo se je znesel nad Frosinonejem. Nemočnega Luko Krajnca in soigralce je ponižal s pokrom zadetkov. Vnovič je poskrbel za številne rekorde. Postal je prvi nogometaš Atalante, ki je v najvišjem klubskem italijanskem razredu po letu 1952 na eni tekmi dosegel štiri zadetke. Pred njim sta se lahko s tem pohvalila Šved Hasse Jeppson (7:1 proti Triestini) in Danec Poul Rasmussen (5:2 – ponovno proti Triestini), zdaj pa se jima je na večni lestvici pridružil Južnoameričan.

Želel je ostati pri Sampdorii, a ...

Leta 2013 se je preselil v Italijo in oblekel dres Napolija. Foto: Guliver/Getty Images Rodil se je 1. aprila 1991. Na dan, ko ljudje brijejo norce in se radi šalijo, slabe tri mesece pred tem, ko je Slovenija razglasila neodvisnost, je na svet privekal Kolumbijec, ki je v zadnjih tednih obnorel Italijo. Je močan, visok, hiter, prodoren, nepredvidljiv. Od nedelje pa tudi najboljši strelec serie A.

Na Apeninski polotok se je preselil leta 2013, nato preizkušal srečo pri Napoliju, Udineseju in Sampdorii, kjer je v prejšnji sezoni dosegel 11 zadetkov, a se nato vseeno preselil v Bergamo. ''Želel sem ostati pri Sampdorii, a ni naredil prav nič, da bi me zadržala. Zato sem se preselil k Atalanti, kjer sta mi predsednik Antonio Percassi in trener Gian Piero Gasperini dala vedeti, da me cenita,'' je dejal poleti za La Gazetta dello Sport, ko je zapustil Genovo. Sampdoria ga je za dve sezoni posodila Atalanti, ki ima možnost odkupa, v zameno pa prejela 14 milijonov evrov.

Najprej je padel v brezno, nato je sledila toča zadetkov

Na uvodnih 13 tekmah serie A je dosegel le en zadetek. Foto: Guliver/Getty Images Če ga bo ekipa, pri kateri v tej sezoni blesti tudi slovenski reprezentant Josip Iličić, odkupila, bo morala klubu iz Genove plačati še dodatnih 12 milijonov evrov. Sampdorii se vseeno kolca, saj so zapravili priložnost, da bi v tej sezoni uživali ob predstavah razigranega napadalca, ki mu skokovito narašča vrednost. Po zadnjih poročanjih je vreden že okoli 40 milijonov evrov, zanj pa se po izjemni strelski statistiki zanimajo zlasti v taboru Interja in Rome.

Zapata v začetku sezone ni z ničimer dal vedeti, da bo predstavljal tako pomembno dodano vrednost ekipi. V uvodnih 13 nastopih v serie A je zadel v polno le enkrat. Navijači so se načakali, da so videli, kako Kolumbijec proslavlja zadetke v dresu Atalante. Prvič so ga videli šele 4. novembra, ko je zadel za zmago z 2:1 v Bologni.

Nato pa je sledila eksplozija, redko videna v svetu modernega nogometa na tako visoki ravni. Na zadnjih osmih tekmah je dosegel 14 zadetkov in že popravil prvi cilj, saj je dosegel več golov kot v prejšnji sezoni.

''Lažje je, ko igraš s takšnima soigralcema kot sta Gomez in Iličić,'' je popihal na dušo Argentincu Alejandru Papuju Gomezu in izkušenemu Gorenjcu, ki bo prihodnji teden dopolnil 31 let.

Ujel je Cristiana Ronalda

Kolumbija je brez Duvana Zapate na SP 2018 izpadla v četrtfinalu. Foto: Reuters Kje bo Zapata nadaljeval kariero? Njegov agent Fernando Villarreal, ki ga sanjski strelski ritem varovanca ne preseneča, bi najraje videl, da ostane pri Atalanti: ''Končno je prišel na svoje. V karieri je vedno veljal za dobrega strelca, zato me zadetki na zadnjih tekmah ne presenečajo. Pri Atalanti lahko končno pokaže vse, kar zna. Trener Gasperini je našel pravo vlogo zanj v ekipi. Bergamo je zanj pravo okolje. Čuti se zaželenega in s pomočjo soigralcev dokazuje, da je rojeni golgeter,'' je dejal za Tuttomercato.web in dodal, da so vsi letošnji cilji povezani z Atalanto pa tudi tem, da bi končno prejel več priložnosti v kolumbijski reprezentanci. Ker bo letos južnoameriško prvenstvo (Copa America), je želja še toliko večja.

Lani je bil namreč zelo nezadovoljen, ko ga selektor Jose Pekerman ni popeljal na svetovno prvenstvo v Rusijo. Znašel se je na širšem seznamu s 35 kandidati, nato pa ga je strateg iz Argentine prečrtal in mu pokvaril poletje. Po relativno uspešni sezoni, v kateri je za Sampdorio dosegel 11 zadetkov, je spremenil okolje in se podal v Atalanto. Pri njej je potreboval kar nekaj časa, da ogreje strelski stroj, zdaj pa ga je zagnal do te mere, da mu v tem trenutku v Evropi ni videti para, saj mreže trese tako pogosto kot nihče drug.

Mrežo Frosinoneja je zatresel kar štirikrat, hkrati pa postal prvi nogometaš Atalante po sezoni 1994/95, ki je v serie A zadel v polno na sedmih zaporednih tekmah. Foto: Guliver/Getty Images

Odkar je v mogočnem strelskem nizu, se je Atalanta uvrstila v četrtfinale pokala, v prvenstvu pa na sedmih tekmah osvojila solidnih 13 točk in se na lestvici utrdila na sedmem mestu, od koder napada mesta za Evropo. Pred njo so le italijanski velikani s krepko večjimi proračuni (Juventus, Napoli, Inter, Roma, Lazio in Milan). Na lestvici strelcev se je na vrhu izenačil s Portugalcem Cristianom Ronaldom (Juventus) in veteranom Sampdorie Fabiom Quagliarello.

Oboževalec Thierryja Henryja in Arsenala V dresu topničarjev je vpijal znanje Thierryja Henryja. Foto: Reuters Dokazuje se na Apeninskem polotoku, v prihodnosti pa bi se lahko preselil na Otok. Obožuje namreč angleško prvenstvo. ''V Kolumbiji smo nori na premier league. Morda bom nekega dne igral tam. V preteklosti sem bil zaradi Henryja zaljubljen v Arsenal,'' je pred dnevi razmišljal v intervjuju za Corriere della Sera in razvnel domišljijo privržencev topničarjev. Kot najstnik je vpijal znanje Francoza Thierryja Henryja, pred leti najboljšega strelca Arsenala, danes pa manj uspešnega trenerja Monaca, s katerim se je po novem sramotnem porazu, doma je izgubil proti Strasbourgu kar z 1:5 in na lestvici ostaja na zelo nevarnem predzadnjem mestu, moral zagovarjati pred navijači. Pri Zapati, bratrancu pet let starejšega branilca Milana Cristiana Zapate, je ravno nasprotno. Postal je velik ljubljenec navijačev Atalante.

V Angliji bi skoraj zaigral leta 2013, a mu je uresničitev sanj preprečila birokratska težava. Z West Hamom je že sklenil dogovor, a ni prejel delovnega dovoljenja, brez katerega ni mogel podpisati pogodbe.

Atalanta blesti na krilih Kolumbijca in Slovenca

Josip Iličić si je žogo, spomin na tekmo, na kateri je trikrat zadel v polno, lani prislužil kar trikrat. Foto: Getty Images Sezona 2018/19 je podala svetu nov dokaz, kako temelji igra Giana Piera Gasperinija na napadalnem in učinkovitem nogometu. Atalanta je na krilih razigranih posameznikov, med katerimi izstopata zlasti Zapata in Iličić, v tej sezoni dosegla že kar 44 zadetkov. Več kot dva na tekmo in z naskokom največ v ligi. Vodilni Juventus jih je dal 38, Napoli in Roma enega manj. Frosinone, ki je v nedeljo občutil moč Atalante (0:5), jih je denimo dal vsega skupaj le 12. Manj kot zgolj Zapata na zadnjih osmih tekmah!

Iličić je v zadnjem koledarskem letu dosegel kar tri hat-tricke. S tem sta se lahko v najmočnejših ligah na svetu pohvalila le še argentinska velezvezdnika Lionel Messi (Barcelona) in Sergio Agüero (Manchester City), Kranjčan pa je postal prvi nogometaš v serie A po legendarnem Marcu van Bastnu (1992), ki je v enem letu dosegel tri trojčke na gostovanjih. Ni kaj, sezona 2018/19 skrbi za presežke Atalante …