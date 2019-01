Cesar s klopi spremljal poraz proti Juventusu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo se je Atalanta Josipa Iličića znesla nad Frosinonejem Luke Krajnca. Oba Slovenca sta odigrala celo tekmo, gole pa so dosegali samo gostje. Iličić se tokrat ni znašel med strelci, je pa njegov kolumbijski soigralec Duvan Zapata dosegel kar štiri zadetke in na vrhu lestvice strelcev ujel Juventusovega portugalskega superzvezdnika Cristiana Ronalda. Atalanta je zmagala kar s 5:0.

Spal Jasmina Kurtića je gostil Bologno, slovenski reprezentant pa je v 63. minuti tekme domačim rešil točko, ko je poskrbel za izenačenje. V prvem polčasu je sicer z zadetkom Rodriga Palacia povedla Bologna. Sampdoria Vida Belca (na klopi) je gostovala pri Fiorentini in v izdihljajih zapravila zmago.

Prvenstveni debi Birse v dresu Cagliarija

Na Sardiniji se je odvil obračun dveh Slovencev, Valterja Birse, ki je dočakal prvenstveni debi v majici novega kluba Cagliarija, in Mihe Zajca (Empoli). Legionarja sta se razšla z delitvijo točk (2:2), Zajc je igral vso tekmo in v 81. minuti zadel za vodstvo z 2:1, Birsa pa je igral do 68. minute.

Valter Birsa je ob prvenstvenem debiju za Cagliari igral 68 minut in remiziral (2:2) z Empolijem Mihe Zajca, ki je zadel za vodstvo z 2:1. Foto: Getty Images

Leo Štulac je v soboto s Parmo z 2:1 slavil Vidmu. Slovenski vezist je vse do druge minute sodnikovega podaljška. Inter Samirja Handanovića je proti Sassuolu lovil novo zmago, a ob izidu 0:0 ostal brez nje.

