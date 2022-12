Modrić: Na Hrvaško se bomo vrnili kot zmagovalci

"Na Hrvaško se bomo vrnili kot zmagovalci. Hrvaška ni nikakršen čudež, ki se pojavi vsakih 20 let," je po bronu v Katarju poudaril kapetan Hrvaške Luka Modrić, ki si zdaj želi osvojiti ligo narodov. V nedeljo zvečer njega in soigralce čaka sprejem v Zagrebu. Na Hrvaškem je bilo bučno že v soboto zvečer. "Hrvaška gori! Solze, pesem, ponos in veselje po vsej naši domovini!" je navdušenje strnil Večernji list.

Luka Modrić, ki je popeljal Hrvaško do bronaste kolajne na svetovnem prvenstvu, je potrdil, da bo svojo reprezentančno kariero podaljšal še vsaj v leto 2023. Kapetan ognjenih si želi s Hrvaško osvojiti nogometno ligo narodov. V soboto je 35-letnik, ko je Hrvaška z 2:1 premagala Maroko, osvojil svojo 162. zmago na nogometnih igriščih. V finalu lige narodov najboljših štirih ekip stare celine bodo ob Hrvaški igrale Nizozemska, Italija in Španija. "Neumnost bi bila, da ne bi igral v ligi narodov, potem pa bomo videli, kako naprej. Vsekakor želim ostati v ligi narodov."

Hrvaško je v polfinalu svetovnega prvenstva premagala Argentina, vendar je Modrić vztrajal, da si je njegova ekipa utrdila mesto med nogometnimi velesilami tega globalnega športa. "Na koncu se bomo na Hrvaško vrnili kot zmagovalci. Hrvaška ni nikakršen čudež, ki se pojavi vsakih 20 let. Dokazali smo, da smo nogometna stalnica na največjih tekmovanjih, da na nas ne morejo gledati kot na nekakšne obstrance, črne ovce, ampak kot na nogometno silo."

Dalić: To je zadnje prvenstvo za nekatere starejše igralce

Foto: Guliver Image Čeprav Modrić namerava še naprej igrati na reprezentančni ravni, pa selektor Hrvaške Zlatko Dalić priznava, da se izteka čas tudi za druge osrednje nosilce hrvaške igre. "To je bil brez dvoma konec enega cikla. To je zadnje svetovno prvenstvo za nekatere starejše igralce," je dejal trener, ki se z enim očesom po mundialu že ozira proti kvalifikacijskemu turnirju za evropsko prvenstvo leta 2024. "Imamo zelo dobre mlade igralce, ki dajejo upanje, Josipa Stanišića, Mislava Oršića, veliko igralcev, ki so na klopi. Imamo zelo dobro ekipo za prihodnost. Hrvaška se s takšno mlado generacijo nima česa bati. Čakajo nas liga narodov in kvalifikacije za evropsko prvenstvo."

"Solze, pesem, ponos in veselje po vsej naši domovini!"

Zagreb v soboto zvečer. Foto: Guliver Image Hrvaška je štiri leta po svetovnem prvenstvu v Rusiji in srebrni pravljici znova v nogometnem deliriju. Evforija je zajela celotno Hrvaško. Po koncu letošnje bronaste pravljice je hrvaško prestolnico Zagreb razsvetlil ognjemet. Proslavljalo se je tudi drugod po Hrvaškem. "Hrvaška gori! Solze, pesem, ponos in veselje po vsej naši domovini!" je nogometno navdušenje opisal Večernji list. "Tri medalje s svetovnega prvenstva za našo majhno državo so velik dosežek. Tako sem ponosen, bravo 'vatreni'," je dejal 32-letni Marin Lovrić, ki je tekmo spremljal v zagrebškem baru.

V hrvaški prestolnici bo v nedeljo na glavnem trgu sprejem, na katerem bodo izrekli dobrodošlico bronastim, podobno kot leta 2018, ko so se takrat srebrni vrnili iz Rusije. Takrat je več kot 550 tisoč ljudi pozdravilo ekipo med parado na avtobusu z odprto streho od letališča do glavnega trga. Od osamosvojitve je Zagreb le enkrat videl večjo gnečo, ob obisku papeža Janeza Pavla II. leta 1994.