Mladi angleški zvezdnik ima veliko srce: Takoj sem vedel, da žeim pomagati

Bukayo Saka je v Hatayu, Adiyamanu, Kahramanmarasu in Malatyi plačal nastanitev 26 družinam, ki so v uničujočem potresu ostali brez domov. Foto: Reuters

Enaindvajsetletni zvezdnik Arsenala, ki je na ponedeljkovi kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu 2024 proti Severni Makedoniji dosegel tri gole ob zmagi s 7:0, že dlje časa sodeluje z humanitarno organizacijo Big Shoe. Ta med drugim pomaga tudi prizadetim v februarskem potresu.

Več kot 50.000 ljudi je umrlo po potresu z magnitudo 7,8, ki je februarja stresel Turčijo in Sirijo, več kot dva milijona pa jih je ostalo brez domov.

Saka je v Hatayu, Adiyamanu, Kahramanmarasu in Malatyi plačal nastanitev 26 družinam, ki jih je katastrofa neposredno prizadela. Lani je angleški nogomtaš že sodeloval z organizacijo Big Shoe ter financiral 120 operacij za otroke v Nigeriji.

"Videl sem uničujoče informacije na družbenih omrežjih in televiziji. Takoj sem vedel, da resnično želim pomagati ljudem, ki jih je prizadela ta tragedija," dpa citira Sakaja.

"Kdor ima streho nad glavo, se lahko šteje za srečneža. Katastrofa jim iz dneva v dan jemlje vse, kar so imeli, in to ne po njihovi krivdi. Da lahko pomagam in nekaj vrnem, mi ogromno pomeni," je dejal 21-letni Anglež.

