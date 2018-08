Mino Raiola napadel legendo. Kako se bo odzval Pogba?

Pri Manchester Unitedu ni dolgčas. Slabe volje je bilo na pretek že v pripravah, ko trener Uniteda Jose Mourinho ni dobil okrepitev, ki si jih je želel, resničnosti šov pa se je nadaljeval že po zmagi na Leicester Cityjem, ko naj bi se skregala ravno Mourinho in Pogba. Čeprav je spor Portugalec odločno zanikal, se je vse skupaj spet zakuhalo po porazu proti galebom iz Brightona.

Scholes: Pogba je zelo nekonstanten

''V tej ekipi manjka vodij. Mislil sem, da bi to lahko bil Paul Pogba, a na tekmi proti Brightonu ga ni bilo. Imel je novo slabo tekmo. Zelo je nekonstanten,'' je dejal legenda Manchester Uniteda, Paul Scholes, ki zdaj opravlja delo strokovnega komentatorja.

Raiola: Paul Scholes bi moral biti športni direktor Uniteda

Te besede so močno razjezile Pogbajevega zastopnika: ''Nekateri ljudje morajo govoriti, saj se bojijo, da jih pozabijo. Paul Scholes ne bi prepoznal vodje, tudi če bi pred njim stal Winston Churchill,'' se je glasil prvi tvit Raiole, drugi pa: ''Paul Scholes bi moral biti športni direktor Uniteda ter svetovati Edu Woodwardu, da proda Pogbaja!"

Jose Mourinho po tekmi v Brightonu ni mogel verjeti, kaj so počeli njegovi izbranci. Foto: Reuters

Jezen tudi Neville

Vse te besede so razburkale javnost in zgražanje v rdeči vojski. Navijači Uniteda so stopili v bran legendi, oglasil pa se je še nekdanji igralec rdečih vragov, Gary Neville, ki je pozval Pogbaja, naj se odzove. ''Upam, da ima Pogba kaj besede in ga utiša.''

Kako se bo vse to končalo?

Manchester United ima po dveh krogih le tri točke. A to ni največji problem. Navijače Uniteda bolj skrbi nemoč v napadu in luknjasta obramba. Mourinho je hotel okrepitve tako v prvem kot drugem sklopu ekipe, a ostal praznih rok. Ne samo, da ni dobil okrepitev, kot vse kaže, zelo škripa tudi v slačilnici.

