Vedno zgovorni Mourinho tokrat brez komentarja

Trikratni zmagovalci lige prvakov so v nedeljo nekoliko nepričakovano klonili pred Brightonom. Galebi so odlično odprli tekmo in hitro povedli z 2:0, na odmor pa odšli s prednostjo 3:1. V drugem delu so zanesljivo ohranjali prednost pred nebogljenimi gosti in osvojili prve točke v sezoni, medtem ko Manchester United ostaja pri treh. Od leta 2016, ko se je Jose Mourinho usedel na klop rdečih vragov, je Brighton Unitedu prizadejal dva poraza. Večkrat so bili od Manchester Uniteda boljši le nogometaši Chelseaja, ki so štirikrat osvojili vse točke.

Jose Mourinho je v nedeljo z Manchester Unitedom izgubil proti Brightonu (2:3). Foto: Reuters

Manchester United je v nedeljo izgubil prvo tekmo v gosteh na začetku nove sezone. To se je zgodilo prvič po letu 2012, ko so morali rdeči vragi v Liverpoolu priznati premoč Evertonu. Po srečanju v Brightonu je vidno vznemirjeni strateg Uniteda dejal, da ne more iskreno oceniti predstave svojih varovancev. Zavrnil je vsa vprašanja v zvezi z igranjem svojih nogometašev, saj je menil, da so ga v preteklosti že dovolj kritizirali zaradi odkritih komentarjev v zvezi z individualnimi predstavami igralcev.

"Ko sem kritičen do svojih igralcev, tega ne sprejmete, zato me prosim ne sprašujte za komentarje v zvezi z današnjim nastopom," je bil po srečanju na štadionu Falmer odrezav portugalski strateg. "Z veseljem bom ocenil nastope svojih igralcev, ko bodo igrali dobro. Danes tega ne bom storil, zato ne pritiskajte name. Če bi bil na vašem mestu, bi imel po današnjem srečanju veliko povedati. Vendar ne pričakujte od mene, da bom komentiral današnje predstave, saj ste bili v preteklosti do moje iskrenosti in analiz preveč kritični," je dodal razburjeni Portugalec.

De Gea prejel deset golov iz 14 poskusov

Da v vrstah 20-kratnih angleških prvakov ne cvetijo rožice, je z izjavo po porazu v Brightonu potrdil tudi strelec drugega gola rdečih vragov Paul Pogba. "Nogometaši Brightona so si zmage želeli bolj kot mi. Že zase lahko rečem, da moj odnos ni bil pravi. Delali smo napake, ki jih ne bi smeli. Na koncu smo poskušali iztisniti maksimum, a je bilo prepozno."

Ederson hitting 80 yard assists from his six yard box



Meanwhile Pogba... pic.twitter.com/lPPAedBrCB — Jack Wilson (@JackWilson_5) August 19, 2018

Pogba je sicer zadel enajstmetrovko v izdihljajih obračuna, skupno je Francoz za United do zdaj zadel enajstkrat. Tekma proti Brightonu je bila prva, ki so jo rdeči vragi izgubili, potem ko je za njih zadel omenjeni Francoz. Zelo vprašljiva je tudi pripravljenost Unitedovega vratarja Davida de Gee, ki je od začetka svetovnega prvenstva do danes na uradnih tekmah iz 14 poskusov prejel kar deset zadetkov. Zelo nezanesljiva sta bila na obračunu z Brightonom osrednja branilca Manchester Uniteda Eric Bailly in Victor Lindelöf, ki ju je v klub pripeljal ravno Mourinho.

Večna vojna s Pepom Guardiolo

Že pred dnevi je kontroverzni Portugalec poskrbel za nekaj vroče krvi z večnim rivalom Pepom Guardiolo. Dokumentarni film All Or Nothing (Vse ali nič) nogometnim navdušencem ponuja vpogled v zakulisje Manchester Cityja, nekaj prizorov iz filma pa ni bilo všeč strategu rdečih vragov. V enem od osmih delov dokumentarnega filma ustvarjalci filma opisujejo mestni derbi Cityja z Unitedom, slog Mourinhovega Uniteda pa so kot že ničkolikokrat primerjali s parkiranjem avtobusa.

Guardiola se noče zapletati v besedno vojno z Mourinhom. Foto: Reuters

Jose Mourinho je sicer dejal, da si filma ni ogledal, ima pa o njem svoje mnenje. "Bogat klub lahko kupi vrhunske igralce, a ugleda in olike si ne moreš kupiti. Glede na to, da se pojavim v filmu, bi si zaslužil kakšen honorar. Vem, da se film brez mene ne bi prodajal tako dobro," je bil sarkastičen Portugalec.

Na komentarje trenerja rdečih vragov se je odzval tudi Pep Guardiola, ki se s Portugalcem ni hotel zapletati v besedno vojno. "Ne strinjam se z Josejem, da smo nespoštljivi. Naš namen je bil le pokazati navijačem, kako je potekala naša sezona. Poskušamo rasti in osvajati lovorike kot vsi veliki klubi na svetu," je sklenil trener aktualnih angleških prvakov.