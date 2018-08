Po Angležih in Francozih odpirajo novo sezono tudi Španci. Real in Barcelona za začetek vsaj na papirju nimata težkega dela, druga pesem je pri Atleticu, ki se je sredi tedna v Talinu razveselil zmage v evropskem superpokalu. Jan Oblak in njegovi colchonerosi odhajajo na težko gostovanje v Valencio. Netopirji so pred domačimi gledalci vedno trd oreh