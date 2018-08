Mourinho zanika spor: Prosim ne širite laži

V zadnjih dneh angleške tabloide polni domnevni spor med trenerjem Manchester Uniteda Josejem Mourinhem in velikim zvezdnikom Paulom Pogbajem. Portugalec je o tem spregovoril na petkovi novinarski konferenci, namenjeni nedeljski tekmi v Brightonu, in poudaril, da s Francozom nima nikakršnih težav. ''V tem trenutku z njim ne bi mogel biti bolj zadovoljen,'' je ostro zanikal govorice o tem, da bi se s svetovnim prvakom sprla.

"Resnica je ta, da sva skupaj že dve leti in nekaj tednov. Še nikoli nisem bil tako zadovoljen in srečen z njim kot ravno zdaj. To je vsa resnica. Ne morem zahtevati več od njega, saj se je vrnil šele v ponedeljek. Treniral je le tri dni. Prosil sem ga za podporo in njegovo pomoč na pomembnem srečanju, ko se je moštvo znašlo v težavah. Pomagal nam je bolj, kot smo lahko od njega pričakovali. Ko je dejal, da je to naredil za navijače in ekipo, je povedal ravno to, kar zahtevam od igralcev. V tem trenutku ne bi mogel biti srečnejši," je Jose Mourinho na novinarski konferenci pojasnil, v kakšnem odnosu je s francoskim zvezdnikom Paulom Pogbajem.

Francoz bo spet kapetan

Jose Mourinho bo v nedeljo gostoval v Brightonu. Foto: Reuters Čeprav so nekateri angleški tabloidi poročali o tem, da naj bi med njima škripalo, je Portugalec poskušal prepričati javnost, da je ravno obratno. Novinarje je prosil, naj pišejo resnico, ne laži. In naj Pogbaja ne predstavljajo v luči, v kateri bi lahko javnost sodila, da je neolikan in neizobražen fant.

"Nikoli se nisva prepirala. Nikoli si nisva izmenjala težkih besed. Spoštujeva se, z njim nimam nikakršnih težav," je dodal Portugalec. Pogba bo v nedeljo ponovno nosil kapetanski trak. Tako bo vse do takrat, ko se ne bo na igrišče vrnil Antonio Valencia.

Kako se je vse skupaj začelo?

Zakaj pa je na Otoku prišlo do govoric o tem, da je med trenerjem in velikim zvezdnikom Uniteda počilo? V sredo zvečer je domnevno ekskluzivno novico objavil novinar Neil Custis v časopisu The Sun, ki je poročal o velikem sporu med Mourinhem in Pogbajem, ki je na uvodni tekmi sezone rdečih vragov nosil tudi kapetanski trak.

Pogba se je brez priprav zelo izkazal in bil eden od najzaslužnejših za to, da je United sezono odprl z zmago nad Leicester Cityjem (2:1), po tekmi pa naj bi počilo. The Sun poroča, da je Mourinho okrcal zvezdo zaradi izjav za medije.

Kdo bo prej zapustil Manchester United? Jose Mourinho 31,79% +

Paul Pogba 54,36% +

Oba bosta na Old Traffordu še dolgo sodelovala. 13,85% +

''So stvari, o katerih lahko govorim, in so stvari, o katerih ne morem, saj bi bil v nasprotnem primeru kaznovan,'' je izjavil svetovni prvak. ''Če želiš spet zapustiti klub, moraš za to le prositi,'' naj bi se, tako trdi The Sun, na Francozove izjave odzval kontroverzni trener, ki je znan po tem, da pri teh zadevah ne popušča tudi največjim in najboljšim.

Mino Raiola že išče kupca Ob domnevno napetih razmerah se že smeji Francozovemu zastopniku Minu Raioli, ki že dalj časa ni dobil večje provizije. Najresnejši kupec bi lahko bila Barcelona, ki bi morala ob morebitnem Pogbajevem zahtevku po prodaji globoko seči v žep. Odškodnina bi se lahko približala tudi blizu 200 milijonom evrov.

Sky Sports zanikal poročanje The Sun

Le nekaj ur pozneje se je oglasil tudi Skyjev novinar James Cooper, ki je govoril s predstavniki Uniteda. ''Ljudje na Old Traffordu so jezni zaradi poročanja. Potrdili so mi, da med Mourinhem in Pogbajem ni bilo kratkega stika, in dodali, da so poročanja nič drugega kot izmišljotine, odnos Mourinha in Pogbaja pa je dober,'' je zapisal.