Mijatović: Potencial je izredno visok #video

Ženski nogomet pri nas ni tako prepoznaven in priljubljen, kot je moški, a nogomet, ki ga igrajo dekleta, ni v ničemer manj atraktiven od moškega. To v zadnjem obdobju dokazuje slovenska ženska reprezentanca, ki se enakovredno kosa z najboljšimi v Evropi. O vzponu ženskega nogometa pri nas je spregovoril predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović.

Radenko Mijatović Foto: Sportida Ženski nogomet v Evropi podira mejnike, stadioni so vedno bolj polni, priljubljenost tega športa med mladimi dekleti raste. "Potencial je izredno visok. Tudi zadnje evropsko prvenstvo je pokazalo, kako priljubljen je lahko ženski nogomet," je v pogovoru za Planet TV povedal Radenko Mijatović. In tudi pri nas se šport, ki ga po svetu na televiziji spremljajo milijoni navijačev, prebuja. Tudi s pomočjo prenosov tekem ženske nogometne lige Triglav zdravje vsak konec tedna na Planet TV.

Pri naši krovni organizaciji se zavedajo, da je v domači ligi razlika med posameznimi klubi, tako v kakovosti kot organizaciji, še vedno zelo velika. "Veseli nas, da prihaja čedalje več mladih igralk in da mladinske selekcije, sploh reprezentančne, kažejo zelo dobre igre in solidne rezultate. Upam, da bo prihodnost taka, kot jo vidimo v bolj znanih evropskih državah," poudarja predsednik NZS. Eden od naslednjih korakov, kar poudarjajo tudi same nogometašice, bi bile profesionalne pogodbe po vzoru tujih klubov.

Najmočnejša kluba v državi sta ŽNK Pomurje in ŽNK Olimpija. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Po vzoru Uefe je tudi slovenska nogometna zveza oblikovala poseben sponzorski program za razvoj ženskega nogometa. "Vse tekmovalne stroške pokriva nogometna zveza, prav tako sofinancira trenerje tako v mladinskih kot v članskih kategorijah." Dekleta znajo igrati nogomet, ga razumejo, obvladajo žogo, so vrhunske športnice, še dodaja Mijatović.