Debi legende reprezentance z 18:0, brez privilegijev za hčerko #video

Klub, ki sicer domuje v Bratoncih, tekme pa igra v Beltincih, je na začetku meseca nepričakovano odslovil Zlatka Gaborja, ki je s Pomurkami maja osvojil deveti naslov slovenskih prvakinj. Poteza, ki je presenetila marsikaterega njihovega navijača. Še večje presenečenje pa je njegov naslednik. Na klop najboljšega ženskega kluba pri nas se je usedel nekdanji nogometaš Amir Karić, ki je zbral 67 nastopov za Slovenijo. "Nekaj časa sem že v nogometu in nekaj časa že obiskujem ženske tekme, saj igra v tem klubu tudi moja hčerka. Prepričan sem, da lahko naredimo uspešno zgodbo."

Sven Šoštarič Karić zdaj igra za Maribor. Foto: Grega Valančič/Sportida Prihod novega trenerja je najbolj razveselil 17-letno Tijo Šoštarič Karić, ki je lani debitirala v članski ekipi Pomurja. "Nanj gledam kot na trenerja. Nimam nobenih privilegijev in mislim, da se počutim kot preostala dekleta v ekipi." Oba otroka Amirja Karića, ki še vedno velja za enega najboljših bočnih branilcev v zgodovini slovenske reprezentance, stopata po očetovi poti. 24-letni Sven Šoštarič Karić je po treh sezonah v Domžalah letos oblekel dres Maribora, Pija pa si je med tem utrdila mesto v začetni enajsterici "žuto-plavih". "Kot oče moram biti izredno zadovoljen. Oba igrata na visokem nivoju, oba sta člana svojih reprezentanc."

Oseminštiridesetletni Velenjčan je po koncu uspešne igralske kariere trenerske izkušnje nabiral v mlajših selekcijah Maribora in še nekaterih štajerskih nižjeligaših. "Sem prišel v največji klub s tradicijo. Igralke so zelo kakovostne, kar so tudi dokazale na treningih." Čeprav že desetletje vladajo na slovenskih zelenicah, vmes je njihovo prevlado dvakrat prekinila Olimpija, je v igri aktualnih prvakinj še veliko prostora za napredovanje. "Prepričan sem, da so sposobne veliko doseči tudi v Evropi."