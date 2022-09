Legendarni slovenski nogometaš postal trener državnih prvakinj

Slovenske nogometne državne prvakinje, igralke None Pomurja Beltincev, so na trenerskem mestu dobile naslednika Zlatka Gaborja. To je postal nekdanji slovenski članski reprezentant Amir Karić, so sporočil iz tabora Pomurk.

Nogometašice Pomurja bodo v tej sezoni, v kateri branijo državni naslov, sodelovale z Amirjem Karićem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Za slovensko izbrano vrsto je zbral 64 nastopov. Foto: Reuters Pri devetkratnih državnih prvakinjah so ob imenovanju novega stratega zapisali, da je bil Amir Karić član slovenske zlate nogometne generacije in za Slovenijo igral na evropskem prvenstvu v nogometu leta 2000 in svetovnem prvenstvu v nogometu leta 2002. Skupaj je za slovensko vrsto med letoma 1996 in 2004 zbral 64 tekem in dosegel en gol.

Karić je sicer v svoji nogometni karieri je igral pri nogometnih klubih Rudar Velenje, Maribor Branik, Železničar Maribor, Koper, Mura, Interblock, Gamba Osaka, Ipswich Town, Crystal Palace, AEL Lemesos, Anorthosis Famagusta in Malečnik, kjer je tudi sklenil nogometno kariero, v kateri je odigral 484 tekem in dosegel 92 zadetkov.

Nazadnje je deloval kot trener pri mlajših selekcijah Malečnika, za omenjenega nižjeligaša pa še vedno igra tekme.