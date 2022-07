Za PSG je dal samo 11 golov. Foto: Guliverimage Lionel Messi je na 778 tekmah za Barcelono zabil 672 golov in izdatno pomagal k desetim naslovom španskega prvaka in štirih evropskim lovorikah. Lani poleti pa je zapustil ponos Katalonije. Ob velikih dolgovih španskega prvoligaša mu nove bogate pogodbe niso več mogli ponuditi. Lani poleti je tako Argentinec odšel kot prost nogometaš v PSG. Odšel je v solzah. In sam takrat dejal, da se v Barcelono gotovo še vrne, če ne drugače, da bi tam živel po koncu kariere.

Messi ima s pariškim klubom pogodbo do poletja 2023. Govori se, da jo bo podaljšal še za eno sezono. Takrat bo star že 37 let. A predsednik Barcelone Joan Laporta v pogovoru za ESPN vrnitve Messija v njihov klub ni izključil. "Za Barcelono je najverjetneje najboljši igralec v zgodovini, najbolj učinkovit Z njim se lahko primerja samo Johan Cruyff. A moralo se je zgoditi, da je odšel. Poskrbeti smo morali za našo prihodnost. Klub je nad igralci in trenerji. A menim, da Messijevo poglavje v Barceloni še ni končano. Naša obveza je, da poskrbimo, da se to poglavje ne bo zaprlo," je razlagal Laporta v ZDA, kjer se trenutno Barcelona mudi na pripravah.

Lionel Messi je lani poleti takole v solzah zapustil Barcelono. Foto: Reuters "Ja, čutim, da mu nekaj dolgujem. Moralno, kot predsednik Barcelone, sem storil, kar sem pač moral storiti. A obenem mu kot predsednik kluba in tudi osebno nekaj dolgujem," je še dejal Laporta. Da mu čez leto ali dve uspe ponuditi dovolj bogato ponudbo za igralca njegovega kova, da bi se ta vrnil v klub. Prva sezona za Messija v Parizu sicer ni bila najboljša. Zabil je zanj skromnih 11 golov.

Barcelona je sicer pred dnevi vendarle našla ustrezno zamenjavo za Messija, ko je v svoje vrste pripeljala večkratnega kralja strelcev nemške bundeslige, Roberta Lewandowskega.