Lewandowski z jasnim ciljem: Čas je, da spravimo Barcelono nazaj na pravo pot

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski nogometni klub Barcelona je v soboto potrdil prestop Roberta Lewandowskega iz nemškega Bayerna, za katerega so Katalonci odšteli 50 milijonov evrov. V pogovoru za klubske medijske kanale je 33-letni poljski napadalec danes razkril, da si je vedno želel igrati v španski ligi, in da je čas, da se Barcelona vrne nazaj na zmagovalno pot.

"Končno sem tukaj in zelo sem vesel," je dejal Lewandowski: "Zadnjih nekaj dni je bilo zelo dolgih, ampak na koncu je bila pogodba sklenjena, zato se lahko osredotočim na novo življenjsko poglavje in na nov izziv."

Poljak se je blaugrani pridružil na pripravah na Floridi pred sredino prijateljsko tekmo z Interjem iz Miamija. "Vedno sem želel igrati v la ligi. Želel sem igrati za velike klube," pravi 33-letnik: "Čas je, da spravimo Barcelono nazaj na pravo pot in zato sem tukaj, da pomagam klubu osvojiti čim več lovorik."

Welcome to the fam! 💙❤️ pic.twitter.com/9cHcZZKmIo — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2022

Katalonci so naslov državnih prvakov nazadnje osvojili v sezoni 2018/19, lani pa so kljub drugemu mestu za madridskim Realom zaostali za kar 13 točk.

Lewandowski je lansko sezono za Bayern dosegel 50 zadetkov v vseh tekmovanjih in se z Bavarci razveselil desetega zaporednega naslova v bundesligi.

"Vse smo rešili za dobro vseh"

Oglasil se je tudi predsednik Bayerna Herbert Hainer, ki je v intervjuju za Münchner Merkur dejal, da med igralcem in klubom zaradi odhoda ni slabe krvi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Na koncu smo vse rešili odlično in v dobro vseh. To je prestop, od katerega imata obe strani koristi," je dejal 68-letnik.

Sadio Mane se je iz Liverpoola preselil v Barcelono v tem prestopnem roku. Tudi trenerski štab Bavarcev zaradi prestopa ni preveč zaskrbljen. "Imamo močno ekipo, podpisali smo pogodbo z izjemnim novincem Sadiem Manejem in podaljšali s Sergeom Gnabryjem. Smo v odličnem položaju in povsem zadovoljni," je dodal predsednik.

Že pred Lewandowskim so se Barceloni pridružili danski branilec Andreas Christensen, vezist iz Slonokoščene obale Franck Kessie in brazilski reprezentant Raphinha.