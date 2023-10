Matjaž Kek: Zrušili smo tudi ta Belfast

To bo izpit resnice za nogometaše, ki so nanizali štiri zmage in poskrbeli za največjo nogometno evforijo v Sloveniji po letu 2010. Slovenskim nogometašem gre v jesenskem delu kvalifikacij za Euro 2024 imenitno. Septembra in oktobra so osvojili polnih 12 točk in ohranili vodilni položaj. Prvič v zgodovini so v gosteh premagali Severno Irsko, pri kateri so se pred tem mudili že trikrat, a niso dosegli niti enega zadetka. Tokrat so ga in se na koncu veselili dragocene zmage z 1:0.

Adam Gnezda Čerin je s prostega strela dosegel gol za zmago Slovenije. Foto: Reuters

"Čestitke fantom za 19. točko v kvalifikacijah, zrušili smo tudi ta Belfast, zasluženo zmagali. Bila je težka tekma, to smo pričakovali. Najbolj pomembne so tri točke in pa pogled na razpredelnico. Čestitke fantom in bravo," Matjaž Kek uživa ob pogledu na lestvico v skupini H, kjer imata pred zadnjima dvema krogoma Slovenija in Danska 19 točk, najbližji zasledovalec Kazahstan, še edini, ki tudi kandidira za nastop na Euro, pa zaostaja za štiri.

"Bili smo dovolj predrzni in pametni, da smo 'sprovocirali' Severne Irce. Zmagali smo na pragmatičen način. Ni bilo lepo za gledati, tega se zavedam, a me to sploh ne zanima," mu ni mar za lepotni vtis, saj so točke po evrogolu Adama Gnezde Čerina ostale v slovenskem žepu, to pa je tudi tisto, kar je v celotni zgodbi najbolj pomembno. Zdaj prihaja nov izziv, tekma v Köbenhavnu. "Danska je velika ekipa, favorit te skupine. Na tej tekmi želim, da se Slovenija prikaže v pravi luči," sporoča Kek.

Če bi zmagala na Danskem, bi si 17. novembra zagotovila že vozovnico za Euro 2024. To bi bil šele uspeh …

