Matjaž Kek v sedmih nebesih, na Reko prihajajo Viole!

Nogometni Kvarner je v pričakovanju prijateljske tekme leta. Kantrida, nekdanji dom nogometašev Reke, bo spomnila na stare čase, ko so na njej potekali veliki dvoboji. V bogati preteklosti so na štadionu, ki ga obdajajo visoke kamnite stene, na drugi strani pa Jadransko morje, gostovali številni velikani. Tudi madridski Real, Juventus in Milan.

Lahko bi prodali tudi 15 tisoč vstopnic

Reka je pod vodstvom Keka na Kantridi nazadnje igrala pred tremi leti. Foto: Sportida Pred tremi leti se je Reka preselila na Rujevico, kjer je zrasel moderen pripravljalni center z osrednjim štadionom, ki po novem sprejme več kot osem tisoč gledalcev, na mestu Kantride pa naj bi zrasel nov razkošen objekt.

Načrti so za zdaj padli v vodo. Ostalo je le pri maketah, Kantrida, znana po manj udobnih pogojih na štadionu in slabši travnati površini, pa ni spreminjala obličja. Danes bo po daljšem času znova gostila nogometaše Reke. Nostalgični navijači so komaj čakali na spektakel.

Prireditelji so za tekmeca izbrali Maribor, tudi zaradi velike povezanosti, ki jo z vijolicami čuti oboževani trener Rijeke Matjaž Kek. Nekdanji slovenski selektor je trener Reke že pet let in pol. Na vročem stolčku je porušil že ogromno rekordov, z Rečani osvojil vse mogoče hrvaške lovorike, zvečer pa se bo prvič na Reki pomeril še z Mariborom.

Armada načrtuje velik nogometni spektakel, ki naj bi minil v prijateljskem ozračju. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Vstopnice, v prodaji jih je bilo deset tisoč, čeprav so prireditelji prepričani, da bi jih zlahka prodali vsaj 15 tisoč, so bile razgrabljene že prejšnji teden. Sosedski obračun, ki se bo začel ob 20. uri, bo napolnil tribune kultnega štadiona, oba trenerja pa bosta lahko preverila pripravljenost ekip pred nadaljevanjem prvenstva. Ne bosta mogla računati na reprezentante, bosta pa poslala v ogenj tudi nekatere igralce, ki so v zadnjih tednih prejemali manj priložnosti.

Vedno navija za tisto ekipo, ki jo vodi

Kek je Rijeko v sezoni 2016/17 popeljal do zgodovinskega uspeha, dvojne hrvaške krone. Foto: Grega Valančič/Sportida Kek je v petkovem pogovoru za reško radijsko postajo napovedal, da bo na tekmi navijal za Reko. ''Vedno navijam za tisto ekipo, ki jo vodim, na Maribor pa me veže posebna ljubezen. Sem otrok mariborskega kluba. Rodil sem se v okolici Ljudskega vrta. Ljudje bodo to zagotovo razumeli. Imam srečo, saj se takšni ljubezni v življenju ne zgodita prav pogosto,'' je nekdanji slovenski selektor poudaril, kako v srcu nosi barve Reke in Maribora.

''Komaj čakam, da se začne. Da zagrmi zahodna tribuna na Kantridi, prišle pa bodo tudi Viole. Je sploh lahko še kaj lepšega, kot v soboto zvečer gledati tekmo med Reko in Mariborom?'' se sprašuje dolgoletni trener Reke, ki je opisal Maribor kot evropski klub, ki je v zadnjih letih na tem delu Evrope resničen velikan.

Viole bodo napolnile tribune tudi v ponos Keku

Viole se na Reko odpravljajo z vlakom. Foto: Urban Urbanc/Sportida Mariborčani prihajajo na Reko kot vodilni slovenski prvoligaški klub. Odlikuje jih izjemna učinkovitost v napadu, v uradni enajsterici pa bodo pogrešali nekaj reprezentantov. Manjkala bosta tudi Amir Dervišević in Luka Zahović, ki bi lahko jutri zaigrala na tekmi lige narodov na Cipru.

Na Hrvaško se odpravlja ogromno navijačev Maribora. Štejejo si v čast, da je Reka za tako poseben in nostalgičen dogodek izbrala ravno vijoličaste, posebna pozornost pa bo dana tudi Keku.

''Ne pozabimo tudi, da je tam naš Mariborčan Kek, in če je bil prav on pred leti sposoben na tekmi vreči baklo v Green Dragons, je prav, da Mariborčana tudi podpremo nazaj in napolnimo naš sektor, delno tudi njemu v ponos,'' sporoča navijaška skupina Viole. Z njimi bodo na tribuni, namenjeni navijačem Maribora, tudi predstavniki Slovenskega kulturnega doma iz Reke.

Generalka za sredino gostovanje v Ljubljani

Darko Milanič bo danes podal priložnost tudi nekaterim igralcem, ki so v tej sezoni igrali manj ali celo nič. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Navijači bodo na Reki obujali nostalgijo, saj je Kantrida veljala za kulten štadion, na katerem se je igral zelo dober nogomet, mi pa bomo to tekmo vzeli kot pripravo na nadaljevanje sezone in jo izkoristili za koristno preizkušnjo. Z namenom, da denimo Cotman, Cretu, Rajčević ali Felipe Santos, ki so doslej igrali malo ali nič, dobijo tekmovalne minute. Resno bomo zagrabili, a predvsem bo to priprava za pokalni dvoboj z Bravom in potem nadaljevanje prvenstva v Krškem," pred današnjo prijateljsko tekmo s hrvaškim podprvakom pravi trener Maribora Darko Milanič.

Mariborčane v sredo čaka pokalni spopad, na katerem se bodo predstavili v Ljubljani. Gostovali bodo v Spodnji Šiški pri Bravu, ki mu gre v tej sezoni v drugi ligi odlično, saj je še neporažen. Tako kot Maribor v Prvi ligi Telekom Slovenije! Neporažena pa je tudi Kekova Reka, ki je v hrvaškem prvenstvu v šestih krogih osvojila 12 točk in je na tretjem mestu. Obeta se torej druženje nepremagljivih.