Milijarde v nebo. Kdo je zapravil največ?

Z iztekom avgusta se je prestopni rok zaključil v Franciji, Španiji in Nemčiji, prav tako so zadnje spremembe opravili tudi v slovenskih klubih. Angleška Premier liga je trgovanje zaključila že 9. avgusta pred začetkom nove sezone angleškega prvenstva, teden dni kasneje je nogometno tržnico zaprla tudi Italija. Kar 14 evropskih klubov je v poletnem prestopnem roku zapravilo več kot sto milijonov evrov, med njimi prednjači italijanski Juventus.

Klubi, ki so v poletnem prestopnem roku zapravili največ:



1. Juventus (Ita): 256,9 milijona evrov

2. Liverpool (Ang): 182,2 milijona evrov

3. PSG (Fra): 179 milijonov evrov

4. Real Madrid (Špa): 145,75 milijona evrov

5. Chelsea (Ang): 137 milijonov evrov

6. Roma (Ita): 136,6 milijona evrov

7. Monaco (Fra): 128 milijonov evrov

8. Barcelona (Špa): 125,9 milijona evrov

9. Valencia (Špa): 125 milijonov evrov

10. Atletico Madrid (Špa): 123,5 milijona evrov

V Premier ligi najbolj zapravljiv Liverpool

Med največjimi zapravljivci je ponovno angleška Premier liga, ki je letos zapravila 200 milijonov evrov manj kot lani v istem časovnem obdobju. Angleški prvoligaši so za okrepitve odšteli kar milijardo in 420 Jürgen Klopp je med trenerji v Premier ligi zapravil največ. Foto: Reuters milijonov evrov, med desetimi najbolj zapravljivimi klubi pa sta le dva angleška.

Mošnjiček so najbolj na široko odprli pri Liverpoolu, ki je za okrepitve odštel dobrih 182 milijonov evrov, kar je dvakrat več kot so Liverpoolčani zapravili v lanskem poletnem prestopnem roku. Redsi so največ odšteli za Nabyja Keitaja (60 milijonov evrov). Ob tem so Liverpoolčani s prodajo nogometašev zaslužili le 17,3 milijona evrov.

Veliko manj kot lani so zapravili pri Chelseaju, kjer so za poletne okrepitve letos poleti odšteli 137 milijonov evrov. Londončani so 80 milijonov odšteli za prestop nekdanjega zdaj že nekdanjega vratarja Athletica Kepaja, 57 milijonov jih je stal Jorginho. Med glavnimi zapravljivci je še Leicester, ki je zapravil dobrih 114 milijonov evrov.

Manchester City in Manchester United, ki sta v lanskem poletnem prestopnem roku zapravila največ, sta tokrat nakupovala bolj zmerno. City je tokrat za nove moči odštel "le" 71 milijonov evrov, rdeči vragi so iz svojega računa odšteli 82,7 milijona evrov. V lanskem poletnem prestopnem roku sta kluba skupno zapravila več kot 400 milijonov evrov.

Bayern ni zapravil niti centa

Pri nemških prvakih poleti niso zapravljali. Foto: Reuters Nemci so v primerjavi z Angleži zapravili veliko manj. Za vse okrepitve v nemški 1. Bundesligi so klubi zapravili 483 milijonov evrov. V lanskem poletnem prestopnem roku so najboljši nemški klubi zapravili dobrih 700 milijonov evrov.

Letos je bilo zelo zanimivo trgovanje nemškega prvaka Bayerna, kjer za okrepitve niso zapravili niti centa, v klub pa je prišel en novi igralec.

Med evropskimi klubi, ki so zapravili največ, je med nemškimi klubi najvišje, šele na 21. mestu Borussia Dortmund, kjer so za prihode nogometašev odšteli 75 milijonov evrov. Dortmundčani so za nakup Abdouja Dialla na račun Mainza nakazali 28 milijonov evrov. 54 milijonov evrov so za okrepitve odšteli pri Schalkeju.

Rekordni nakupi poletnega prestopnega roka:



135 milijonov evrov - Kylian Mbappe (iz Monaca v PSG)

117 – Cristiano Ronaldo (iz Real Madrida v Juventus)

80 – Kepa (iz Athletic Bilbaa v Chelsea)

70 – Thomas Lemar (iz Monaca v Atletico Madrid)

67,8 – Riyad Mahrez (iz Leicester Cityja v Manchester City)

60 – Naby Keita (iz RB Leipziga v Liverpool)

62,5 – Allison (iz Rome v Liverpool)

59 – Fred (iz Šahtarja v Manchester United)57 – Jorginho (iz Napolija v Chelsea)

45 - Fabinho (iz Monaca v Liverpool)

Največja bomba prestop Cristiana Ronalda

V italijansko Serie A je prišlo 715 novih nogometašev, za katere so klubi skupno zapravili milijardo in 137 milijonov evrov. Lani so v Italiji v poletnem prestopnem roku zapravili nekaj več kot 200 milijonov evrov manj.

Najodmevnejši prestop tega prestopnega roka je zagotovo selitev Cristiana Ronalda k Juventusu. Posledično je Juventus poleti segel najbolj globoko v žep. Torinčani so iz bančnega računa odšteli 256 milijonov evrov, od tega so 117 milijonov evrov plačali za Ronalda, po 40 milijonov sta stala še Joao Cancelo iz Valencie in Douglas Costa iz Bayerna.

Med glavnimi zapravljivci je bila tudi Roma, ki je za prišleke odštela 136 milijonov evrov, a so Rimljani s prodajami zaslužili še 14 milijonov evrov več. Milan se je pri kupovanju ustavil pri 122 milijonih evrov.

Štirje španski klubi med najbolj zapravljivimi

Močno so se angleškim klubom pri zapravljanju približali Thibaut Courtois se je preselil k Real Madridu. Foto: Reuters španski klube La Lige. Za 294 nogometašev so Španci zapravili dobrih 900 milijonov evrov. Med prvimi desetimi največjimi zapravljivci so kar štirje španski.

V istem časovnem obdobju lani so španska moštva zapravila več kot tretjino manj (579 milijonov evrov). Najvišjo vsoto je letos za nove moči odštel Real Madrid, ki je skupno zapravil 145 milijonov evrov. Največ (45 milijonov) so galaktiki zapravil za prihod Vinicusa Juniorja, deset milijonov manj jih je stal vratar Thibaut Courtois.

Na osmem mestu med zapravljivci se je znašla Barcelona, ki se na koncu ni odločila za nakup Kevina Kampla, so pa Katalonci za prihod Malcoma iz Bourdeauxa odšteli 41 milijonov evrov. Takoj za Barcelono se je na lestvici znašla Valencia (125 milijonov evrov) in Atletico Madrid (123,5 milijona evrov), ki je v svojih vrstah zadržal slovenskega vratarja Jana Oblaka.

Dokončan prestop francoskega čudežnega dečka

Za najdražji prestop so v tem poletnem prestopnem roku poskrbeli pri PSG-ju. Francoski prvaki so v svoje vrste tudi uradno pripeljali Kyliana Mbappeja. Mladi Francoz je sicer že prejšnjo sezono preživel v dresu PSG, a je bil prestop zaradi finančnega fair playa dokončan šele letos. Najboljši mladi igralec minulega svetovnega prvenstva je v PSG prestopil za 135 milijonov evrov. Skupno so Parižani letos poleti zapravili 179 milijonov evrov, lani so samo za prihod Neymarja odšteli 222 milijonov evrov .

Kylian Mbappe je uradno postal član PSG-ja. Foto: Reuters

Med večjimi zapravljivci je tudi Monaco, ki je za okrepitve porabil 128 milijonov evrov, a so ob tem s prodajo zaslužili kar 316 milijonov evrov, kar je največ med vsemi evropskimi klubi. Največ so v Monacu pridobili s prodajo Mbappeja, 70 milijonov so dobili tudi z odhodoma Thomasa Lemarja v Atletico Madrid. Skupaj so francoski klubi letos poleti zapravili skoraj 586 milijonov evrov in pol, kar je približno sto milijonov manj, kot so najboljše ekipe v Franciji zapravile v lanskem poletnem prestopnem roku.

Kaj pa v Sloveniji?

V lanskem poletnem prestopnem roku so slovenski klubi zapravili polovico manj kot letos (300 tisoč evrov), v žepe pa so pospravili 4,3 milijona evrov. Med slovenskimi klubi je največ zaslužila Olimpija, ki je s prodajo Issaha Abassa v Mainz v žep pospravila 2 milijona evrov, milijon manj je odštel Rubin Kazan za prihod Filipa Uremovića, pol milijona je Olimpija dobila od prodaje Danijela Miškića.

Nič se ni zgodilo z odmevnim prestopom Rudija Požega Vancaša v Belgijo, ki tako ostaja v Celju. Domžale je v prestopnem roku zapustil Zeni Husmani, so pa klub okrepili Gregor Sikošek, Slobodan Vuk in Matej Podlogar. Matko Obradović se je iz Maribora preselil k Muri. Aluminij je okrepil Elvir Maloku, v Rudar sta prišla David Arap in Nejc Pušnik.

Koliko so zapravili v najboljših evropskih ligah? 1. Angleška Premier liga: milijarda in 420 milijonov evrov – prihod 220 nogometašev

2. Italijanska Serie A: milijarda in 137 milijonov evrov – prihod 710 nogometašev

3. Španska La liga – 900 milijonov evrov – prihod 297 nogometašev

4. Francoska Ligue 1 – 586 milijonov evrov – prihod 274 nogometašev

5. Nemška 1. Bundesliga – 488 milijonov evrov – prihod 243 nogometašev

...

Slovenska prva liga – 600 tisoč evrov – prihod 103 nogometašev

Kdo je zaslužil največ? 1. Francoska Ligue 1: zaslužek 880,4 milijona evrov – odhod 252 nogometašev

2. Italijanska Serie A: zaslužek 857,8 milijona evrov – odhod 646 nogometašev

3. Španska La Liga: zaslužek 761,1 milijona evrov – odhod 294 nogometašev

4. Nemška 1. Bundesliga: zaslužek 494,9 milijona evrov – odhod 208 nogometašev

5. Angleška Premier liga: zaslužek 407,5 milijona evrov – odhod 246 nogometašev

…

Slovenska prva liga: zaslužek 4,2 milijona evrov – odhod 106 nogometašev

