Nemec tako nezadovoljen v Parizu, da se obeta selitev

Španski prvoligaški klub Sevilla, ki v tej sezoni nastopa v ligi Europa, tako da je že dejaven v kvalifikacijah, bi rad po poročanju španskega dnevnika Diario de Sevilla svoje vrste okrepil z Julianom Draxlerjem. Nemec, ki je leta 2014 pomagal elfu do naslova svetovnega prvaka v Braziliji, letos pa je branil nemške barve na SP v Rusiji, ni srečen v Parizu.

V tej sezoni odigral le 20 minut

Če bo Draxler zapustil Pariz in se preselil v Sevillo, v tej sezoni ne bo igral v ligi prvakov. Foto: Reuters Na Parku princev ni bil z minutažo zadovoljen že v prejšnji sezoni, ko je francoskega prvaka vodil Unai Emery, Draxler pa se je v začetni postavi v prvenstvu znašel le 19-krat, podobno pa je tudi v sezoni 2018/19, ko na odgovornem stolčku sedi njegov rojak Thomas Tuchel.

PSG je že osvojil francoski superpokal, Draxler pa ni dočakal priložnosti. Znašel se je v senci največjih zvezdnikov kluba, Brazilca Neymarja in Francoza Kyliana Mbappeja. Prvi in edini nastop v pariškem klubu je vpisal 12. avgusta, ko je v uvodnem krogu francoskega prvenstva proti Caenu (3:0) odigral zadnjih 20 minut. Na zadnji tekmi, v kateri je PSG premagala Guingamp, sploh ni kandidiral za dvoboj.

Nekdanji as Schalkeja in Wolfsburga, katerega tržna vrednost je po podatkih Transfermarkt.de ocenjena na 30 milijonov evrov, ima s PSG sklenjeno pogodbo do leta 2021. V španskih in nemških medijih se omenja tudi možnost, da bi se Draxler preselil v Andaluzijo kot posojen igralec.

Sevilla se je za usluge 24-letnega Nemca zanimala že lani, ko se je Draxler iz Wolfsburga preselil v francosko prestolnico za 36 milijonov evrov. Dnevnik Diario de Sevilla poroča o tem, da je večkratni zmagovalec evropske lige finančno zmožen odkupiti pogodbo nemškega asa, a bi prišla v poštev tudi posoja.