Selili so ga na Otok in v Real, a ostaja v Juventusu

Za bosanskega nogometnega reprezentanta Miralema Pjanića je v letošnjem prestopu vladalo veliko zanimanje. Nekateri so ga selili na Otok, drugi so ga že videli v madridskem Realu, toda njegov klub, torinski Juventus, je vztrajno odbijal ponudbe, na koncu pa zveznemu igralcu ponudil podaljšanje pogodbe in višjo plačo, kar je Pjanić sprejel.