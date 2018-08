Ronaldo ob debiju ni navdušil, veliko razočaranje za Slovenca

Valter Birsa si je obetal, da se bo lahko dokazoval pred velikim številom ljudi, ki so spremljali tekmo v Veroni, kjer je v prvi italijanski ligi prvič zaigral petkratni najboljši nogometaš leta na svetu, a priložnosti za igro žal ni dočakal. Dolgoletni slovenski reprezentant, ki se je pred kratkim poslovil od dresa Slovenije, je bil napovedan v začetni enajsterici Chieva, a na koncu ni dočakal priložnosti za igro in si je debi, na katerega je nogometni svet čakal že nekaj tednov, ogledal s klopi.

Cristiano Ronaldo, ki je igral vseh 90 minut, v prvem uradnem nastopu v majici Juventusa ni navdušil. Veliko je poizkušal in streljal kar osemkrat proti nasprotnikovim vratom, od tega štirikrat v okvir vrat, a zadetka ni dočakal. Torinčani, ki branijo naslov, so po preobratu do gola za zmago s 3:2 prišli šele v sodnikovem dodatku.

Vrsta za vstop na štadion v Veroni dve uri pred začetkom tekme:

The line to get into Ronaldo's first Serie A match 👀



It's an away game



(via @Minarzouki)pic.twitter.com/XgFEMyVF03 — Bleacher Report (@BleacherReport) August 18, 2018

Zaradi tragedije odpadli tekmi Genoe in Sampdorie

Na delu bo sicer še kar nekaj slovenskih nogometašev. Rok Vodišek (Genoa) in Vid Belec (Sampdoria) bosta tokrat počivala, saj sta bili tekmi med Sampdorio in Fiorentino ter Milanom in Genoo prestavljeni zaradi zrušitve avtocestnega viadukta v Genovi, v katerem je umrlo več deset ljudi. Prvoligaša iz Genove sta sama zaprosila za prestavitev tekem, kar je vodstvo lige sprejelo.

Luka Krajnc s Frosinonejem gostuje pri Atalanti Josipa Iličića, ki še vedno ni nared za igro. Spal Jasmina Kurtića bo v novo sezono vstopil na gostovanju pri Bologni. Leo Štulac bo s Parmo napadalec Udinese, Miha Zajc se bo z Empolijem za prvoligaške točke udaril proti Cagliariju. Samir Handanović bo z Interjem gostoval pri Sassuolu,