Po bližnjem srečanju z Ronaldom v bolnišnico, plaz kritik se je vsul na Juventusova igralca #video

Stefano Sorrentino je po nesrečnem trku s Cristianom Ronaldom ostal brez zavesti in predčasno končal srečanje. Italijan naj bi utrpel pretres možganov in zlomljen nos. Foto: Reuters

Za izkušenega vratarja Chieva Stefana Sorrentina se sobotna tekma uvodnega kroga italijanskega prvenstva ni končala dobro. Po trku z debitantom v dresu Juventusa Cristianom Ronaldom je najprej nezavesten obležal, nato pa obiskal bolnišnico, kjer so ugotovili, da si je ob bližnjem srečanju s Portugalcem zlomil nos, poškodovano pa ima tudi ramo in vratno hrbtenico. Navijače Chieva sta razjezila Giorgio Chiellini in Paulo Dybala, ki sta proslavljala zadetek, medtem ko je Sorrentino ležal na tleh.

V nič kaj prijetnem spominu ne bo ostal konec težko pričakovanega sobotnega obračuna med Chievom in Juventusom vratarju kluba iz Verone Stefanu Sorrentinu. Nekaj minut pred iztekom tekme je po strelu Maria Mandžukića pred golom vanj priletel debitant v italijanskem prvenstvu Cristiano Ronaldo.

Vratarski veteran, ki je z odličnimi obrambami reševal Chievo in prestavil strelski prvenec Portugalca, je obležal, za trenutek izgubil zavest, nato pa pri rezultatu 2:2 predčasno končal srečanje in mesto prepustil kolegu Andrei Sekulinu.

39-letnega čuvaja mreže so po srečanju odpeljali v bolnišnico. Kot so dopoldne zapisali na uradni spletni strani kluba, ima Italijan zlomljene kosti v nosu in potolčeno levo ramo, utrpel pa je tudi poškodbo vratne hrbtenice.

Nesrečnikova žena je iz bolnišnice poslala fotografijo moža, na kateri drži palec navzgor. Italijan je bolnišnico že zapustil. Koliko časa bo odsoten z zelenic, ni znano.

Plaz kritik na račun proslavljanja Chiellinija in Dybale

Številne privržence Chieva je ob nesrečnem trku Sorrentina in Ronalda zmotil odziv Giorgia Chiellinija in Paula Dybale. Juventusova igralca sta, medtem ko je vratar ležal na tleh, proslavljala zadetek Maria Mandžukića, ki ga je sodnik pozneje razveljavil.

Dybala e Chiellini che esultano con Sorrentino a terra privo di sensi.

Na družbenem omrežju so se na njiju vsuli plaz kritik in pozivi, naj bosta v prihodnje bolj obzirna. Argentinec Dybala se je že opravičil. Na Twitterju je zapisal, da se ni zavedal resnosti trenutka in da je naredil napako.

Chievu, katerega člana sta Valter Birsa (tekmo je spremljal na klopi) in Boštjan Cesar (okreva po poškodbi), na koncu ni uspelo vknjižiti točke, Juventusu je zmago s 3:2 v 93. minuti priboril Federico Bernardeschi.

