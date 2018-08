Niti Cristiano Ronaldo se ni izognil krstu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novinci Juventusa so zapeli

Petkova večerja nogometašev in osebja italijanskega velikana Juventusa je po zapisih v italijanskih medijev potekala v izjemno sproščenem in zabavnem vzdušju. Da je bilo res tako, je z objavami na družbenem omrežju Instagram potrdil vezist Miralem Pjanić. Član reprezentance Bosne in Hercegovine, ki dres stare dame nosi od leta 2015, je ovekovečil krst novinca Cristiana Ronalda.

Portugalcu se kljub zvezdniškemu statusu ni uspelo izogniti "iniciaciji", skozi katero morajo vsi novi člani Juventusa. Tako kot nekateri preostali novinci, Joao Cancelo, Mattia Perin in Emre Can, je moral tudi 33-letnik svoje soigralce zabavati s petjem. Ronaldo si je izbral pesem "A minha Casinha" portugalske rokovske skupine Xutos & Pontapes.

Wow 😳@Cristiano Ronaldo's Juventus initiation song is an absolute belter 😂



(🎥 Instagram/miralem_pjanic) pic.twitter.com/VIvKYUw4a4 — Goal UK (@GoalUK) August 17, 2018

Upajo, da se bo bolje znašel že danes

Na družbenih omrežjih nad njegovo izvedbo niso preveč navdušeni, upajo pa, da se bo bolje znašel na zelenici. Debi v dresu Juventusa na uradni tekmi ga čaka ob 18. uri, ko bodo branilci naslova gostovali pri Chievu Valterja Birse in Boštjana Cesarja. Prvega Slovenca gre pričakovati v postavi, drugi še okreva po poškodbi.

Preberite še: