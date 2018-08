Prestop stoletja: pripravlja Real za Neymarja kar 300 milijonov evrov?

Španski klubski velikan Real Madrid je v poletnem prestopnem roku izgubil najboljšega igralca. Navijači so po odhodu Cristiana Ronalda pričakovali, da bo vodstvo kluba odgovorilo z nakupom katerega izmed zvenečih imen. Časa počasi zmanjkuje, a je predsednik Florentino Perez po poročanju katalonskega Sporta našel rešitev. S ''pomočjo'' Uefe in rekordne ponudbe bi lahko v Madrid pripeljal Brazilca Neymarja.

V Angliji in Italiji se je že končal poletni prestopni rok, v Španiji pa bo moč okrepiti moštva še do konca meseca. Tako ima Real Madrid, aktualni evropski prvak, še priložnost, da svoje vrste okrepi s katerim izmed zvenečih imen, s katerimi bi lažje zakrpal vrzel po odhodu najboljšega strelca Cristiana Ronalda.

Navijači niso najbolj zadovoljni s pasivnostjo klubske uprave, ki še čaka z odločitvijo, ali bi na štadion Santiago Bernabeu pripeljala katero izmed pregrešno dragih okrepitev, ki jih ne manjka v evropskih klubih. Odhoda trenerja Zinedina Zidana, ki ga je nasledil nekdanji španski selektor Julen Lopetegui in prvega asa belih baletnikov Ronalda, sta prinesla določene spremembe.

Real Madrid v poletnem prestopnem roku: Prihodi:

Vinicius Junior (Brazilija, Flamengo) 45 milijonov evrov

Thibaut Courtois (Belgija, Chelsea) 35

Alvaro Odriozola (Španija, Athletic Bilbao) 30

Andrij Lunin (Ukrajina, Zorja Lugansk) 8,5

Fabio Coentrao (Portugalska, Sporting Lizbona) konec posoje

Martin Odegaard (Norveška, Heerenveen) konec posoje Odhodi:

Cristiano Ronaldo (Portugalska, Juventus) 117 milijonov evrov

Omar Mascarell (Španija, Schalke) 10

Lucas Torro (Španija, Eintracht Frankfurt) 3,5

Philipp Lienhart (Avstrija, Freiburg) 2

Mateo Kovačić (Hrvaška, Chelsea) posoja

Theo Hernandez (Španija/Francija, Real Sociedad) posoja

Achraf Hakimi (Maroko/Španija, Borussia Dortmund) posoja

Modrić ostaja v Madridu, a ...

Real je v evropskem superpokalu izgubil proti Atleticu. Foto: Reuters Da se sezona 2018/19 morda ne bo razpletla po najboljših željah, je nakazal zadnji obračun, evropski superpokal, v katerem je Real po podaljšku priznal premoč Oblakovemu Atleticu (2:4) in ostal brez evropske lovorike, s katero je ponavadi v zadnjih letih vstopal v sezono. Predsednik Florentino Perez je pod vse večjim pritiskom. Po svetovnem prvenstvu, na katerem je blestel Luka Modrić in bil izbran za najboljšega igralca, se je na veliko razpredalo o želji milanskega Interja, da bi Dalmatinec nadaljeval kariero v Italiji. Real je stopil v akcijo in kapetanu hrvaške reprezentance obljubil višjo plačo, Modrić pa naj bi ostal zvest belemu dresu.

Vodstvo Reala je prejšnji mesec resda zatrjevalo, da ne pride v poštev nakup Neymarja, niti Kyliana Mbappeja. ''Real Madrid in PSG negujeta odličen odnos. Če bi Real hotel kupiti katerega izmed njegovih igralcev, bi najprej o tem obvestil pariški klub,'' so zapisali Madridčani.

Uefa preiskuje poslovanje PSG

Predsednik Reala Florentino Perez in predsednik Uefe Aleksander Čeferin sta bila soseda v častni loži štadiona v Talinu na evropskem superpokalu. Foto: Getty Images Da pa bi se lahko Brazilec vseeno hitro vrnil v špansko prvo ligo, kjer je pred selitvijo v Pariz nosil dres Barcelone, je poskrbel zapis katalonskega športnega dnevnika Sport. Po njegovem poročanju je predsednik Reala pripravljen za Neymarja odšteti rekordnih 300 milijonov evrov in Brazilcu nameniti vlogo prvega zvezdnika, ki je bila v zadnjih letih rezervirana za CR7. Adut Pereza bi lahko bile možne sankcije Evropske nogometne zveze (Uefa), ki bi lahko doletele Parižane zaradi nespoštovanja finančnega fair-playja. O tem se bo odločalo konec avgusta.

Uefa preiskuje zadevo, če pa bi ugotovila, da PSG krši pravila, bi moral francoski prvak hitro zaslužiti s prodajo igralcev. Morda se prav zaradi tega pri kupovanju novih igralcev tako obotavlja Real. Morda bo usoda njegovega sklepanja kupčij z Neymarjem in Parižani odvisna prav od poročila komisije, kateri predseduje Slovenec Aleksander Čeferin in se trudi vzpostaviti ravnotežje pri evropskih klubskih velikanih glede vloženih sredstev, nakupov in prodaj. Če bi Real kupil Neymarja za 300 milijonov evrov, bi bil to z naskokom največji prestop vseh časov. Za zdaj je pod rekord podpisano prav ime brazilskega asa, ki ga je PSG lani odkupil od Barcelone za 222 milijonov evrov.

Največji prestopi vseh časov:

Neymar 222 (Barcelona –> PSG, 2017/18) Kylian Mbappe 135 (Monaco –> PSG, 2018/19) Philippe Coutinho 125 (Liverpool –> Barcelona, 2017/18) Cristiano Ronaldo 117 (Real Madrid –> Juventus, 2018/19) Ousmane Dembele 115 (Borussia Dortmund –> Barcelona, 2017/18)

Bi lahko Neymar zapustil vrste PSG zgolj po enem letu? Foto: Reuters

Neymar ni edini kandidat za nakup na seznamu poletnih želja Reala. Na njem so še Danec Christian Eriksen (Tottenham), o tem poroča španski Don Balon, pa Argentinec Mauro Icardi (Inter), Brazilec Rodrigo (Valencia), Nemec Timo Werner (RB Leipzig), pa celo napadalec iz Dominikanske republike Mariano Diaz (Lyon), še vedno pa ni pozabljen Poljak Robert Lewandowski (Bayern).

Se na Park princev seli Marchisio? PSG bi se lahko v kratkem okrepil z izkušenim zveznim igralcem, dolgoletnim članom Juventusa in italijanskim reprezentantom Claudiom Marchisiem, ki se je nedavno na presenečenje javnosti razšel z zebrami in kot prosti igralec išče novega delodajalca. Obstaja možnost, da bi se v Parizu pridružil donedavnemu soigralcu Gianluigiju Buffonu.