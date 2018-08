Po očetovih stopinjah: Ronaldo mlajši v dresu Juventusa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jabolko ne pade daleč od drevesa in tudi v družini Cristiana Ronalda ni nič drugače. Ronaldov sin že več let stopa po očetovih stopinjah. V času madridske ere 33-letnega Portugalca se je mladi nogometni up kalil na akademiji madridskega Reala, zdaj pa je, tako kot oče, "prestopil" k Juventusu.

Italijanski mediji poročajo, da Cristiano Ronaldo mlajši znanje nabira v dresu stare dame. Osemletnik trenira z nogometaši, mlajšimi od devetih let (Juve`s Pulcini 2010), kjer mu družbo med drugimi dela sin še enega člana Juventusa, Andree Barzaglia. Na ponedeljkovem treningu ga je spremljala boljša polovica nogometnega zvezdnika Georgina Rodriguez.

Po poročanju La Stampe gre malemu Cristianu odlično in naj bi se kmalu preselil na treninge starejše selekcije, pri kateri trenirata sinova Fabia Grossa in Claudia Marchisia. Slednji se je sicer poslovil od Juventusa, tako da bo tudi mladi Davide najverjetneje zamenjal klubski dres.

Ronaldo še čaka na prvega

Cristiano Ronaldo se je poleti iz Španije preselil v Italijo, kjer je pred tednom debitiral na uradni tekmi Juventusa. Ta ima po dveh tekmah na vrhu serie A stoodstotni izkupiček, premagal je Chievio in Lazio, Portugalec pa na svoj prvenec v italijanskem prvenstvu še čaka.

