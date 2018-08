Rakitić razblinil vse dvome, obeta se preiskava

"Ostajam pri Barceloni," je po zmagi na tekmi španskega prvenstva z 1:0 v Valladolidu dvome o tem, ali bo res prestopil v PSG, razblinil Hrvat Ivan Rakitić. Nogometna zelenica v Valladolidu je bila na včerajšnji tekmi sicer v tako slabem stanju, da so se pri Barceloni pritožili. V vodstvu tekmovanja so že napovedali preiskavo.

"PSG je poslal zanimivo ponudbo, po kateri sem si vzel nekaj dni in skupaj z družino o vsem skupaj dodobra premislil. Ugotovil sem, da mi nihče ne more dati tega, kar imam tukaj. Sem v najboljšem klubu na svetu. V čast mi je, da lahko branim barve Barcelone in tako bo ostalo tudi v prihodnje," je po včerajšnji gostujoči zmagi z 1:0 nad Valladolidom v španskem prvenstvu, pri kateri je sodeloval od prve do zadnje minute, povedal Ivan Rakitić, za katerega naj bi PSG Barceloni ponudil kar 80 milijonov evrov.

Tridesetletnik, ki je letos poleti s Hrvaško v Rusiji postal svetovni podprvak, je tako razblinil vse dvome o svoji prihodnosti in potrdil, da bo še naprej igral za Barcelono. V dresu katalonskega nogometnega velikana je do zdaj odigral 217 tekem in zabil 29 golov. Na Camp Nou je leta 2014 iz Seville prišel za 18 milijonov evrov.

Zaradi katastrofalne zelenice se obeta preiskava

Ni pa Rakitićeva usoda vse, o čemer se je po včerajšnji tekmi v Valladolidu, kjer je Barcelona v drugi prvenstveni tekmi sezone prišla do druge zmage, govorilo. Pri Barceloni, ki ji je tri točke prinesel Ousmane Dembele z golom v 57. minuti, so bili namreč po tekmi zelo nezadovoljni s stanjem zelenice na štadionu Joseja Zorrilla, na katerem so igrali.

Katastrofalna zelenica na igrišču štadiona v Valladolidu:

"It was a disgrace."



Real Valladolid will face disciplinary action over the state of the pitch during their 1-0 loss to Barcelona: https://t.co/11xnb7Rpbt pic.twitter.com/dnSrcWKnFN — ESPN FC (@ESPNFC) August 26, 2018

"Na nekaterih delih je bilo igrišče bolj kot nogometni zelenici podobno plaži. Neverjetno je, da nihče iz vodstva tekmovanja ni pregledal igrišča, preden je dovolil, da se tekma sploh lahko začne," je po tekmi bentil vezist Barcelone Sergio Busquets.

"Upam, da bodo tisti, ki so odgovorni za takšno stanje in vodijo tekmovanje, uredili takšne zadeve. Igrišče je bilo katastrofalno," je govoril soigralec Gerard Pique, podobnega mnenja pa so bili praktično vsi pri Barceloni, pri kateri so po tekmi na špansko nogometno zvezo in vodstvo tekmovanja po tekmi vložili pritožbo.

Iz vodstva la lige so že sporočili, da igrišče res ni bilo v optimalnem stanju in najavili preiskavo, po kateri bodo skušali ugotoviti, zakaj je bilo tako.