Maribor se je odpovedal vratarju, Ronaldo dobil naslednika, rekorder francoski čudežni deček

Glede na to, da zadnji dan poletnega roka nista več sodelovali Anglija in Italija, je bilo zadnjega avgusta veliko bolj mirno kot sicer. Za najdražji nakup zadnjega dneva je poskrbel Lyon, ki je po pravi bitki le uspel prepričati Celtic, da jim prodal Moussaja Dembeleja. Francozi so zanj plačali 22 milijonov evrov.

Dva manj je zadnji dan zadnji dan za Quincyja Promesa porabila Sevilla, kar sta bila tudi edina dva prestopa, ki sta prekoračila mejo 20 milijonov.

Matko Obradović bo po novem branil barve Mure. Foto: Vid Ponikvar

Z zanimanjem smo pogledovali tudi v Slovenijo, kjer je Olimpija uradno potrdila prodajo ganskega napadalca Issaha Abassa. Komaj 19-letni nogometaš, ki je v tej sezoni nase opozoril predvsem v Evropi, se je preselil v nemškega prvoligaša Mainz, vsota, ki naj bi jo zanj prejeli slovenski državni in pokalni prvaki, pa znaša dva milijona evrov, kar je tretji največji zaslužek zelenih ob prodaj igralca. Pred njim sta ostala le Ezekiel Henty (5) in Andraž Šporar (3,8).

Bogate prodaje so se nadejali tudi pri Celju, a je na koncu Rudi Požeg Vancaš ostal član slovenskega prvoligaša. Za slovenskega reprezentanta, za katerega sta se v zadnjih tednih zanimala tako Olimpija kot Maribor, bi moral prestopil v belgijskega prvoligaša Oostende, a se na koncu iz tega ni izcimilo nič.

Omenimo še vratarja Matka Obradovića, ki je od leta 2014 branil barve Maribora, po prekinitvi sodelovanja pa je okrepil Muro in z njo podpisal enoletno sodelovanje.

00.00: Konec je prestopnega roka tudi v Španiji in Franciji!

23.59: PSG je potrdil tudi nakup izkušenega napadalca Erica Maxima Choupo-Motinga, ki je bil velika želja trenerja Thomasa Tuchla. V Nemčiji rojeni ostrostrelec je na zadnje igral za Stoke City, a se v premier league ni preveč izkazal. Na 30 tekmah je zadel le pet zadetkov. Višine odškodnine moštvi nista razkrili.

23:45: Yann Karamoh, soigralec Samirja Handanovića pri Interju, bo do konca sezone igral kot posojen nogometaš pri Bordeauxu. Dvajsetletnik pri Milančanih ni dobil priložnosti, jo bo več v rodni Franciji?

Les premiers mots du néo-bordelais Yann Karamoh ! pic.twitter.com/sUfWWTpYEp — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 31, 2018

23.40: To pa še ni vse, kar se tiče Lyona. V svoje vrste so za pet milijonov evrov pripeljali še komaj 18-letnega Lennyja Pintorja, ki je do zdaj igral za ekipo Stade Brest.

⚠ [Officiel] Lenny Pintor rejoint l’Olympique Lyonnais (@OL ). Le @SB29 souhaite toute la réussite possible à Lenny Pintor pour la suite de sa carrière. 🔴⚪👊 Toutes les infos sur son transfert ici https://t.co/qi1dWzQCgF pic.twitter.com/KcxmHMwV7I — Stade Brestois 29 (@SB29) August 31, 2018

23.30: Pa smo dočakali prestop zadnjega dne. Lyon in Celtic sta se kljub številnim zaprekam na koncu le dogovorila za prestop Mouse Dembeleja. Francozi bodo za odličnega napadalca odšteli 22 milijonov evrov, dogovorili pa se za petletno sodelovanje.

#CelticFC tonight can confirm that the club has accepted an offer from Lyon for the transfer of striker Moussa Dembele.



Full statement ⬇️ https://t.co/AX4a4FokJ4 — Celtic Football Club (@CelticFC) August 31, 2018

23.10: Up argentinskega nogometa Giovani Lo Celso, član PSG, odhaja v Španijo. Mladi 22-letni vezist bo pri Real Betisu igral kot posojen nogometaš. Špance bo posoja stala 2 milijona evrov.

22.50: PSG je na Nizozemsko prodal 25-letnega napadalca Jeana-Christophea Bahebecka. Francoz kamerunskih korenin je pri Utrechtu že v pretekli sezoni igral kot posojen nogometaš, zdaj pa ga je nizozemski klub dokončno odkupil. Višina odškodnine ni znana.

21.40: Dobri dve uri pred zaključkom prestopnega roka je iz Maribora v Muro prestopil Matko Obradović. Hrvat je s Prekmurci sklenil enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja.

se je poslovil od Domžal. Dolgoletni vezist rumenih se seli v drugo turško ligo, postal je član Girensunsporja. Skupno je za Domžale vknjižil 163 uradnih nastopov in dosegel devet zadetkov.

Excited to see a what Eros Grezda will bring to our team. pic.twitter.com/DhFrAxnRhH — Glasgow Rangers🇬🇧 (@Rangers_FC_1872) August 31, 2018

Škotski velikan Glasgow Rangers, ki je bil letos v kvalifikacijah za evropsko ligo usoden za Mariborčane, je zadnji dan prestopnega roka pripeljal v svoje vrste albanskega reprezentanta. To je že drugi nogometaš Osijeka, ki se je poleti preselil na sloviti štadion Ibrox. Prvi je bil hrvaški reprezentantzdaj pa se je za 2,5 milijonov evrov na Škotsko podal še 23-letni napadalec, ki se je v karieri dokazoval tudi v Sloveniji, kjer je nosil dres Aluminija (2. SNL) in Zavrča (1. SNL). Z Glasgow Rangers je sklenil štiriletno pogodbo.

19.45: Španski nogometaš Borja Mayoral se iz Real Madrida seli na posojo k Levanteju. V prejšnji sezoni je mladi nogometaš za Real Madrid nastopil na štirih tekmah lige prvakov in zabil en gol.



19.00: V zadnjih urah prestopnega roka je završalo v Parizu. Iz Bayerna se v PSG seli Juan Bernat. Španec je pri Bayernu preživel štiri sezone, zbral je 75 nastopov, zabil je tri gole. Parižani so za levega obrambnega igralca odšteli 14 milijonov evrov, Bernat je podpisal triletno pogodbo.

Douglas Luiz vestirà la samarreta del Girona per segona temporada



✅ El brasiler, procedent del @ManCityCatala, repetirà cessió a Montilivi.



Bentornat!



👉+ info https://t.co/k3YA23Wltc#GironaFC @LaLiga pic.twitter.com/VNCjs0DVnP — Girona FC (@GironaFC) August 31, 2018

: Brazilski nogometašbo kot posojen igralec Manchester Cityja že drugo sezono preživel pri španski Gironi. Luiz je lani poleti z angleškimi prvaki podpisal petletno pogodbo, a se je kmalu zatem preselil v Španijo. V prejšnji sezoni je za španski klub dosegel tri gole.



18.25: Nova okrepitev galaktikov Mariano Diaz bo v dresu Reala nosil številko sedem, ki jo je do zdaj nosil Cristiano Ronaldo. 25-letni napadalec je v pretekli sezoni blestel v dresu Lyona, zdaj pa se bo poskušal dokazati tudi v španski ligi.

18.20: Prišel je čas za slovo. Branilec Reala Fábio Coentrão se po sedmih letih vrača v domovino. Portugalec je v Madrid prišel leta 2011 Benfice za 30 milijonov evrov in v tem času ob nekaj posojah za galaktike zbral 106 nastopov, dosegel je le en sam zadetek.

OFFICIAL:



Fabio Coentrao returns to Rio Ave, the club where he started playing professional football at. #DeadlineDay pic.twitter.com/yQT0T2r0Gd — Seleção Portuguesa (@PortugalTalks) August 31, 2018

18.00: Konec je. V Nemčiji se je zaprla nogometna tržnica. Nemški prvoligaši (20 klubov) so za okrepitve porabili 483 milijonov evrov, s prodajo pa so zaslužili še štiri milijone več (487).

Bayern je poleti v svoje vrste brez odškodnine pripeljal le Leona Goretzko (Schalke), prodal pa Douglasa Costo, Artura Vidala in Sebastiana Rudyja in zaslužil kar 74 milijonov evrov. Največ je med vsemi je zapravila Borussia Dortmund, in sicer 75 milijonov evrov.

17.00: Uradno! Olimpija je potrdila prestop Issaha Abassa, ki bo, tako kot se je govorilo, kariero nadaljeval v močni bundesligi pri Mainzu 05. Ganec je z novimi delodajalci podpisal petletno pogodbo.

Nemški klub naj bi po naših podatkih za najstnika odštel okrogla dva milijona evrov, kar je pri Olimpiji tretja najdražja prodaja. Za več denarja sta odšla le Ezekiel Henty (5) in Andraž Šporar (3,8).

Issah je v dresu Olimpije odigral 54 tekem in dosegel 17 golov, od tega 12 v lanski zgodovinski sezoni, ko je z zmaji osvojil dvojno krono.

Abass Issah bo svojo kariero nadaljeval v nemškem @1FSVMainz05.



Več na ➡️ https://t.co/6eckGXrtDD



Abass, hvala za vse lepe trenutke in srečno! pic.twitter.com/t32nys43aR — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) August 31, 2018

16.55: Tukaj je še en prestop v nemški bundesligi. Iz Cipra se je v Nemčijo preselil 21-letni Madžar Roland Sallai. Freiburg bo Apoelu iz Nikozije odšel 4,5 milijona evrov.

16.50: Še vedno z zanimanjem pogledujemo proti Olimpija, ki naj bi kmalu tudi uradno potrdila prodajo ganskega napadalca Issaha Abassa. Komaj 19-letni nogometaš naj bi prestopil v nemškega prvoligaša Mainz, ki naj bi zanj plačal kar dva milijona evrov.

16.00: Turški reprezentant Nuri Sahin se je iz Borussie Dortmund preselil k Werderju iz Bremna. Nekdanji član Reala in Liverpoola se je k nemškemu rivalu preselil za pičel milijona evrov. Real je leta 2012 za Turka odšel 10 milijonov evrov, nato pa ga dve leti kasneje prodal nazaj v Dortmund za sedem. Sahin je za galaktike odigral le deset tekem in dosegel en zadetek.

14.40: Maribor tega sicer ni uradno naznanil, a pri Nogometni zvezi Slovenije je registriral napadalca Sunnyja Omoregieja. Nigerijski napadalec je v Ljudski vrt iz Celja prišel pred dvema letoma, a v vijoličasti majici prave priložnosti ni dočakal, zato se je že po pol leta preselil v izraelski Hapoel Kfar Saba, se potem za pol leta vrnil v Maribor, a nato spet odšel.

Za pol leta se je preselil v Armenijo in bil član tamkajšnjega Alashkerta. Zdaj se očitno, vsaj za pol leta, spet vrača v vijoličasti dres. Vprašanje pa seveda je, ali bo dobil kaj več priložnosti za igro, kot jih je pred tem.

Sunny Omoregie (desno) se je vrnil v Maribor. Bo imel tokrat več sreče? Foto: Vid Ponikvar

14.02: pomembna novica, ki prihaja iz Francije, kjer tri leta igra slovenski napadalec Robert Berić. Izkušeni nekdanji član Maribora in Interblocka, ki so ga povezovali z odhodom iz Saint Etienna, bo očitno ostal tam. Pet milijonov evrov, kolikor so Francozi zahtevali zanj, je očitno odgnalo snubce, tako da je zdaj trener francoskega prvoligaša potrdil, da se Krčan ne bo selil. "Ostaja pri nas," je povedal Jean-Louis Gasset.

Robert Berić se očitno ne bo selil iz Saint Etienna, za katerega je do zdaj v 62 nastopih zabil 22 golov. Foto: Reuters

13.45: Še govorica, ki ni preveč pomembna, a je v njej omenjen tudi zvezdniški slovenski vrata in je povezana z Barcelono. Ta naj bi želela Atleticu Madridu speljati komaj 14-letnega vratarja Alejandra Iturbeja, ki so ga v Španiji pred časom označili za novega Jana Oblaka.



13.21: No, pa je postalo tudi uradno. Pri Sevilli so potrdili prihod Nizozemca Quincyja Promesa, ki se v Andaluzijo seli iz Moskve, kjer je v zadnjem času navduševal v majici Spartaka. Španci naj bi Rusom zanj odšteli 20 milijonov evrov.

🇳🇱 @QPromes manda su primer saludo a la afición sevillista 😉 ▶ 👇#vamosmisevilla pic.twitter.com/FeVwmFfLtX — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 31, 2018



13.06: Evropski prvak Real, ki je ostal brez Cristiana Ronalda, letos poleti, v nasprotju s prejšnjimi leti, ni poskrbel za noben bombastičen prestop. Danes so se spet pojavile govorice o tem, da se utegne v Madrid preseliti belgijski zvezdnik Eden Hazard, ki se je v preteklosti že odkrito spogledoval z Realom, a naj bi zdaj dokončno postalo jasno, da do prestopa enega glavnih zvezdnikov Chelseaja v Real zagotovo ne bo prišlo.



12.39: Ni še uradno, kam, a je jasno, da se sijajni napadalec moskovskega Spartaka, Nizozemec Quincy Promes, ki smo ga lani lahko v ligi prvakov spoznali, ko je z Moskovčani gostoval v Maribur, seli v Španijo. Okrepil bo Sevillo, pri kateri že opravlja zdravniške preglede.

¡Buenos días, afición! @QPromes se somete en estos momentos a las pruebas médicas. ✔️📸👍🏿#vamosmisevilla pic.twitter.com/xe7aWg8bou — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 31, 2018

11.59: bombastične novice prihajajo iz Beograda, kjer naj se bi z udeleženko lige prvakov Crveno zvezdo dogovarjal nekdanji veliki up Barcelone, ki so ga nekateri pred leti označili kar za novega Lionela Messija, španski napadalec srbskih korenin Bojan Krkić. Ta 28-letni napadalec je trenutno sicer član angleškega Stoke Cityja.



11.30: zanimivo je tudi v Glasgowu, kjer je v središču pozornosti Moussa Dembele. Mladega francoskega napadalca si želijo pri Lyonu, a so pri Celticu njihovo ponudbo zavrnili in dejali, da 22-letnika zagotovo ne bodo prodali. Očitno je Dembele mislil drugače, saj je zelo nezadovoljen. "Moški, ki ne drži besede, je nihče. Pravi moški drži svojo besedo," je citat, ki ga je Dembele na Twitterju delil najprej, potem pa zapisal še tole:

Don't get it wrong Bhoys and Ghirls nothing to do with people who really care about the club @CelticFC 🤐too much love and respect for you and the crest #CarefulWhoYouCallTheLeaderOfYours pic.twitter.com/3FR1YoJLHr — Moussa Dembélé (@MDembele_10) August 31, 2018

11.02: iz Pariza prihaja novica, da PSG zapušča vratar Kevin Trapp, ki so ga francoski prvaki za eno leto posodili v Eintracht Frankfurt. Parižani imajo sicer še dva vratarja, Italijana Gianluigija Buffona in Francoza Alphonsa Areolo, a ob tej novici je marsikdo zastrigel z ušesi. Mar to pomeni, da se lahko v Pariz preseli Jan Oblak, ki so ga s PSG v preteklosti že večkrat povezovali? Mimogrede, slovenski reprezentant, ki je zaradi poškodbe odpovedal tudi tretjo reprezentančno akcijo v nizu, tudi danes normalno trenira v Madridu in se z Atleticom pripravlja na sobotno prvenstveno tekmo proti Celti.

10.43: Nekdanji veliki up Milana, francoski napadalec M'baye Niang, se spet seli s San Sira. Tokrat so ga Milančani posodili v Rennes, ki bo imel po koncu sezone možnosti, da ga odkupi za 15 milijonov evrov.

10.17: Če gre verjeti zapisom španskega športnega dnevnika Marca, Kevin Kampl zagotovo ne bo prestopil iz RB Leipziga v Barcelono. Pri Marci namreč pišejo, da Katalonci na zadnji dan poletne nogometne tržnice zagotovo ne bodo kupovali.



10.00: Dobro jutro, vklapljamo se! Najprej prečešimo nekatere prestope, ki so se zgodili včeraj pozno zvečer. Krilni srbski napadalec Nemanja Radonjić, ki je Crveni zvezdi pomagal do lige prvakov, se seli v Marseille. Francozi so Beograjčanom zanj odšteli 12 milijonov evrov. Goncalo Guedes, portugalski reprezentant, ki je v Valencii kot posojen že igral, se je na Mestallo zdaj preselil za stalno. Valencia je zanj PSG odštela kar 40 milijonov evrov. Nacer Chadli, ki je z Belgijo poleti v Rusiji na svetovnem prvenstvu osvojil tretje mesto, pa je zapustil West Bromwich in se za nedoločeno odškodnino pridružil Monacu, s katerim je podpisal triletno pogodbo.