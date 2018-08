Domžale ostale brez kapetana, odšel je v Turčijo

Domžalčani so se zadnji dan prestopnega roka poslovili od Makedonca Zenija Husmanija, ta bo v prihodnje branil barve turškega drugoligaša Girensunsporja. V Prvi ligi Telekom Slovenije je odigral 163 tekem in dosegel devet zadetkov, navijači in soigralci pa ga bodo pomnili po vzornem odnosu do rumene družine. Domžale začasno zapuščata tudi Nermin Haljeta in Denis Tubić.

Rumena družina je ostala brez izkušenega in priljubljenega nogometaša, ki je v zadnjih sezonah nosil kapetanski trak in bil pomemben član zvezne vrste. Zeni Husmani se po šestih letih, ki jih je prebil v Domžalah, poslavlja od Slovenije. Odšel je v vrste vodilnega turškega drugoligaškega kluba Girensunspor.

Domžalam ni rekel zbogom

Nekdanji mladi reprezentant Makedonije je pred prihodom v Slovenijo igral na Hrvaškem pri Šibeniku, nato pa je v dresu Domžal v 1. SNL zbral 163 nastopov in prispeval devet zadetkov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida ''Vse se je odvilo zelo hitro. Iskreno bi se zahvalil svojemu dosedanjemu klubu, ki mi je prestop omogočil. Slovo od Domžal ne bo preprosto, saj je za mano šest fantastičnih sezon, v katerih je ta klub postal moja družina, sam pa sem v tem času napredoval kot oseba in nogometaš. Odhajam v ambiciozno sredino, ki bo zagotovo nova lepa stopnička v moji karieri. Zelo sem vesel in hkrati motiviran, da svojemu novemu klubu pomagam pri preboju v prvo turško ligo. Domžalam seveda ne bom rekel zbogom, saj sem prepričan, da se nekje v prihodnosti znova vrnem. Vedno bom del rumene družine in rumena družina bo vedno velik del mene,'' je ob odhodu dejal Makedonec Husmani, hvaležen vodstvu Domžal, da mu je omogočilo prestop v Turčijo.

Domžalski klub s tem nadaljuje politiko, v kateri igralcem, če imajo možnost nadaljevanja kariere v tujini, s tem pa tudi možnost boljšega zaslužka, prav vedno prižge zeleno luč.

"Vedno bom del rumene družine in rumena družina bo vedno velik del mene," je ob slovesu dejal novi član turškega Girensunsporja. Zeni Husmani, hvala in srečno v novi sredini! 💛



Najbolj borben nogometaš v zgodovini NK Domžale

Simon Rožman je ostal brez kapetana. Kapetanski trak bo po njegovem odhodu nosil Senijad Ibričić. Foto: Vid Ponikvar ''Zeni je bil zelo dolgo član našega kluba in je v tem času z nami dosegel veliko. Vsekakor je verjetno najbolj borben igralec, ki je kadarkoli igral za naš klub, s svojimi odnosom pa je vselej bil vzor vsem preostalim. Zelo ga bomo pogrešali, je pa v fazi, ko mora takšne priložnosti izkoristiti, zato smo ugodili njegovi želji. Za vse, kar je naredil za naš klub, se mu iskreno zahvaljujemo in mu želimo obilo sreče v karieri. Vsekakor se bomo se srečevali in videvali, saj je pustil neizbrisen pečat v rumeni družini,'' je ob selitvi Husmanija v Turčijo dejal športni direktor NK Domžale Matej Oražem.

Huljeta v Ljubljani, Tubić na Koroškem Domžalčani so zadnji dan prestopnega roka poskrbeli še za dve kadrovski spremembi. Mladi napadalec Nermin Haljeta se bo kot posojen igralec Domžal v nadaljevanju sezone dokazoval v 2. SNL pri ljubljanski Iliriji 1911, 19-letni branilec Denis Tubić pa pri koroškem drugoligašu Fužinarju.