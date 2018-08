Nova velika okrepitev v Domžalah

Dan po bolečem porazu proti Olimpiji so pri NK Domžale svoje navijače razveselili z novo okrepitvijo. Do konca leta 2019 se kot posojen nogometaš danskega Brondbyja k njim seli občasni reprezentant, levi bočni branilec Gregor Sikošek.

Gregor Sikošek, ki je v majicah Krškega in Kopra zbral 51 prvoligaških nastopov, potem pa se januarja 2017 preselil v danski Brondby, se po letu in pol vrača domov. Nogometaš, ki se je pred časom znašel tudi v reprezentanci in v njej pod vodstvom Srečka Katanca odigral eno tekmo, bo v Domžalah skušal najti tekmovalno formo, saj v zadnjem času ni igral.

Pri Brondbyju je v pol leta odigral 16 tekem, nato pa so ga posodili v Silkeborg, za katerega je v eni sezoni zbral 18 nastopov, medtem ko v tej sezoni ni igral. Pri Domžalah, s katerimi je sklenil sodelovanje za eno leto in pol, naj bi se to spremenilo.

"Prvi vtisi so izredno pozitivni. Opazno je, da se v Domžalah ogromno, predvsem pa kakovostno dela, kar sta nedvomno razloga, da sem tukaj. S trdim delom si želim napredovati in moštvu pomagati do čim boljših rezultatov. Klub odlično poznam, slovensko ligo sem vseskozi spremljal tudi v času svojega nastopanja na Danskem, tako da večjih neznank ne bo. Domžale so pravo okolje za razvoj mladih igralcev, od tu se je do višje ravni v zadnjih sezonah prebilo precej igralcev, ki so danes na primer tudi člani slovenske izbrane vrste. To je zame velika motivacija, zato se veselim dela v rumenem dresu," je po prihodu v Domžale povedal 24-letni levi bočni branilec.