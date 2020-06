Matej Radan podaljšal z Rudarjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo slovenskega nogometnega prvoligaša Rudarja iz Velenja je podaljšalo pogodbo z vratarjem Matejem Radanom do konca sezone 2020/21, so sporočili iz zadnjeuvrščenega kluba Prve lige Telekom Slovenije.

"Kaj sploh reči po toliko letih? Zelo sem vesel podaljšanja pogodbe in zavezanosti Rudarju. V Velenju se počutim odlično. Pred nami je še nekaj tekem do konca sezone. Uspeha smo lačni bolj kot kdajkoli, zavedam pa se, da bo težko," je dejal Radan in dodal, da se bo za izkazano zaupanje na vsak način poskusil oddolžiti z dobrimi igrami.

Rudar je v prvoligaški konkurenci po 26 krogih še brez zmage in trdno na zadnjem mestu lestvice ter mu grozi izpad v drugo ligo. Velenjčane sicer v petek čaka tekma 27. kroga, gostili bodo Bravo.