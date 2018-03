Martin Krpan obul nogometne čevlje in prisolil Avstrijcem klofuto

Edina tekma med Slovenijo in Avstrijo v nogometu

Bilo je pred dobrimi 21 leti. V Linzu sta se mrzlega marčevskega večera pomerili nogometni sosedi. Avstrija je pričakovala, da bo upravičila vlogo favorita, a se je uštela. Slovenija ji je pod vodstvom dr. Zdenka Verdenika prekrižala načrte, junaka večera pa sta postala Primož Gliha in Ermin Šiljak. Slovenija je zmagala z 2:0 in spravila Avstrijce v zadrego.

Dr. Zdenko Verdenik je pred 21 leti vodil Slovenijo na prijateljski tekmi v Linzu in premagal Avstrijo (2:0). Foto: Vid Ponikvar

Čeprav sta Slovenija in Avstrija sosedi, sta njuni najboljši nogometni reprezentanci do danes odigrali le eno tekmo. Slovenija se je v obdobju samostojnosti večkrat pomerila z ZDA, Katarjem ali Alžirijo (z vsemi po dvakrat) kot pa s severno sosedo, s katero je ne veže le skupna meja, ampak tudi ogromen tekmovalni naboj. Najbolj prihaja do izraza v zimskih športih. Pri ekipnih športih se Slovenija proti avstrijskim tekmecem bolj ali manj ponaša z vlogo favorita. Zlasti pri tistih športih, ki se igrajo v dvorani.

Kar zadeva nogomet, pa gre za šport, v katerem se je Slovenija vedno rada primerjala z Avstrijo. Zlasti na področju urejenosti lige in infrastrukture, kjer so sosedje na drugi strani Karavank še vedno korak pred Prvo ligo Telekom Slovenije.

Toni Polster (drugi z desne) in njegovi soigralci so leta 1997 v Linzu nepričakovano izgubili proti južnim sosedom. Foto: Guliver/Getty Images

Podobno velja za finančne pogoje, ki so v avstrijskih nižjih ligah tako mikavni, da se hodi nekajkrat tedensko k sosedom dokazovat ogromno slovenskih nogometašev. Tako veteranov, med njimi so tudi nekdanji reprezentanti, kot tudi mlajših igralcev.

Najprej Gliha, nato še Šiljak

Ermin Šiljak je postavil končni rezultat 2:0 za Slovenijo. Foto: Guliver/Getty Images Da se slovenska nogometna reprezentanca lahko kosa z avstrijsko, je dokazala 18. marca 1997 v Linzu. Pri gostiteljih, ki so nastopili z najmočnejšo postavo in pričakovali zmago, sta bila največja zvezdnika Toni Polster in Andreas Herzog.

Vrata Slovenije je branil Boško Bošković, ki so mu napovedovali naporen večer in ogromno dela. Na koncu je bilo obratno, saj je bila večina nevarnih napadov v kazenskem prostoru začudenih gostiteljev. Pričakovali so lažje delo, bili v prvem delu srečanja res boljši, na koncu pa prejeli bolečo zaušnico.

Slovenija je zmagala z 2:0 in pozdravila odmevno zmago. Prvi je avstrijsko mrežo zatresel Primož Gliha. Zdajšnji selektor mlade reprezentance, ki je na tekmi zapravil nekaj zrelih priložnosti, je zadel v polno v 74. minuti. Deset minut pozneje se je med strelce vpisal še povratnik Ermin Šiljak.

Veselje slovenskih nogometašev v mestu ob Donavi je bilo ogromno, po dvoboju se je med navijače prikradla misel o znamenitem literarnem junaku Martinu Krpanu, ki je odšel v Avstrijo in pokazal, da se s Slovenci ne gre šaliti.

Primož Gliha je po zmagi v Linzu zaslovel še v Splitu, kjer je hrvaško mrežo zatresel kar trikrat. Foto: Reuters

To je bil do danes edini dvoboj, ki sta ga odigrali "alpski" nogometni sosedi. Zmaga v Linzu je dala Verdenikovi zasedbi dodatnih moči, ki so ji prišle zelo prav prihodnji mesec, ko je v Splitu presenetila močno Hrvaško (3:3) in poskrbela za edino točko v kvalifikacijah za SP 1998. V kvalifikacijah za tekmovanje, na katerem sta nastopili tako Hrvaška (osvojila je tretje mesto!) kot Avstrija, Slovenija pa ga je spremljala z domačih naslanjačev. Bo leta 2020, ko bo napočil čas za novi veledogodek, Euro 2020, drugače?

Avstrija : Slovenija 0:2 (0:0) Strelca: 0:1 Gliha 74., 0:2 Šiljak 84. Slovenija: Bošković (od 89. Strajnar), Englaro, Križan, Srebrnič (od 89. Milinović), Jermaniš, Čeh (od 89. Poljšak), Novak, Udovič (od 59. Sešlar), D. Gajser (od 66. Karić), Gliha (od 80. Kokol), Florjančič (od 46. Šiljak).

Foda debitiral z zmago nad svetovno velesilo

Največji avstrijski zvezdnik je David Alaba, ki brani barve Bayerna. Foto: Reuters V petek se bosta Slovenija in Avstrija pomerili drugič. Dvoboj bo ponovno na avstrijskih tleh, a tokrat neprimerno bližje Sloveniji, tako da se na štadionu v Celovcu obeta velik obisk slovenskih navijačev. Obeta se dvoboj, na katerem se bosta reprezentanci predstavili s svežima selektorjema. Nemec Franco Foda, ki je pred kratkim prevzel Avstrijo, ima pred Tomažem Kavčičem manjšo prednost, saj je lani že vodil prvo tekmo.

Navdušil je, saj je Avstrija, ki v zadnjih kvalifikacijah za SP 2018 ni preveč blestela, v prijateljskem dvoboju premagala močan Urugvaj (2:1). Avstrija se želi vrniti na raven, s katero je pred leti že spadala med boljše evropske reprezentance. Nazadnje je na velikem tekmovanju nastopila na Euru 2016. V njenem kadru prevladujejo nogometaši iz močnih nemških in nekoliko manj močnih angleških klubov.

Foda je nekdanji sodelavec Darka Milaniča pri graškem Sturmu. Izolan je bil nekaj časa njegov pomočnik. Po Sloveniji se bo pomeril še z Luksemburgom. Ravno na dan (27. marec), ko čaka Kavčiča prva tekma na domačih tleh, na kateri se bo v Stožicah občinstvu predstavil proti Belorusiji.