Vroči slovenski zvezdnik serie A ve, kje tiči težava

Josip Iličić

Če med vratnicama tudi v tej sezoni blesti Jan Oblak, pa kar zadeva reprezentante v polju, ne bi smelo biti večjega dvoma o tem, kateri slovenski nogometaš je trenutno v najboljši formi. Josip Iličić pri 30 letih navdušuje v dresu Atalante. Na zbor reprezentance je prispel motiviran in trdno odločen, da z rojaki končno zaigra na velikem tekmovanju. "Večina igralcev se mora le bolj sprostiti," razkriva recept, s katerim bi lahko uresničil iskreno željo.

Josip Iličić se je razveselil prihoda na Brdo pri Kranju. "Lepo je biti s temi fanti. Že nekaj časa nismo bili skupaj. V veliko zadovoljstvo se je vrniti in družiti, da naredimo kaj več kot prej," je dejal na zboru reprezentance. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjih letih se je Josip Iličić na slovenskih tleh bolj ali manj izogibal daljših postankov pri novinarjih. Izjave so bile praviloma zelo kratke, pogledi pa so segali proč od mikrofonov. Pojasnil je, da se je tako odločil sam, saj se je skušal osredotočiti na svojo igro. Na dogajanje na igrišču.

"Mislim, da mi je to pripomoglo k boljši igri," je dejal 30-letni Jojo, ki postaja eden najbolj prepoznavnih obrazov italijanske prve lige, še vedno pa čaka na vrhunski dosežek s slovensko izbrano vrsto.

Novi selektor in velika dodatna motivacija

Slovenska reprezentanca je v ponedeljek opravila prvi trening brez Iličića. Podobno kot Kampl in še nekateri soigralci, ki so imeli v nedeljo zahtevno klubsko tekmo, se je pripravljal v fitnesu. Foto: Žiga Zupan/Sportida Ko je prišel v ponedeljek na zbor reprezentance na Brdu pri Kranju, je bilo drugače. Kranjčan, ki si je v zadnjem kvalifikacijskem ciklusu za SP 2018 prislužil najboljše ocene za nastope v slovenski reprezentanci, je bil nasmejan in zelo motiviran. Kako tudi ne bi bil, saj v Atalanti igra v življenjski formi. V tej sezoni je v serie A dosegel že deset zadetkov, odmevne predstave je imel v Evropi, v nedeljo pa se na gostovanju v Veroni razveselil treh zadetkov.

"Odlično se počutim pri Atalanti. Dobro igram, zadevam gole, asistiram. Upam, da bom tako nadaljeval. Si pa najbolj želim, da bi ostal zdrav. Hat-trick nič ne šteje. Bomo videli, kaj bo v petek," je že pozabil na podvig v mestu ljubezni. Zdaj je v njegovih mislih le želja, da se v petek s Slovenijo izkaže v Celovcu in proti Avstriji iztrži čim boljši rezultat.

Izkušeni Gorenjec je v tej sezoni v italijanskem prvenstvu dosegel kar deset zadetkov in je osmi najboljši strelec prvenstva, ki se lahko pohvali z dvema četrtfinalistoma lige prvakov. Foto: Getty Images

To bo prva tekma, na kateri bo Slovenijo vodil Tomaž Kavčič. "Na vse skupaj gledam pozitivno. Imam veliko dodatno motivacijo, da dosežemo cilj in zaigramo na velikem prvenstvu. EP 2020 bo verjetno moja zadnja priložnost. Zelo sem motiviran, nisem več rosno mlad," ne skriva ogromne želje, da bi v državnem dresu občutil, kako je nastopiti na velikem tekmovanju. Tega še ni izkusil. Slovenija je nazadnje na velikem spektaklu nastopila leta 2010, ko Iličića še ni bilo na reprezentančnem seznamu.

Srečko Katanec mu je čestital med prvimi

Takrat je bil član mlade izbrane vrste, kjer je sodeloval prav s Kavčičem, ki je na položaju selektorja nasledil nekdanjega "šefa" Srečka Katanca. Z njim je prebrodil vihravo obdobje, v katerem se je dogajalo marsikaj. O tega, da ga nekaj časa ni bilo zaslediti na seznamu, do tega, da sta si skupaj s selektorjem belila glavo, zakaj ne more dobrih predstav iz kluba ponoviti v reprezentančnem dresu. V zadnjih letih sta le našla zmagoviti recept.

Foto: Vid Ponikvar

Iličić je osvajal pozornost, prispeval ogromno asistenc, tudi tresel mreže in bil najboljši slovenski reprezentant v kvalifikacijah za SP 2018. "Med nama je vse pozitivno. Tako kot mora biti. Še dandanes mi pošlje kakšno sporočilo. V nedeljo je bil eden prvih, ki mi je poslal čestitko. Z njim imam super odnos," se je dotaknil odnosa z nekdanjim selektorjem, ki se je od vročega stolčka poslovil po oktobrski tekmi s Škotsko (2:2).

Igralci se morajo le sprostiti

Leta 2020 bi rad reprezentančno kariero oplemenitil z nastopom na evropskem prvenstvu. Foto: Žiga Zupan/Sportida Slovenija je pod vodstvom Katanca v zadnjih petih letih naskakovala nekaj velikih tekmovanja, a vedno ostala pred zaprtimi vrati. Kje se še skrivajo rezerve, ki bi prišle prav v boju za EP 2020?

"Ta reprezentanca ima kakovost. Veliko igralcev pa se mora bolj sprostiti. Le tako bodo odigrati tako kot v svojih klubih. To je moja iskrena želja," je prepričan, da premorejo slovenski reprezentanti dovolj kakovosti, potrebujejo pa še več sproščenosti.

Vesel je tudi vrnitve Kevina Kampla, ki je lani zaradi takšnih in drugačnih razlogov izpustil večino reprezentančnih akcij. "Ima kakovost, to je že večkrat dokazal. Vsak igralec je dobrodošel v reprezentanci, posebej Kevin."

Nerad izgublja že na treningih

Kakšni bodo cilji slovenske reprezentance? Sodelovanje na EP 2020 si lahko prislužijo na dva načina. Ali kot najboljši v svoji skupini v ligi narodov, ki se bo začela jeseni, ali pa v kvalifikacijah, ki bodo na sporedu šele prihodnje leto. "Liga narodov je dobrodošlo tekmovanje. Pomembno je, da smo čim več skupaj in da se uigravamo. Nekaj fantov je novih, vsaka tekma je dobrodošla. Zame pa je znano, da nerad izgubljam že na treningih, kaj šele tekmah."

Slovenska reprezentanca bo danes opravila trening na Brdu pri Kranju v popoldanskem terminu. Takrat bo prvič letos na igrišču NNC Brdo treniral tudi Iličić. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V petek bo nastopil v Celovcu. Verjame, da bo proti tekmecu, ki ima kar nekaj igralcev v velikih evropskih klubih, na tribunah veliko slovenskih navijačev. "To bo nova popotnica za dokazovanje," je napovedal boj za sladko zmago nad severnimi sosedi.