Oblak zamudil in počival, Iličić in Kampl presrečna #foto

Zbor in uvodni trening reprezentance na Gorenjskem

Zima se še zdaleč ni poslovila, kar pa najboljših slovenskih nogometašev, po dolgem času med njimi ni bilo dolgoletnega kapetana Boštjana Cesarja, ni zmotilo, da ne bi na dobro pripravljenem igrišču na Brdu pri Kranju opravili uvodnega treninga. Prvega pod vodstvom novega selektorja Tomaža Kavčiča, ki je pozdravil skoraj vse izbrance. Manjkali so le Benjamin Verbič, Robert Berić in Rajko Rotman.

Slovenska nogometna reprezentanca je danes odprla novo poglavje. Prvič se je zbrala pod vodstvom novega selektorja Tomaža Kavčiča. Srečanje znancev, med katerimi so bili tudi trije novinci, je bilo prisrčno. Kako tudi ne bi bilo, saj so se zbrali prvič po 162 dnevih.

Novi selektor Tomaž Kavčič je vodil prvi trening v novi vlogi. Na njem je pogrešal nekaj najboljših slovenskih nogometašev, ki so imeli v nedeljo zelo zahtevne klubske nastope. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Prvič po 8. oktobru 2017, ko so remizirali s Škotsko, ji prekrižali načrte v kvalifikacijah za SP 2018 in se poslovili od selektorja Srečka Katanca. Nato se je izbrana vrsta odpravila na dolg počitek. Trajal je vse do 19. marca, ko se je v nekoliko prevetreni zasedbi zbrala na Gorenjskem in začela priprave na prijateljski tekmi z Avstrijo (v petek, 23. marca, v Celovcu) in Belorusijo (v torek, 27. marca, v Ljubljani).

Fotogalerija Žige Zupana - zbor in prvi trening reprezentance:

''Odlično se počutim,'' ni skrival dobre volje Josip Iličić, ki v tej sezoni igra pri Atalanti v življenjski formi. V nedeljo je dosegel kar tri zadetke na gostovanju v Veroni, dan pozneje pa s črnim terencem prispel na Brdo pri Kranju, v okolico rojstnega mesta, kjer je komaj čakal, da pozdravi prijatelje.

Josip Iličić je v nedeljo dosegel tri zadetke na gostovanju v Veroni. V tej sezoni je v serie A v polno zadel že desetkrat! Foto: Žiga Zupan/Sportida

Žal mu je bilo, da med njimi bilo Boštjana Cesarja. Dolgoletni kapetan in slovenski rekorder se poslavlja od izbrane vrste, kateri se bo še zadnjič pridružil prihodnji torek v Stožicah, ko bo pomahal v slovo.

Sladka nedeljska zmaga Kampla

Je pa prišel Kevin Kampl, ki je v prejšnjem kvalifikacijskem ciklusu večkrat pustil na cedilu selektorja Katanca. Svetlolasi zvezni igralec, ki ima z reprezentanco že velike načrte in bi rad z njo zaigral na Euru 2020, je v nedeljo z Leipzigom spravil na kolena vodilni klub Bayern. Zadovoljstvo je bilo ogromno, podobno je veljalo tudi za soigralce in selektorja Kavčiča, ki ga je pred leti tudi kot prvi privabil v Slovenijo.

Ko se je glavnina reprezentantov, Benjamin Verbič, Robert Berić in Rajko Rotman so zaradi slabših letalskih povezav iz Ukrajine, Francije in Turčije pripotovali na Gorenjsko šele proti večeru, že preoblačila v slačilnici Nacionalnega nogometnega centra Brdo, je prispel še prvi as.

Vratar Jan Oblak je prispel na Gorenjsko iz Španije, kjer je z Atleticom v nedeljo ostal brez točk na štadionu Madrigal v Villarrealu. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Jan Oblak, ki je v nedeljo z Atleticom pokvaril imeniten iztržek v španskem prvenstvu, izgubil na gostovanju pri Villarrealu (1:2) in zaostal za čuvajem mreže Barcelone v lovu na lovoriko Zamora, je bil zelo vesel srečanja z reprezentančnimi soigralci.

S selektorjem Kavčičem je kot številni drugi sodeloval že v mladi izbrani vrsti, zaradi napornega nedeljskega sporeda pa je tako kot še nekateri najboljši slovenski nogometaši preskočil uvodni ponedeljkov trening in v tem času nabiral moč v fitnesu. Podobno kot Iličić, Kampl in še nekateri. Oblak je tudi največji magnet za avstrijske ljubitelje nogometa, ki jih v petek ne bo manjkalo na štadionu v Celovcu.

Selektorju pomaga Igor Benedejčič, nekdanji slovenski reprezentant, strelec zgodovinskega zadetka na prvi uradno priznani tekmi samostojne Slovenije. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kdo je pomagal Kavčiču? Tisti, ki so imeli klubske obveze prej, so marljivo pod vodstvom štirih strokovnjakov, selektorja Kavčiča, pomočnika Igorja Benedejčiča, trenerja Dejana Kopasića in trenerja vratarjev Boruta Mavriča – na začetku treninga na veliki površini še ni bilo pomočnika trenerja Roberta Englara – vadili na dobro pripravljenem igrišču. Ker je na Gorenjskem v ponedeljek zjutraj zapadlo veliko snega, je reprezentanca naletela na manjše ugodje kot bi7sicer, ko je bil pripravljen že ves center.

Bo Cesarja nasledil Jokić?

O tem, kdo bo novi kapetan, se bo odločalo v prihodnjih dneh. Med kandidati najbolj izstopa Bojan Jokić, tudi poslovni sodelavec zdaj že nekdanjega kapetana Cesarja. ''Težko ga bo nadomestiti. On je bil res pravi vodja. Je pa res, da sva skupaj z Birso najbolj izkušena,'' izkušeni levi bočni igralec, ki nastopa v dresu ruske Ufe, ni izključil možnosti, da bi postal novi kapetan.

Bojan Jokić se je razveselil zimskih razmer v Sloveniji, kjer je še vedno neprimerno topleje kot v Rusiji. Foto: Žiga Zupan/Sportida

''To navsezadnje tudi ni najbolj pomembno,'' je dodal. Najpomembnejše je, da se reprezentanca zagnano loti novih ciljev in za začetek poskuša v petek v Celovcu premagati Avstrijo. ''Merili bomo na zmago,'' ne skriva cilja Iličić, najboljši slovenski reprezentant v prejšnjem kvalifikacijskem ciklusu.

Slovenija bo ta mesec odigrala dve prijateljski tekmi, nato pa jeseni sledi novo tekmovanje, eksperiment Evropske nogometne zveze (Uefa), liga narodov, v kateri se bo Kavčičeva četa v tretji skupini lige C pomerila proti Norveški, Bolgariji in Cipru. Takrat se bo tudi začelo zares.

Utrinki z reprezentančnega zbora:

Andraž Šporar (Slovan Bratislava) ... Foto: Žiga Zupan/Sportida

... Jure Balkovec (Bari) ... Foto: Žiga Zupan/Sportida

... Leo Ščulac (Venezia) ... Foto: Žiga Zupan/Sportida

... Jasmin Kurtić (Spal) ... Foto: Žiga Zupan/Sportida

... Miha Zajc (Empoli) ... Foto: Žiga Zupan/Sportida

... okolica nogometnega igrišča ... Foto: Žiga Zupan/Sportida

... edino očiščeno igrišče v NNC Brdo ... Foto: Žiga Zupan/Sportida

... trener vratarjev Borut Mavrič ... Foto: Žiga Zupan/Sportida

... Luka Krajnc (Frosinone) in Bojan Jokić (Ufa) ... Foto: Žiga Zupan/Sportida

... Vid Belec (Sampdoria) ... Foto: Žiga Zupan/Sportida

... Roman Bezjak in Nemanja Mitrović (oba Jagiellonia Bialystok) ... Foto: Žiga Zupan/Sportida

... Jure Balkovec ... Foto: Žiga Zupan/Sportida

... Miha Mevlja (Zenit), Aljaž Struna (Palermo) in Martin Milec (Maribor) ... Foto: Žiga Zupan/Sportida

... Žan Koprivec (Pafos), Belec in Mavrič ... Foto: Žiga Zupan/Sportida

... bodoči kapetan? ... Foto: Žiga Zupan/Sportida

Zimsko-nogometni prizor z Brda pri Kranju Foto: Žiga Zupan/Sportida

Selektor Kavčič je budno spremljal dogajanje na igrišču. Foto: Žiga Zupan/Sportida