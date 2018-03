To so fantje, ki jih je osrečil prvi klic

Debitanti na reprezentančnem seznamu Tomaža Kavčiča

Novopečeni selektor slovenske nogometne reprezentance Tomaž Kavčič je na svoj prvi seznam, za prijateljski tekmi proti Avstriji in Belorusiji, uvrstil štiri nogometaše, ki jih na njem še nikoli ni bilo. Kdo so novinci v izbrani vrsti, Kenan Bajrić, Jure Balkovec, Domen Črnigoj in Leo Štulac?

Kenan Bajrić je prepričal že v dresu Olimpije, zdaj redno igra tudi na Slovaškem. Foto: Vid Ponikvar

Kenan Bajrić

Je 23-letni produkt mladinske šole ljubljanskega Interblocka, ki si je nogometno ime ustvaril pri Olimpiji. V njenem dresu je v prvi ligi debitiral, ko je bil star 17 let. Potem je v njej postopoma dobival priložnost, v šampionski sezoni 2015/16 je zbral 21 nastopov, a le 13 od prve minute. V prejšnji sezoni je igral veliko več, a bil deklica za vse. Malo je igral kot osrednji branilec, malo kot defenzivni vezist, malo na boku. Kot požrtvovalen nogometaš, ki naredi vse za svoj klub, se je prikupil tudi navijačem in postal kapetan.

Ko ga je na začetku te sezone Igor Bišćan postavil v osrčje svoje obrambe, je začel igrati vse bolje in dal slutiti, da bi se lahko v prihodnosti prvič znašel tudi na seznamu selektorja članske reprezentance. Ne nazadnje je bil steber najbolj trdne obrambe v ligi. Pozimi je prestopil na Slovaško in v Slovanu Bratislave odigral vse štiri prvenstvene tekme v letošnjem letu od prve do zadnje minute.

V izbrani vrsti je pred tem že bil. Redno je igral v reprezentanci 21 let, za katero je zbral 12 nastopov, a ne pod vodstvom zdajšnjega selektorja, ampak Primoža Glihe. Bil je tudi član slovenske selekcije do 18 let.

Jure Balkovec se je selektorjevega klica razveselil, čeprav je za Bari odigral le eno tekmo. V Domžalah je blestel. Foto: Vid Ponikvar

Jure Balkovec

Na položaju levega bočnega branilca, na kateri lahko sicer še nekaj časa računa na Bojana Jokića, Slovenija nima veliko alternativ zanj. Zato se je selektor odločil za 23-letnika, ki je v italijanskem drugoligašu Bariju debi - pred tem na sedmih tekmah ni igral niti minute - dočakal šele pred dnevi, a se takoj izkazal in prispeval tudi podajo.

Bolj kot s to tekmo je selektorja verjetno prepričal s tem, kar je v prvi polovici sezone pokazal v dresu Domžal, pri katerih je bil eden od glavnih posameznikov uspešne evropske jeseni in bil med najboljšimi tudi v ligi.

V Domžalah, h katerim je prišel iz Bele krajine, je debitiral že s 16 leti in se v rumenem dresu dokončno, vmes so ga posodili v Radomlje, uveljavil v prejšnji sezoni, ko je z Domžalami osvojil tudi pokalni naslov.

Vseskozi je bil član reprezentančnih selekcij. Igral je v izbranih vrstah do 18, 19 in 21 let, v kateri je zaigral osemkrat. Dvakrat pod vodstvom zdajšnjega pomočnika reprezentance Roberta Englara in šestkrat pod vodstvom Glihe. Za B-reprezentanco je nastopil enkrat.

Domen Črnigoj je po skoraj 100 nastopih v prvi švicarski ligi in v Evropi le dočakal selektorjev klic. Foto: Reuters

Domen Črnigoj

Ena od večjih ugank prejšnjega selektorja Srečka Katanca je, zakaj v reprezentanco nikoli ni vpoklical tega 22-letnega vsestranskega osrednjega vezista, ki v zadnjem času v klubu sicer igra na desni strani. Že dve sezoni namreč redno igra v močni švicarski ligi, za Lugano je v tem obdobju odigral 87 tekem in z njim nastopal tudi v ligi Europa.

Od selekcije do 17 let je redno igral za vse mlajše reprezentančne selekcije, v mladi izbrani vrsti je odigral 12 tekem. Eno pod vodstvom zdajšnjega selektorja, preostale pod taktirko Glihe.

Je produkt nogometne šole Kopra, za katerega je debitiral s 16 leti in se hitro uveljavil, saj je od takrat naprej zanj redno igral in zbral 89 prvoligaških nastopov do začetka sezone 2015/16, ko je odšel v Švico.

Leo Štulac je najprej prepričal slovitega Filippa Inzaghija, zdaj pa prvič še selektorja. Foto: Getty Images

Leo Štulac

Še en osrednji vezist, ki je zrasel v koprski nogometni šoli, tudi on je med člani Kopra debitiral, ko je bil star 16 let. V prvi ligi je potem zanj do začetka sezone 2016/17 odigral 94 tekem in zabil osem golov.

V Vicenzi ta 23-letni Primorec v drugi italijanski ligi večji del sezone ni prepričal njenega trenerja, slovitega nekdanjega nogometaša Filippa Inzaghija. Čeprav je dosegel zadetek in podajo, več priložnosti kot treh ni dobil. Potem je začel konec januarja igrati in bil sedemkrat v nizu v začetni enajsterici. Dosegel je dva gola in dve podaji, Vicenza v tem obdobju ni izgubila.

Tudi on je bil član reprezentančnih selekcij od izbrane vrste do 17 let, tudi on se lahko pohvali z 12 odigranimi tekmami v mladi reprezentanci. Vse je odigral pod vodstvom Glihe in dosegel kar pet golov.

Kdo je nov in kdo je odpadel?

Robert Berić in Kevin Kampl se vračata. Foto: Žiga Zupan/Sportida Od nogometašev, ki so bili na zadnjem seznamu prejšnjega selektorja, so tokrat iz reprezentance ob kapetanu Boštjanu Cesarju, ki pa bo nastopil proti Belorusiji in se tako poslovil od izbrane vrste, izpadli branilci Matija Širok (Domžale), Miral Samardžić (Anži Mahačkala, Rusija), Antonio Mlinar Delamea (New England Revolution, ZDA) in vezista iz slovenske lige. Člana Maribora Damjan Bohar in Domžal Amedej Vetrih.



V reprezentanci so v primerjavi z zadnjim reprezentančnim seznamom na novo branilci Luka Krajnc (Frosinone, Italija), Martin Milec (Maribor), Nemanja Mitrović (Jagiellonia, Poljska), vezista Miha Zajc (Empoli, Italija) in Kevin Kampl (RB Leipzig, Nemčija) ter napadalec francoskega Saint Etienna Robert Berić.