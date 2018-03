Končno ima vse, kar potrebuje

Andraž Šporar

Novi selektor slovenske nogometne reprezentance Tomaž Kavčič je na priprave za prijateljski tekmi z Avstrijo in Belorusijo vpoklical štiri napadalce. Za mesto v konici napada se bodo potegovali (po abecednem vrstnem redu) Roman Bezjak, Robert Berić, Tim Matavž in Andraž Šporar. Najmlajši med njimi je Ljubljančan, ki je po manj uspešnih dokazovanjih v Švici in Nemčiji končno naletel na klub, kjer je ujel redno tekmovalno formo.

Ko je Andraž Šporar v jesenskem delu sezone 2015/16 zablestel kot meteor, skoraj sam popeljal Olimpijo do naslova jesenskega prvaka in bil s 17 zadetki prepričljivo najboljši strelec tekmovanja, je nogometna Evropa postala pozorna na obetavnega Ljubljančana.

Odločil se je pravilno

V dresu Slovana se je med strelce vpisal dvakrat. Foto: Twitter Klubsko vodstvo je najbolj prepričala ponudba iz Basla, kamor je serijski švicarski prvak, v tej sezoni tudi udeleženec osmine finala lige prvakov, pripeljal vročega slovenskega strelca.

Imel je ogromna pričakovanja, ki pa so se hitro prelevila v veliko razočaranje. Šporar je zaradi zdravstvenih težav preskočil veliko tekem. Pozabil je na zadetke, (pre)malo jih je bilo tudi v Nemčiji, kjer je skušal obuditi tekmovalno formo pri Arminii.

Ko se je pozimi odločil, da odpre novo poglavje v karieri in se preseli v Bratislavo, je pričakoval boljše čase. Po začetku spomladanskega dela na Slovaškem, kjer je v dresu Slovana odigral že šest tekem, je spoznal, da se je odločil pravilno.

Je eden izmed štirih napadalcev, na katere na pripravah računa slovenski selektor. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Zelo sem zadovoljen. Končno sem povezal tri, štiri tekme. Na kaj podobnega sem v zadnjih dveh letih čakal zaman. Pri Slovanu sem dobil vse, kar potrebujem. V Bratislavi imam status, kot si ga lahko le želim. Dobro gre meni in klubu," je bil nasmejan na zboru reprezentance 24-letni napadalec, ki je v tem letu za Slovan odigral šest tekem in prispeval dva zadetka. Na prvega v državnem dresu še čaka, a je prepričan, da se mu bodo, če bo nadaljeval dobre igre na Slovaškem, hitro ponudile še nove priložnosti.

Na Slovaškem skupaj z nekdanjim sošolcem Nekdanji napadalec Olimpije se odlično počuti na Slovaškem. Foto: Vid Ponikvar "Slovan je izredno ambiciozen klub. Predsednik gradi nov vrhunski štadion. Komaj čakamo, da bomo lahko začeli igrati na njem. Imamo visoka pričakovanja. Za vodilnim klubom zaostajamo deset točk, a je še vse v igri. Tudi pokal," je dejal ljubljenec navijačev Olimpije, ki ga v petek čaka dvoboj z Avstrijo v Celovcu, štiri dni pozneje pa v Stožicah z Belorusijo. V izbrani vrsti ni edini nogometaš Slovana. Iz Bratislave je prispel v družbi Kenana Bajrića, nekdanjega soigralca pri ljubljanski Olimpiji. "Vesel sem, da je v klubu tudi Kenan. Je moj nekdanji sošolec iz osnovne in srednje šole. Tako je obema lažje." Pri Slovanu prevladujejo tujci, domačih nogometašev je le peščica, klubsko vodstvo pa zanimajo le rezultati pri vrhu.

Vesel, da je selektor Kavčič

Kakšna pa so pričakovanja Šporarja v slovenskem dresu? "Pred nami je nov cikel. Prijateljske tekme so najboljši način za priprave. Imamo novo selekcijo igralcev, nekateri so prenehali. Najprej se bomo pomerili z Avstrijo. Poznam veliko njenih igralcev. Vemo, da so vrhunska reprezentanca. Belorusov pa ne poznam, a jih bomo že analizirali," komaj čaka marčevski preizkušnji.

Novi selektor Tomaž Kavčič je Šporarja vodil že v mladi izbrani vrsti do 21 let. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Prvič ga bo kot selektor članske izbrane vrste vodil Tomaž Kavčič, s katerim je sodeloval že v mladi reprezentanci. "Veliko igralcev je vodil v mladi izbrani vrsti. Poznamo njegov način dela. Vesel sem, da je postal selektor. Pričakujemo trdo delo. Poslušali bomo selektorja, kaj je treba narediti, in skušali dobiti čim več tekem," je razkril cilj. Za začetek ne bi imel nič proti zmagi v Celovcu.