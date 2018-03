Kdo si najbolj zasluži kapetanski trak?

Kapetan slovenske nogometne reprezentance

Najboljši nogometaši, kar jih po mnenju novega selektorja Tomaža Kavčiča premore Slovenija, se pripravljajo na petkovo srečanje z Avstrijo. Kandidati za sosedski obračun v Celovcu so že dalj časa znani, ne ve pa se še, kdo bo kapetan.

"Izbral ga bom jaz, a bom seveda upošteval to, da ga sprejme tudi garderoba," je prejšnji teden, ko je predstavil seznam reprezentance, poudaril Kavčič. Odločitev bo razkril v prihodnjih dneh.

Kdo je v vaših očeh najbolj primeren kandidat za novega kapetana slovenske nogometne reprezentance? Valter Birsa 17,39% +

Josip Iličić 17,39% +

Bojan Jokić 13,04% +

Kevin Kampl 8,70% +

Jasmin Kurtić 0,00% +

Jan Oblak 39,13% +

Kdo drug 4,35% +

Bo odgovorno, a hkrati tudi častno nalogo zaupal Bojanu Jokiću? Levi bočni branilec je z 31 leti najstarejši slovenski reprezentant. V državnem dresu je zbral že 87 nastopov, le 13 manj od rekorderja Boštjana Cesarja.

Cesar je (bil) rojeni vodja

Bojan Jokić je z 31 leti najstarejši slovenski reprezentant. Toliko let ima le še Valter Birsa, a je od Kranjčana mlajši mesec dni. Foto: Žiga Zupan/Sportida "Sem najstarejši, z Birso morda tudi najbolj izkušenj, a je za vprašanje kapetana odgovoren selektor. On ga bo določil. Oziroma slačilnica. Bolj je pomembno, da imamo dobre rezultate in da dobro igramo. To, kdo je kapetan, pa ni tako pomembno," je v ponedeljek dejal izkušeni Slovenec, ki igra pri ruskem prvoligašu Ufa. Tam mu trener zaupa še nekoliko bolj ofenzivne naloge, tako da se kar pogosto znajde na seznamu strelcev oziroma podajalcev.

Vloga kapetana mu ni tuja. Ne bi je opravljal prvič. Petkrat je že nosil kapetanski trak slovenske reprezentance, a le takrat, ko je manjkal Cesar.

"Boštjan je pravi vodja. Je rojeni vodja in zelo dober igralec. Veliko je dal naši reprezentanci, zelo ga bomo pogrešali. Upam, da bodo Stožice v torek polne in se da bomo lahko lepo poslovili od kapetana," je napovedal prijateljsko tekmo z Belorusijo, na kateri bo Cesar pomahal v slovo navijačem.

Kdo ima v zdajšnji reprezentanci največ nastopov za Slovenijo: Boštjan Cesar 100*

Valter Birsa 88

Bojan Jokić 87

Josip Iličić 50

Jasmin Kurtić 43

Tim Matavž 35

Rene Krhin 34

Kevin Kampl 25

Roman Bezjak 19

Jan Oblak 18

Benjamin Verbič 15



*Poslovil se bo v torek na srečanju proti Belorusiji v Ljubljani.

Na velikih tekmovanjih Milanič, Čeh in Koren Aleš Čeh je bil kapetan Slovenije na SP 2002. Foto: Žiga Zupan/Sportida Cesar ni le slovenski rekorder po številu reprezentančnih nastopov, ampak tudi najbolj izkušeni slovenski kapetan. S trakom je prišel na igrišče kar 38-krat. Velika želja, da bi bil kapetan tudi na velikem tekmovanju, se mu ni uresničila. Slovenija je ostala prekratka v zadnjih kvalifikacijskih ciklusih. Tako so izjemno čast, ko so lahko predstavljali barve Slovenije na velikem tekmovanju, občutili le trije njegovi rojaki. Darko Milanič, zdajšnji trener Maribora, je bil kapetan reprezentance na 33 tekmah, tudi na evropskem prvenstvu leta 2000. Aleš Čeh je vlogo kapetana opravljal dve leti pozneje na svetovnem prvenstvu, Robert Koren, takrat si je slačilnico delil tudi s Cesarjem, pa je bil slovenski kapetan na SP 2010 na jugu Afrike.

Prvi je bil Čeh, kdo bo v petek?

Valter Birsa je za Slovenijo odigral že 88 tekem. Največ izmed vseh, ki se v teh dneh na Gorenjskem pripravljajo na tekmo v Celovcu. Foto: Urban Urbanc/Sportida V 26-letni zgodovini nastopov slovenske reprezentance je vlogo kapetana izkusilo 22 igralcev. Na prvem srečanju, ko je Slovenija 3. junija 1992 remizirala z Estonijo (1:1), zgodovinski zadetek za Slovenijo pa je dosegel rezervist Igor Benedejčič, zdajšnji pomočnik selektorja Kavčiča, je bil kapetan Aleš Čeh. Tudi pomočnik nekdanjega selektorja Srečka Katanca, ki je nazadnje vodil Slovenijo 7. oktobra 2017 in remiziral v Stožicah proti Škotski (2:2).

To je bil dvoboj, v katerem Slovenija ni imela več možnosti za preboj na SP 2018, se je pa tekma vseeno vpisala v zgodovino, saj se je na njej Cesar vpisal v klub 100. Vknjižil je stoti nastop v državnem dresu, a zadnjega sodnikovega piska ni dočakal na igrišču. Pred tem je prejel rdeči karton in jubilejni nastop zaznamoval tako, kot smo bili od njega vajeni v slovenskem dresu. Borbeno in neizprosno.

Bi lahko nov kapetan slovenske reprezentance postal eden izmed najboljših vratarjev na svetu? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Če bi se selektor odločil kapetanski trak predati slovenskemu nogometašu, ki je v tem trenutku najbolj spoštovan v svetu, to je vratar Atletica Jan Oblak, Slovenija ne bi prvič dobila vratarja s kapetanskim trakom. To vlogo je že opravljal Samir Handanović v obdobju selektorja Slaviše Stojanovića. To ne bi bilo nič nenavadnega, saj podobnih primerov ne manjka niti v najmočnejših reprezentancah na svetu, omenimo lahko Italijo in njenega priljubljenega kapetana Gianluigija Buffona.

Kdo ima največ nastopov za slovensko reprezentanco? 1. Boštjan Cesar 100

2. Valter Birsa 88

3. Bojan Jokić 87

4. Samir Handanović 81

5. Zlatko Zahović 80

5. Milivoje Novaković 80

7. Mišo Brečko 77

8. Aleš Čeh 74

8. Milenko Ačimović 74

10. Andraž Kirm 71

10. Džoni Novak 71

Iličić: Kapetani moramo biti vsi skupaj

Med kandidati za novega kapetana je tudi Josip Iličić. Foto: Žiga Zupan/Sportida Od igralcev, ki bodo kandidirali za Avstrijo, je bil največkrat kapetan Jokić. Že petkrat. Enkrat je bil kapetan Josip Iličić, Valter Birsa, ki ima v nogah največ nastopov, pa te časti še ni izkusil. Bi lahko postal novi kapetan Iličić, ki blesti v dresu Atalante? "Ne razmišljam tako. Kapetani moramo biti vsi skupaj. Vsak mora prevzeti svojo odgovornost, le tako prideš do rezultata," je bil nekoliko skrivnosten Gorenjec ob opazki, da spada med osrednje kandidate za novega kapetana slovenske reprezentance.

Kdorkoli bo novi kapetan, bo imel zahtevno nalogo, saj bo težko nadomestiti srčnega Cesarja, kapetana v pravem pomenu besede. "Upam, da bo prišlo čim več ljudi na njegovo zadnjo tekmo. Da se poslovi, kot si zasluži. Veliko je naredil s to reprezentanco, skupaj sva preživela veliko lepih trenutkov," bo Jojo pogrešal dolgoletnega soigralca, ki ga bo v prihodnje srečeval le še na italijanskih zelenicah. Kot novi kapetan slovenske reprezentance?