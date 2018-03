Italijanska legenda že vedela, zakaj izbrati Slovenca

Jure Balkovec

V zimskem prestopnem roku so Domžale ostale brez dolgoletnega levega bočnega branilca. Jure Balkovec je sklenil pogodbo z Barijem. Ko je minilo obdobje začetnega privajanja na serie B, ga je trener Fabio Grosso, nekdanji zvezdnik italijanskega nogometa, uvrstil v začetno enajsterico. Belokranjec bo naredil vse, da zadrži mesto prvokategornika in Bariju pomaga do napredovanja med elito.

Jure Balkovec je v prejšnji sezoni Domžalam pomagal do pokalnega naslova. Foto: Vid Ponikvar

Eden mlajših debitantov v Prvi ligi Telekom Slovenije, saj je za Domžale debitiral še pred 17. rojstnim letom, na reprezentančnih pripravah žari od sreče. Dolgoletni cilj, nastopanje za najboljšo izbrano vrsto domovine, se mu je uresničil.

Zdaj bo poskušal selektorja Tomaža Kavčiča prepričati do te mere, da mu na bližajočih se tekmah z Avstrijo in Belorusijo ponudi priložnost. Morda se mu želja izpolni že v petek, ko v Celovcu na tribunah ne bo manjkalo njegovih prijateljev. Tudi tistih iz Bele krajine, ki jo v reprezentanci zastopajo kar štirje predstavniki.

Njegov trener je nekdanji svetovni prvak

Nekdanji italijanski reprezentant Fabio Grosso je v bogati karieri navduševal tudi v dresih Juventusa, Lyona, Interja, Palerma ... Foto: Guliver/Getty Images Selektor Kavčič se je rodil v Črnomlju, nato pa se preselil in odraščal kot Bric, Belokranjca sta tudi selektorjev pomočnik Robert Englaro in dolgoletni reprezentant, veliki znanec serie A Jasmin Kurtić. "Veliko nas je," se je nasmehnil nekdanji branilec Bele krajine in Domžal, ki se je v začetku leta odpravil v Italijo.

Pridružil se je Bariju, ki bi se rad vrnil med italijansko elito. Tja, kamor je pred leti že spadal. Balkovec, ki je v Prvi ligi Telekom Slovenije spadal med najbolj prodorne leve bočne igralce, odlikoval pa ga je tudi strel z razdalje, ki je prišel zelo prav zlasti pri prostih strelih, je imel poseben razlog, da izbere klub iz Puglie.

Njegov trener je namreč Fabio Grosso, nekdanji italijanski reprezentant, ki je leta 2006 Azzurrom pomagal do naslova svetovnega prvaka v Nemčiji. Igral je na levem krilu. "To je bil eden zmed razlogov, da sem izbral Bari. Vemo, kaj predstavlja Grosso v Italiji. Igral je na mojem položaju, tako da mi lahko da veliko nasvetov. Zaradi njega lahko zelo napredujem," je 23-letni branilec prepričan, da se mu bo selitev iz Slovenije v Italijo hitro obrestovala.

Potihoma je pričakoval vpoklic

Vpoklic v člansko izbrano vrsto ga ni presenetil. Foto: Žiga Zupan/Sportida Do neke mere se mu je že, saj se je prvič znašel na seznamu članske reprezentance. Ko je igral za Domžale in bil dolgo vroča želja ljubljanske Olimpije, je bil blizu Katančevemu seznamu, a je najdlje prišel do seznama B-reprezentance, s katero je lani zaigral na prijateljskih tekmah v Abu Dabiju.

Zdaj je med najboljšimi. Skupaj z Janom Oblakom, Kevinom Kamplom, Josipom Iličićem in druščino. "Potihoma sem pričakoval vpoklic zaradi prestopa v boljšo ligo," ga vabilo Kavčiča, da se udeleži reprezentančne akcije, ni povsem presenetilo. Selektor ga je spremljal na zadnjih dveh tekmah, ko je končno zaigral za Bari.

Temelj za reprezentanco

"Prestal sem obdobje prilagajanja. Trener mi je pojasnil, da bom potreboval nekaj časa, da se navadim. Največja težava je bil jezik. Zadnji dve tekmi sem odigral in trenerja zadovoljil z igro. To je tudi temelj za reprezentanco. Vedno je dobro, če igralec igra v klubu," je vesel, da se je že po dveh mesecih prebil v začetno enajsterico.

Na Brdu pri Kranju se pripravlja na vrhunec njegove reprezentančne kariere. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Z Barijem ima visoke cilje. Trenutno je na petem mestu, a razlika do vodilnih klubov, med katerimi prevladujejo tisti s slovenskimi legionarji (Empoli Mihe Zajca, Frosinone Luke Krajnca in Palermo Aljaža Strune), ni velika.