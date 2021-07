Prevetreni Maribor, ki si ne sme privoščiti novega evropskega poloma

Danes gre zares. Vijolice bodo uradno vstopile v tekmovalno sezono 2021/22 in odigrale uvodno evropsko tekmo. V prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo se bodo izbranci Simona Rožman pomerili z armenskim Urartujem. ''Vse zahteve, ki so bile zastavljene, so opravljene. Menim, da smo postavili dobre temelje,'' je mladi trener zadovoljen z opravljenim. Današnji obračun pričakuje z optimizmom, v mariborskem taboru o čem drugem kot napredovanju v drugi krog niti ne razmišljajo.

Po lanskem sramotnem izpadu s Colerainom, ki je sredi kaotičnega obdobja epidemije novega koronavirusa (27. avgusta 2020) presenetil Mariborčane v Ljudskem vrtu in poskrbel, da se je evropska sezona vijolic končala ekspresno hitro, čaka 15-kratne slovenske prvake nov izziv. Že dve leti pogrešajo lovorike, tudi v Evropi ni več tako odmevnih rezultatov, s katerimi so tako radi plenili pozornost v zadnjem desetletju.

Ko so Mariborčani odigrali zadnjo evropsko tekmo, so doma nepričakovano izgubili proti predstavniku Severne Irske. Trener Sergej Jakirović je kmalu po sramotnem porazu izgubil službo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zato se letošnji začetek konferenčne lige, tekmovanja, ki ponuja podobne finančne ugodnosti kot liga Europa, dojema kot velika priložnost za napoved boljših časov NK Maribor. Za več zaslužka, za dvig vrednosti igralcev na mednarodnem trgu in za več zadovoljstva navijačev, ki se sprašujejo, kakšni so dometi prevetrene in pomlajene zasedbe Maribora. Pred Simonom Rožmanom, ki je v tesnem sodelovanju z Markom Šulerjem poleti pripeljal v Maribor kar nekaj novincev, je torej zelo zahtevna naloga, saj si ne sme privoščiti zgodnjega izpada iz Evrope.

Rožman o Urartuju: Čaka nas pravi izziv

Simon Rožman opozarja, da Urartu ne prejema veliko zadetkov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Za začetek prihaja v mesto ob Dravi armenski Urartu, ki je za slovenske ljubitelje nogometa ogromna neznanka. Rožman ga je v zadnjih tednih dobro preučil in pred evropsko uverturo sporočil: ''Čaka nas trd, organiziran nasprotnik, ki v armenski ligi prejema malo golov. Temeljijo na zgoščeni obrambni postavitvi, želijo s hitrimi protinapadi prihajati do zaključkov. Analiza je opravljena, seveda imajo tudi nekatere pomanjkljivosti, ki jih bomo zadržali zase in poskušali izkoristiti. So razgibana, vsestranska ekipa, ki dolgo igra skupaj, čaka nas pravi izziv. Se pa med zaključnimi pripravami najbolj osredotočamo nase in verjamem, da s podporo navijačev lahko pridemo do dobrega izhodišča pred povratno tekmo,'' je 38-letni strateg dobro proučil tekmeca, ki se na papirju dojema kot avtsajder.

Mariborčani, ki so pred poldrugim mesecem v Ljudskem vrtu zapravili zaključno žogico za naslov prvaka in izgubili proti Muri (1:3), danes računajo na pomoč navijačev. Pomlajena zasedba vijolic, v kateri manjka kar nekaj obrazov, ki so jih bili privrženci Maribora navajeni spremljati v zadnjih letih, jo bo potrebovala v boju za podaljšanje evropske sezone.

Mariborski navijači bodo lahko danes evropski dvoboj v Ljudskem vrtu ob upoštevanju pogojev PCT spremljali v živo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Pogoj za gledalce je upoštevanje pogojev PCT, o tem, kako pomembna bo njihova pomoč, pa je spregovoril tudi trener Rožman: ''Pomembna bo tudi podpora navijačev, ki so bili v Ljudskem vrtu vedno 12. igralec in ustvarili odlično ozračje. Želim si, da bi prepoznali naše 'metanje na glavo'. Edino, česar nam res ne morejo zameriti, je želja, ki jo imamo, mladost, energija. To bo moja osnovna zahteva do igralcev,'' sporoča Rožman, ki je v prejšnji sezoni v Evropi z Rijeko dosegel odmeven uspeh, saj se je uvrstil v skupinski del evropske lige, nato pa v druščini zahtevnih tekmecev iz Španije (Real Sociedad), Italije (Napoli) in Nizozemske (AZ Alkmaar) osvojil štiri točke.

Ne želijo biti mladi, ampak kakovostni

Eden izmed številnih poletnih novincev v Ljudskem vrtu je Gregor Sikošek. Foto: NK Maribor V mariborski ekipi je veliko novih obrazov. Maribor je za Evropo prijavil vse novince, nekateri bi lahko prišli v poštev le za povratno srečanje, ki bo v Armeniji naslednji teden. Na seznamu igralcev so tako tudi Nizozemec Menno Bergsen, Nemec Robert Voloder, Hrvat Marko Alvir, slovenski nogometaši Gregor Sikošek, Danijel Šturm, Rok Sirk, Mirko Mutavčić, Nino Žugelj in Rok Maher. Maribor je obrnil ploščo, v primerjavi s stresno sezono 2020/21, v kateri so se dogajale številne menjave na trenerskem položaju, ni več Jana Mlakarja, Amirja Derviševića, Gregorja Bajdeta, Špira Peričića, Luke Koblarja, Alexandruja Cretuja, Felipeja Santosa, Luke Uskokovića, Kenana Pirića, Denisa Klinarja, Aljaža Cotmana …

''Ne želimo biti mladi, želimo biti kakovostni. Vsaka nova ekipa potrebuje določen čas. Ni dvigala do uspeha, ampak so tukaj stopnice. Verjamem, da bodo dovolj visoke, da bomo šli eno po eno, tja, kamor si želimo. Da bo zdrsov ali neželenih zadev na razvojni poti čim manj,'' si želi Rožman, da bi Mariborčani čim hitreje sprejeli njegove trenerske ideje in zaigrali tako, kot misli, da je najbolje za klub.

Ljudski vrt je spomladi gostil tekme evropskega prvenstva do 21 let, danes bo prvič prizorišče dvoboja novoustanovljenega tekmovanja konferenčna liga. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zvečer, tekma se bo začela ob 20.45, se bo torej predstavil novi, sveži Maribor. Sodnik bo Belgijec Nathan Verboomen.