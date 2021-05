Tekma Manchester United - Liverpool bo 13. maja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konec minulega tedna je bila osrednja nogometna tekma 34. kroga angleškega prvenstva med Manchester Unitedom in Liverpoolom na Old Traffordu prestavljena zaradi protesta privržencev rdečih vragov zoper ameriške lastnike kluba. Vodstvo premier league je določilo nov termin tekme, ki bo na sporedu v četrtek, 13. maja, ob 21.15.

Privrženci rdečih vragov so v nedeljo izrazili odločen protest proti družini Glazer zaradi sodelovanja v zaenkrat propadlem projektu superlige. Pri tem so se najprej spopadli s policijo in nato vdrli na stadion, tako da je vodstvo lige odpovedalo tekmo proti tradicionalnim tekmecem iz Liverpoola.

V elitnem angleškem ligaškem tekmovanju zanesljivo vodi Manchester City, ki ima 13 točk prednosti pred Manchester Unitedom. Tretjeuvrščeni Leicester ima 17, četrtouvrščeni Chelsea pa 19 točk zaostanka. Zasedba iz Liverpoola je trenutno na sedmem mestu.