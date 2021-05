Vroče v Manchestru: navijači vdrli na igrišče, veliki derbi odpovedan

Ta konec tedna bi lahko v angleški premier ligi že dobili novega prvaka, saj ima Manchester City na vrhu po sobotni zmagi v Londonu že 13 točk prednosti pred mestnim tekmecem Unitedom. Sinjemodri, ki so med tednom na prvi tekmi polfinala lige prvakov z 2:1 ugnali PSG, bi v primeru današnjega poraza Uniteda na derbiju z Liverpoolom tudi teoretično že osvojili svoj sedmi naslov angleškega prvaka, šestega od ustanovitve premier lige. A tekma med Unitedom in Liverpoolom je bila zaradi protestov domačih navijačev odpovedana in bo odigrana v kasnejšem terminu.

Danes bi moral biti na sporedu eden največjih derbijev v zgodovini premier lige med Manchester Unitedom in Liverpoolom. Tekma, ki bi se morala začeti ob 17.30, pa je bila zaradi protestov domačih navijačev najprej za nekaj časa prestavljena, nato pa odpovedana. Privrženci Uniteda so namreč zaradi nezadovoljstva z ameriškimi lastniki družino Glazer vdrli na Old Trafford in zahtevali njihov odhod iz kluba. Nov termin tekme in podrobnosti okoli odpovedi še niso znane.

"To je skupna odločitev policije, obeh klubov, premier lige in oblasti. Najbolj pomembna je varnost vseh na Old Traffordu, sploh v trenutnem stanju zaradi epidemije koronavirusa," so med drugim v uradni izjavi zapisali pri premier ligi.

Zanimivo je tudi v boju za mesta, ki vodijo v ligo prvakov. Leicester je v petek remiziral na gostovanju pri Southamptonu (1:1), Chelsea je v soboto z dvema goloma Kaia Havertza premagal Fulham. Tottenham se bo danes pomeril s Sheffieldom, West Ham pa bo za konec kroga na delu pri Burnleyju.

Angleško prvenstvo, 34. krog: Petek, 30. april:

Southampton : Leicester 1:1 (0:0)

Ward-Prowse 61./11m; Evans 68. R.K.: Vestergaard 10./Southampton Sobota, 1. maj:

Crystal Palace : Manchester City 0:2 (0.0)

Agüero 57., Torres 59. Brighton : Leeds 2:0 (1:0)

Gross 14./11-m, Welbeck 79. Chelsea : Fulham 2:0 (1:0)

Havertz 10., 49. Everton : Aston Villa 1:2 (1:1)

Calvert-Lewin 19.; Watkins 13., El-Ghazi 80. Nedelja, 2. maj:

Newcastle United : Arsenal 0:2 (0:1)

Elneny 6., Aubameyang 66. 17.30 Manchester United - Liverpool

20.15 Tottenham - Sheffield United Ponedeljek, 3. maj:

19.00 West Brom - Wolves

21.15 Burnley - West Ham