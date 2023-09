Rekorden zaslužek Hajduka, Angleži kupili 16-letnega čudežnega Hrvata

Splitski Hajduk na naslov hrvaškega prvaka čaka že neverjetnih 18 let. V zadnjih desetletjih je v senci zagrebškega Dinama, ne le rezultatsko, ampak tudi v smislu manjših zaslužkov s prodajo igralcev. Napoved, da prihajajo boljši časi, bi lahko ponudil posel, ki ga je Hajduk sklenil s Tottenhamom.

Po poročanju italijanskega novinarja Fabrizia Romana, guruja za dogajanje na svetovni nogometni tržnici in največje prestope, sta splitski in londonski klub že sklenila posel. S tem je konec dolge sage o prodaji enega najbolj nadarjenih najstnikov, kar jih premore hrvaški nogomet.

EXCL: Tottenham have completed the agreement to sign Luka Vusković from Hajduk Split, here we go confirmed — done deal 🚨⚪️🇭🇷 #THFC



It’s all sealed on clubs and player side.



16 year old top talented centre back will join Spurs in 2025.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/mMmQiELuyg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2023

Luka Vušković, za katerega so se zanimali številni evropski klubski velikani, največkrat so bili omenjeni PSG, Manchester City in Chelsea, je tako dosegel dogovor s Tottenhamom, zaradi svoje mladosti pa še ne more takoj zaigrati v angleškem prvenstvu. Po pravilih bo lahko na Otoku zaigral šele, ko bo postal polnoleten. Zdaj ima 16 let, tako da se bo lahko Tottenhamu pridružil leta 2025. Do takrat bi lahko še nekaj časa nabiral izkušnje pri Hajduku, s katerim je letos zaigral v finalu mladinske lige prvakov, za člansko ekipo, kjer si je dolgo časa delil slačilnico z Janom Mlakarjem, pa zbral osem nastopov. Ko je prvič zaigral za Hajduk, je bil star 16 let in dva dneva, s tem pa je izenačil rekord hrvaškega prvenstva. Le tri dni pozneje je na pokalni tekmi zatresel mrežo Osijeka in postal najmlajši strelec v zgodovini Hajduka.

Tottenham, ki je v nedeljo prekrižal načrte Arsenalu v severnolondonskem derbiju (2:2), bo lahko računal na pomoč Luke Vuškovića šele leta 2025. Foto: Reuters

V tej sezoni še ni zaigral, bi pa lahko stopil na igrišče v nadaljevanju sezone, ki ponuja vroče nadaljevanje, saj bo v nedeljo na Poljudu v derbiju kroga gostoval zagrebški Dinamo. V spomladanskem delu bi lahko kot posojeni nogometaš Tottenham nabiral izkušnje v Švici oziroma na Nizozemskem.

Po poročanju angleških medijev se Hajduku obeta rekorden zaslužek, saj naj bi Londončani za obetavnega branilca ob upoštevanju bonusov plačali od 11 in 14 milijonov evrov. To je največji posel v 112-letni zgodovini kluba. Dozdajšnji rekorder Nikola Vlašić je pred šestimi leti, ko se je iz Hajduka preselil k Evertonu, napolnil blagajno splitskega kluba z 10,8 milijona evrov.