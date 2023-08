Slovenski nogometaš se je poslovil od Hajduka in odprl novo poglavje

Jan Mlakar zapustil Hajduk

Štiriindvajsetletni slovenski nogometni reprezentant Jan Mlakar se je z objavo na Instagramu poslovil od navijačev hrvaškega kluba. "Prišel je čas za slovo in ob tej priložnosti bi se rad zahvalil klubu, soigralcem, trenerju in njegovemu štabu, vsem zaposlenim v klubu in dragim navijačem za čudoviti dve leti, ki smo jih z družino preživeli v Splitu, kjer smo spoznali prijatelje za vse življenje. Imeli smo težke trenutke, a bilo je tudi veliko lepih, ki si jih bom zapomnil za vse življenje. V čast in ponos mi je bilo igrati za Hajduk in braniti bele barve. Vsem omenjenim želim veliko uspeha in sreče pri doseganju ciljev, ki si jih želijo," je zapisal Mlakar. Splitčani so zanj dobili 3,5 milijona evrov odškodnine, je poročal Transfermarkt.

Mlakar je branil barve Hajduka od leta 2021. Z njim je osvojil dve hrvaški pokalni lovoriki, na 81 tekmah pa je dosegel 31 zadetkov. Pred prihodom v Split je bil najboljši strelec 1. SNL v dresu Maribora, za katerega je v sezoni 2020/21 nastopal kot posojeni nogometaš Brightona. V karieri je pridobil številne izkušnje z igranjem v Italiji, saj se je dokazoval pri Fiorentini in Venezii.

Mohammed Kudus je v kvalifikacijah za evropsko ligo Ludogorcu zabil tri gole. Foto: Guliverimage

Mohammed Kudus je podpisal petletno pogodbo. Triindvajsetletnik je za gansko reprezentanco zbral 24 nastopov in dosegel sedem golov. Navdušil je tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju. Za Ajax je igral zadnje tri sezone. V vseh tekmovanjih je za nizozemskega velikana na 87 tekmah dosegel 27 golov in 12 podaj. Pred tem je dve sezoni igral tudi za danski Nordsjaelland in dosegel 14 golov na 57 tekmah.

West Ham, ki na lestvici angleškega prvenstva zaseda visoko drugo mesto, se je poleti okrepil s še enim nekdanjim igralcem Ajaxa, Mehičanom Edsonom Alvarezom (38 milijonov evrov). V vrstah Londončanov od tega poletja igra tudi James Ward-Prowse (34,8 milijonov evrov).

Na Otoku je novo okrepitev predstavil tudi novinec med angleško elito Sheffield United. Ta si je za 21,55 milijona evrov zagotovil usluge Camerona Archerja, ki je pred tem igral za Aston Villo. Z novim klubom je 21-letni Anglež podpisal štiriletno pogodbo.