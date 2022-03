Kdo bi si mislil ... Že drugič zapored brez Ronalda in Messija!

Ob 12. uri se bo na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu začel žreb lige prvakov. V boju za evropsko krono je ostalo še osem klubov. S tremi se lahko pohvalita Anglija in Španija, enega imata Nemčija in Portugalska. Slovensko čast brani vratar Atletica Jan Oblak, ki je v osmini finala v slabo voljo spravil privržence Manchester Uniteda.

Vsi četrtfinalisti lige prvakov in tržna vrednost igralcev: Manchester City (Ang) 977 milijonov evrov

Liverpool (Ang) 889

Chelsea (Ang) 883

Bayern München (Nem) 815

Real Madrid (Špa) 780

Atletico Madrid (Špa) 646

Villarreal (Špa) 362

Benfica Lizbona (Por) 266



Vir: Transfermarkt

Kapetan Atletica: Oblak je najboljši na svetu

Jan Oblak je v torek na gostovanju v Manchestru zbral pet obramb in ohranil mrežo s pomočjo soigralcev nedotaknjeno. Foto: Reuters "Če vprašate mene, je Jan Oblak najboljši vratar na svetu. To je ponovno dokazal," je po predstavi 29-letnega Škofjeločana na Old Traffordu, kjer je Atletico v torek premagal Manchester United (1:0) in napredoval med najboljših osem v ligi prvakov, poudaril kapetan španskih prvakov Koke. Atletico z Janom Oblakom tako vztraja v boju za evropski naslov. Od njega, bil bi prvi v klubski zgodovini, ga delijo še trije koraki.

Danes bo izvedel, s kom bo imela Simeonejeva četa opravka v četrtfinalu. Ples kroglic se bo v Švici začel malce po 12. uri. V nasprotju z osmino finala ni več nosilcev, niti upoštevanja pravila, da se ne smejo medsebojno udariti klubi, ki prihajajo iz iste države ali pa so se že pomerili v skupinskem delu. Danes ni več omejitev, tako da bi se lahko Atletico pomeril s prav vsakim izmed sedmih mogočih kandidatov. Tudi z mestnim tekmecem Realom, ki jo je po epskem preobratu na krilih trikratnega strelca Karima Benzemaja zagodel zvezdniški zasedbi PSG in je s 13 naslovi absolutni rekorder tekmovanja.

Karim Benzema je v drugem polčasu povratnega srečanja s PSG dosegel kar tri zadetke in z Realom izločil PSG. Foto: Reuters

"Želimo se uvrstiti čim dlje. Neverjetno je, da smo še vedno v igri za naslov. To je za nas v sezoni, v kateri je prisotno kar nekaj nihanja, zelo pomembno," kapetan Atletica ne skriva motivacije. Ne nazadnje liga prvakov Atleticu ponuja še zadnjo priložnost, da sezono 2021/22, v kateri brani španski naslov, konča vsaj z eno lovoriko. V španskem prvenstvu je na četrtem mestu, z ogromnim zaostankom za Realom, v španskem pokalu in superpokalu ni osrečil navijačev.

Znova brez Ronalda in Messija

Lionel Messi je po izpadu PSG iz lige prvakov v enem od najbolj nehvaležnih obdobij svoje kariere, saj je postal tarča nezadovoljnih navijačev kluba, ki ne skoparijo z žvižgi. Foto: Guliverimage Evropska krovna zveza upa, da bo tokratni žreb, na katerem ne bo manjkalo nogometne elite, postregel z manj zapleti, kot je ples kroglic pred osmino finala. Takrat so morali žreb celo ponoviti. Pri žrebu bo pomagal nekdanji francoski nogometni reprezentant Mikael Silvestre, ki je osvojil ligo prvakov v dresu Manchester Uniteda. Rdečih vragov po zaslugi Atletica ni na seznamu četrtfinalistov.

Ker je izpadel tudi PSG, se je še drugič zapored zgodilo, da med četrtfinalisti ni ne Cristiana Ronalda ne Lionela Messija, najboljših strelcev v zgodovini tekmovanja. Že drugič zapored ni med najboljših osem niti italijanskih klubov, kar je velik alarm za zahodne slovenske sosede. To se je Italiji nazadnje pripetilo pred 20 leti.

Skoraj vsi nekdanji zmagovalci razen Barcelone

Evropski naslov brani Chelsea. Foto: Reuters Zanimivo je, da v četrtfinalu nastopajo skoraj vsi klubi, ki so v zadnjem desetletju osvojili ligo prvakov. Real je bil najboljši štirikrat, Bayern in Chelsea, ki se zaradi sankcij tako britanske vlade kot tudi Evropske unije, usmerjenih proti lastniku Romanu Abramoviču, spopada z negotovostjo in stresnim obdobjem, po dvakrat, enkrat pa je bil najboljši Liverpool. Edini nekdanji evropski prvak v zadnjem desetletju, ki se v tej sezoni ni uvrstil v četrtfinale lige prvakov, je Barcelona. Katalonci bodo prisotni na plesu kroglic, ki bo sledil po tem v ligi prvakov, ko bodo izvedeli za ime tekmeca v četrtfinalu lige Europa.

Prve četrtfinalne tekme lige prvakov bodo 5. in 6. aprila, povratne pa teden dni pozneje. Izmed četrtfinalistov evropski prvaki še nikoli niso postali Atletico, Manchester City in Villarreal.

Manchester City je eden izmed treh četrtfinalistov lige prvakov, ki ni še nikoli postal evropski prvak. Foto: Reuters

Danes bosta izžrebana tudi polfinalna para. O finalistih se bo odločalo 26. in 27. aprila (prvi tekmi) ter 3. in 4. maja (povratni tekmi), veliki finale pa bo 28. maja na stadionu Stade de France v predmestju Pariza.