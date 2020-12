Ronaldo še poglobil krizo Barcelone, Kampl prek Uniteda v izločilne boje

V torkovem večeru zadnjega kroga skupinskega dela lige prvakov je bilo vse v znamenju obračuna na Camp Nouu, ki ga je Juventus na krilih Cristiana Ronalda dobil s 3:0 in v skupini G prehitel Barcelono, ki je še enkrat več pokazal, da v tej sezoni ni prava. Kevin Kampl je na domačem štadionu s 3:2 premagal rdeče vrage iz Manchestra in se kot prvi Slovenec zagotovil osmino finala. Slovenski dvoboj za ligo Europa med Benjaminom Verbičem in Miho blažičem je dobil prvi. Kijevski Dinamo je namreč z 1:0 premagal madžarski Ferencvaroš.

Juventus je dvoboj na Camp Nouu začel izjemno. V 13. minuti je enajstmetrovko izsilil Cristiano Ronaldo in jo tudi sam zanesljivo izvedel, vodstvo stare dame pa je sedem minut kasneje povišal še Weston McKennie. Italijani potrebujejo le še zadetek, da se zavihtijo na vrh skupine G.

Izjemno kaže tudi RB Leipzigu in Kevinu Kamplu, ki vodi proti United že z 2:0. O neljubih dogodkih pa poročajo iz Pariza s tekme med PSG in turškim Baksaksehirjem, ki je bila končana že po 14 minutah.

Četrti sodnik Sebastian Coltescu naj bi rasistično ozmerjal pomočnika trenerja turške ekipe, zato so nogometaši gostov protestno odšli v slačilnico, sledili pa so jim tudi Parižani in tekma se je hitro končala.

V skupinah F je z novo zmago prvo mesto le še potrdila Borussia Dortmund, drugo mesto pa si je po remiju proti Club Bruggeju zagotovil Lazio. Belgijci bodo evropsko pot nadaljevali v ligi Europa, Zenit pa z le eno osvojeno točko maha v slovo.

Oblak in Iličić ne smeta izgubiti

Samir Handanović z Interjem še ni rekel zadnje v boju za osmino finala. Foto: Reuters V sredo bodo na ogromni preizkušnji številni nogometni velikani. Na nitki visita tudi usodi madridskih predstavnikov, Atletica in Reala. Kapetan slovenske izbrane vrste Jan Oblak bo z rdeče-belimi, s katerimi mu gre odlično v španskem prvenstvu, veliko manj pa je prepričljiv v Evropi, gostoval v Salzburgu. Če bi Los Colchoneros doživeli poraz, bi padli na tretje mesto in nadaljevali sezono v ligi Europa. To bi bilo veliko razočaranje za Simeonejevo četo, ki je imela v Madridu veliko težav z rdečimi biki. Po hudem boju jih je premagala s 3:2.

V skupini B so v igri za napredovanje še vse štiri ekipe, tako da se obeta dramatičen večer. Evropski rekorder Real Madrid potrebuje za napredovanje vsaj točko, obenem pa Šahtar v Milanu ne sme presenetiti Interja. Če bi beli baletniki ugnali Borussio Mönchengladbach, bi uresničili cilj in se uvrstili med 16 najboljših. Nemce bi lahko po drugi strani v osmino finala popeljal celo poraz v Španiji, a bi morala Inter in Šahtar v tem primeru remizirati v Italiji.

Želja črno-modrih iz Milana, pri katerih nosi kapetanski trak Samir Handanović, je seveda zmaga nad ukrajinskimi prvaki. Če bi jo dočakali, bi jim lahko napredovanje preprečil le remi v Madridu. Italijanski mediji se bojijo, da ne bi med Realom in Borussio prišlo do morebitnega dogovora, saj bi neodločen rezultat v Španiji popeljal oba kluba v izločilni del, a iz obeh klubov odgovarjajo, da so to zgolj govorice in neupravičeni strahovi.

Josip Iličić je na zadnjem evropskem gostovanju zatresel mrežo Liverpoola. Bo uspešen tudi na Nizozemskem? Foto: Reuters

V skupini D se lahko za zdaj smeji le Liverpoolu. Evropski prvak iz leta 2019 lahko na Danskem gostuje brez rezultatskega imperativa, saj si je že priigral napredovanje, tako da bi lahko trener Jürgen Klopp odpočil številne zvezdnike. Povsem drugače bo v Amsterdamu, kjer bosta o drugem mestu neposredno odločala Ajax in Atalanta. V boljšem položaju je "boginja" iz Bergama, za katero se je Josip Iličić v tej evropski sezoni že vpisal med strelce. Atalanta za drugo zaporedno napredovanje med 16 najboljših v ligi prvakov nujno potrebuje vsaj točko, nizozemski prvak pa le zmago. Razlog več za nogometno poslastico v domovini tulipanov.

Najboljši strelci lige prvakov: 6 - Olivier Giroud (Chelsea), Erling Braut Haaland (Borussia D.), Alvaro Morata (Juventus), Marcus Rashford (Man Utd),

5 - Alassane Plea (Borussia M.),

4 - Mergim Berisha (Salzburg), Diogo Jota (Liverpool), Romelu Lukaku (Inter),

1 - Josip Iličić (Atalanta)

Liga prvakov, skupinski del (6. krog):

Skupina A:

Sreda, 9. december:

21.00 Bayern München - Lokomotiv Moskva

21.00 Salzburg - Atletico Madrid



Lestvica:

1. Bayern* 5 tekem – 13 točk

2. Atletico Madrid 5 – 6

3. Salzburg 5 – 4

4. Lokomotiv Moskva 5 – 3

Skupina B:

Sreda, 9. december:

21.00 Real Madrid - Borussia Mönchengladbach

21.00 Inter Milano - Šahtar Doneck



Lestvica:

1. Borussia Mönchengladbach 5 – 8

2. Šahtar 5 – 7

3. Real Madrid 5 – 7

4. Inter 5 – 5

Skupina C:

Sreda, 9. december:

21.00 Manchester City - Marseille

21.00 Olympiakos - Porto



Lestvica:

1. Manchester City* 5 – 13

2. Porto* 5 – 10

3. Olympiakos 5 – 3

4. Marseille 5 – 3

Skupina D:

Sreda, 9. december:

18.55 Ajax Amsterdam - Atalanta

18.55 Midtjylland - Liverpool



Lestvica:

1. Liverpool* 5 – 12

2. Atalanta 5 – 8

3. Ajax 5 – 7

4. Midtjylland 5 – 1

Skupina E:

Torek, 8. december:

Chelsea : Krasnodar 1:1 (1:1)

Jorginho 27./11-m; Cabella 24.



Rennes : Sevilla 1:3 (0:2)

Rutter 86./11-m; Kounde 32., El Nesyri 45.+2, 81.



Lestvica:

1. Chelsea* 6 – 14

2. Sevilla* 6 – 13

3. Krasnodar 6 – 5

4. Rennes 6 – 1

Skupina F:

Torek, 8. december:

Lazio : Club Brugge 2:2 (2:1)

Correa 12., Immobile 27./11-m; Vormer 15., Vanaken 76.; R.K.: Sobol 39./Brugge



Zenit St. Peterburg : Borussia Dortmund 1:2 (1:0)

Driussi 16.; Piszczek 68., Witsel 78.



Lestvica:

1. Borussia Dortmund* 6 – 13

2. Lazio* 6 – 10

3. Club Brugge 6 – 8

4. Zenit 6 – 1

Skupina G:

Torek, 8. december:

Dinamo Kijev : Ferencvaroš 1:0 (0:0)

Popov 60.

Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) je igral do 86. minute.

Miha Blažič (Ferencvaroš) je igral celotno srečanje in prejel rumeni karton.



Barcelona : Juventus 0:3 (0:2)

Ronaldo 13./11-m., 52./11-m, McKennie 20. Lestvica:

1. Juventus* 6 – 15

2. Barcelona* 6 – 15

3. Dinamo Kijev 6 – 4

