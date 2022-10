Dragulj slovenskega nogometa se lahko danes pridruži Zahoviću

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Benjamin Šeško lahko danes postane deveti Slovenec, ki bi se lahko pohvalil s tem, da se je v ligi prvakov vpisal med strelce. V preteklosti je to že uspelo Zlatku Zahoviću, Josipu Iličiću, Kevinu Kamplu, Damjanu Boharju, Valterju Birsi, Milenku Ačimoviću, Anteju Šimundži in Luki Zahoviću.

Liga prvakov, skupinski del (5. krog – torkove tekme): Skupina E:

18.45 Salzburg (Benjamin Šeško) – Chelsea

21.00 Dinamo Zagreb – Milan Lestvica:

1. Chelsea 4 – 7

2. Salzburg 4 – 6

3. Milan 4 – 4

4. Dinamo Zagreb 4 – 4 Skupina F:

21.00 Celtic – Šahtar Doneck

21.00 Leipzig (Kevin Kampl) – Real Madrid Lestvica:

1. Real Madrid* 4 – 10

2. RB Leipzig 4 – 6

3. Šahtar Doneck 4 – 5

4. Celtic 4 – 1 Skupina G:

18.45 Sevilla – Köbenhavn

21.00 Borussia Dortmund – Manchester City Lestvica:

1. Manchester City* 4 – 10

2. Borussia Dortmund 4 – 7

3. Sevilla 4 – 2

4. Köbenhavn 4 – 2 Skupina H:

21.00 Benfica – Juventus

21.00 PSG – Maccabi Haifa Lestvica:

1. PSG 4 – 8

2. Benfica 4 – 8

3. Juventus 4 – 3

4. Maccabi Haifa 4 – 3 * že zagotovljeno napredovanje v osmino finala

Za zdaj si je napredovanje v osmino finala zagotovilo pet klubov. To so po abecednem vrstnem redu Bayern, Club Brugge, Manchester City, Napoli in branilec naslova Real Madrid. Temu gre v tej sezoni imenitno, saj vodi v španskem prvenstvu, neporažen pa je tudi v Evropi.

Prvi slovenski najstnik v polno po Luki Zahoviću?

Salzburg je v prejšnjem krogu z Benjaminom Šeškom remiziral v Zagrebu proti Dinamu (1:1). Foto: Reuters Današnji tekmovalni dan se bo začel ob 18.45 v Avstriji (Salzburg) in Španiji (Sevilla). Rdeči biki iz Salzburga bi si lahko že danes zagotovili napredovanje v izločilni del. Če bi premagali Chelseaja, ki pod vodstvom novega trenerja Grahama Potterja še ni izgubil, ampak na osmih tekmah lige prvakov oziroma angleškega prvenstva petkrat zmagal in trikrat remiziral, bi si na stežaj odprli vrata osmine finala.

Če bi se nato večerni spopad med Dinamom in Milanom na razprodanem Maksimirju v Zagrebu končal brez zmagovalca, pa bi lahko pri serijskem avstrijskem prvaku že odpirali šampanjec, saj bi si tudi matematično zagotovili napredovanje.

V Mozartovem mestu bodo danes odigrali prvo evropsko tekmo po smrti ustanovitelja podjetja Red Bull, avstrijskega multimilijarderja Dietricha Mateschitza, najbolj zasluženega za tako skokovit razvoj in polno blagajno kluba iz Salzburga. Mladi slovenski napadalec Benjamin Šeško ima novo priložnost, da se prvič vpiše med strelce na dvoboju skupinskega dela lige prvakov. To mu v karieri še ni uspelo. Na zadnji ligaški tekmi, ko sta se Salzburg in graški Sturm v derbiju avstrijskega prvenstva razšla brez zadetkov, je odigral le 25 minut, v zadnjem obdobju pa je zadel v polno le na pokalnem spopadu proti Admiri (6:1).

Luka Zahović se je svojega strelskega prvenca v ligi prvakov, ko je v Ljudskem vrtu zatresel mrežo Sportinga (1:1), veselil še pred 19. rojstnim dnevom. Foto: Reuters

Če bi se uvrstil med strelce, bi postal šele drugi slovenski najstnik, ki bi zadel v polno v ligi prvakov. Prvi po Luki Zahoviću, ki mu je to uspelo pred osmimi leti v dresu Maribora proti Sportingu, še pred njegovim 19. rojstnim dnevom. Šeško bo 20 let dopolnil konec maja 2003.

Zanimivo je, da se je poleti za usluge bisera slovenskega nogometa zanimal tudi londonski klub, tako da danes čaka Šeška obračun proti njegovemu snubcu. Na tekmi v Angliji je nekajkrat namučil obrambo modrih (1:1), vrata Chelseaja pa je po njegovem nevarnem strelu z roba kazenskega prostora reševal španski vratar Kepa Arrizabalaga. Danes nanj ne bo prežal Senegalec Kalidou Koulibaly, ki zaradi poškodbe kolena ni odpotoval v Avstrijo.

Real proti Kamplu brez Benzemaja in Modrića

Letošnji dobitnik zlate žoge Karim Benzema bo izpustil gostovanje v Leipzigu, enem izmed prizorišč Eura 2024. Foto: Reuters V Salzburgu se je pred leti dokazoval nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, ki je nato znova postal rdeči bik, a ne pri slovenskih severnih sosedih, ampak v deželi, kjer se je rodil. V Nemčiji. Danes bi lahko začel dvoboj v Leipzigu proti Realu od prve minute, pri gostih iz Madrida pa ne bo kar nekaj zvezdnikov.

Beli baletniki so si že zagotovili napredovanje, zato trener Carlo Ancelotti noče tvegati z zdravstvenim stanjem nekaterih posameznikov, ki čutijo manjše bolečine. Tako v Leipzigu ne bodo zaigrali letošnji dobitnik zlate žoge Francoz Karim Benzema, motor zvezne vrste Hrvat Luka Modrić, ki je nedavno potrdil, da bo letos v Katarju odigral zadnji veliki turnir v dresu hrvaške reprezentance (37-letni Dalmatinec je bil na zadnjem SP v Rusiji izbran za najboljšega igralca in s Hrvaško osvojil drugo mesto), in Urugvajec Federico Valverde.

Kevin Kampl bi si lahko v primeru današnje zmage Leizpiga in poraza Šahtarja že zagotovil napredovanje. Foto: Reuters

Real bo skušal zadržati niz neporaženosti, ki ga spremlja v tej sezoni, Leipzig, ki se prebuja po menjavi trenerja in se je pod vodstvom Marca Roseja v bundesligi povzpel na osmo mesto, pa ima veliko priložnost, da si še poveča možnosti za napredovanje. Če bi ugnal Real, obenem pa bi škotski Celtic doma vzel mero ukrajinskim "brezdomcem" iz Donecka, bi lahko v taboru Leipziga že proslavljali, saj bi bilo konec negotovosti že krog pred koncem.

Čustvena vrnitev ljubljenca Westfalna

Erling Braut Haaland si s petimi zadetki deli prvo mesto na lestvici najboljših strelcev lige prvakov, čeprav v zadnjem krogu na Danskem sploh ni zaigral. Foto: Reuters Borussia Dortmund si lahko že zagotovi napredovanje, a je to tudi odvisno od razpleta tekme med Sevillo in Köbenhavnom, kjer si lahko Andaluzijci ustvarijo odločilno prednost v boju za tretje mesto in nadaljevanje evropskih nastopov v spomladanskem delu.

Na Westfalnu se obeta čustven večer, Erling Haaland bo prvič nastopil na zelenici, kjer je osrečeval navijače v rumeno-črnem, v dresu novega kluba. 22-letni Norvežan je v nori strelski formi, v angleškem prvenstvu je v dresu Cityja po 11 nastopih že pri neverjetnih 17 zadetkih, tudi v ligi prvakov mu gre odlično, na treh tekmah je zabil kar petkrat. Kako se bo izkazal proti nekdanjim soigralcem?

Na tekmi v Etihadu jim je pokvaril načrte in s spektakularnim zadetkom, ki je spominjal na Ibrahimovićeve ''karate'' mojstrovine, odločil zmagovalca. Pri gostiteljih blesti mladi Anglež Jude Bellingham, nastop kapetana Marca Reusa je zaradi poškodbe gležnja pod vprašajem. Ko je z njim v napadu Borussie sodeloval še Haaland, je Skandinavec na 89 nastopih prispeval kar 86 zadetkov.

Atomski trojček PSG se bo zvečer pomeril z Maccabijem. Foto: Reuters

Na Parku princev se bo zvezdniški napadalni trojček PSG, ki ga sestavljajo Kylian Mbappe, Lionel Messi in Neymar, udaril z izraelskim prvakom Maccabijem iz Haife, Juventus pa bo lovil zadnji vlak, s katerim se še lahko vključi v boj za napredovanje. Stara dama je po presenetljivem porazu v Izraelu ostala na tretjem mestu, tokrat pa jo čaka zahtevno gostovanje na Luzu pri Benfici, kjer v tej sezoni ni zmagal niti PSG.

Najboljši strelci: 5 – Haaland (Man City), Lewandowski (Barcelona), Salah (Liverpool)

4 – Bellingham (Borussia D.), Mbappe (PSG), Raspadori (Napoli), Sane (Bayern),

3 – Kudus (Ajax), Okafor (Salzburg), Zielinski (Napoli)

...

Oblak po nujno zmago nad Nemci

Jan Oblak si v sredo v Madridu ne sme privoščiti spodrsljaja proti Bayerju. Foto: Reuters V sredo bosta izmed ''slovenskih'' klubov na delu Atletico in milanski Inter. Rdeče-beli iz Madrida bodo dragocene točke v boju za napredovanje lovili na svojem stadionu. V goste prihaja Bayer Leverkusen, ki še naprej niza skromne rezultate tudi po šok terapiji zaradi menjave trenerjev. Tudi Španec Xabi Alonso ni občutneje popravil rezultatske krivulje nemškega kluba, ki bi ob novem porazu v Evropi dokončno izgubil možnosti za napredovanje.

Jan Oblak se ne bo prvič pomeril proti Bayerju. Na omenjenega tekmeca ima lepe spomine, v osmini finala ga je izločil že dvakrat in poskrbel za nekaj nepozabnih obramb. Atletico se zaveda, da ima vse v svojih rokah. Če bo do konca skupinskega dela dobil obe tekmi, v zadnjem krogu ga čaka gostovanje v Portu, bo zanesljivo napredoval.

Zaključna žogica Interja, Barcelona v skrbeh

Inter je na Camp Nouu prekrižal načrte Barceloni (3:3) in zadržal dragoceno prednost pred Katalonci. Foto: Reuters Črno-modri iz Milana imajo v sredo ob 18.45 prvo zaključno žogico za napredovanje v osmino finala. To bi bil velik uspeh, saj nastopajo v skupini smrti, v kateri sta poleg sredinega tekmeca iz Plzna še velikana Bayern in Barcelona. Po izjemnem remiju Interja (3:3) na zadnjem gostovanju na Camp Nouu imajo Milančani vse v svojih rokah.

Če bodo v sredo upravičili vlogo favorita in na San Siru ugnali češkega prvaka Viktorio, si bodo Samir Handanović (izkušeni slovenski vratar bo znova na klopi, med vratnicama pa bo stal Kamerunec Andre Onana) in soigralci že zagotovili preboj med najboljših 16, s tem pa bi jo močno zagodli Barceloni, ki jo v večernem terminu čaka spopad z Bayernom.

Katalonci so v novo sezono krenili z drznim finančnim načrtom, pri katerem se je močno zadolženi klub okrepil in v svoje vrste pripeljal kar nekaj dragih okrepitev. Brez napredovanje v osmino finala lige prvakov bi Barcelona ostala brez pomembnega vira dodatnega zaslužka, že drugi zaporedni evropski neuspeh pa bi bil lahko usoden za trenerja Xavija Hernandeza. Katalonce čaka sredin derbi, ko v goste prihaja razbremenjen Bayern.

Robert Lewandowski se bo drugič pomeril proti Bayernu kot napadalec Barcelone. V Münchnu se ni vpisal med strelce. Foto: Reuters

Bavarci so si že zagotovili napredovanje, tako da lahko v Barceloni spočijejo kar nekaj najmočnejših orožij, s katerimi načrtujejo hitro vrnitev na prvo mesto v domačem prvenstvu, kjer presenetljivo vodi berlinski Union. Pri gostiteljih bo poskušal prvič, odkar je zapustil München, mrežo desetkratnih zaporednih nemških prvakov zatresti nekdanji strelski as Bayerna Robert Lewandowski (v dresu Bavarcev je na 375 tekmah zabil 344 golov).

Liverpoolu zadošča že točka

V skupini A kraljuje Napoli. Foto: Reuters Liverpoolu ne cvetijo rožice v angleškem prvenstvu, v Evropi pa bi lahko navijačem ponudil več zadovoljstva. Nazadnje je s čarobno sedmico (7:1) v gosteh odpihnil Glasgow Rangers, tokrat bo gostoval še v Amsterdamu pri ranjenem Ajaxu, ki se je po dveh prepričljivih porazih proti v tej sezoni zelo navdihnjenem in vročem Napoliju znašel v težavah.

Trener rdečih Jürgen Klopp ima nemalo težav s poškodbami pomembnih igralcev, zlasti tistih, zadolženih za zadetke, tako da bo tudi tokrat v središču pozornosti Mohamed Salah, ki je na Škotskem postavil rekord lige prvakov, saj je tri zadetke dosegel v rekordno hitrem razmaku šestih minut in 12 sekund. Liverpoolu za zagotovitev napredovanja zadošča že točka.