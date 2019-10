V živo: Iličić zapravil 11-metrovko, Nigerijec trese mrežo Reala

V skupini C, kjer nastopata dva slovenska legionarja, je zanimivo v Milanu in Manchestru. Na San Siru se merita Atalanta in Šahtar, ki sta v uvodnih nastopih doživela prepričljiva poraza. Josip Iličić domačih tekem lige prvakov ne igra v Bergamu, kjer poteka prenova stadiona, ampak v Milanu, kjer je v tej sezoni začasni gostitelj. Slovenski reprezentant je v 16. minuti padel v kazenskem prostoru, izsilil 11-metrovko, a je nato ni spremenil v zadetek. Vratar Andrij Pjatov je njegov strel zaustavil. Dobrih deset minut pozneje so imeli domači navijači le razloga za veselje, v gneči pred golom se je najbolje znašel Duvan Zapata in po strelu z glavo zadel za 1:0.

Manchester City, ki zaradi poškodbe dimelj ne bo mogel računati na Belgijca Kevina De Bruyneja, bo velik favorit proti zagrebškemu Dinamu. Ta je pred dvema tednoma prizadejal Atalanti hud udarec (4:0). Na Etihadu bo poskušal razigrane sinje-modre presenetiti tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović.

Dennis dvakrat ugnal Courtoisa

Nogometaši Reala, evropski rekorderji po številu naslovov (13-kratni zmagovalci), se po točki, ki so si jo priigrali v soboto proti Oblakovemu Atleticu, merijo z belgijskim podprvakom Club Brugge. Ta se je v Madridu po zadetku Emmanuela Dennisa v 10. minuti razveselil vodstva z 1:0. Nigerijec je v 39. minuti še poglobil krizo belega baleta, drugič ugnal Thibauta Courtoisa in soigralce na odmor popeljal s prednostjo 2:0.

V isti skupini A bo PSG brez kaznovanega Neymarja (s tem bo odslužil kazen) in poškodovanega Edinsona Cavanija gostoval v vročem Istanbulu pri Galatasarayju.

"Prijateljski" obračun v Beogradu, Stojanović proti Guardioli

Vroče bo tudi v Beogradu, kjer se bosta pomerila srbski in grški prvak. Crveno zvezdo in Olympiakos iz Pireja, pravoslavna klubska velikana, ne druži le ljubezen do rdeče-belih dresov, ampak tudi odkrito prijateljstvo navijačev. Nogometna javnost predvideva, da se bosta spopadla za tretje mesto, ki omogoča evropsko pomlad v ligi Europa.

V skupini B sta namreč velika favorita za napredovanje Bayern in Tottenham. Nemški prvak bo gostoval pri evropskem podprvaku, ki je v prvem krogu izpustil vodstvo v Grčiji in osvojil ''le'' točko (2:2).

Jan Oblak je v soboto proti 13-kratnim evropskim prvakom zaklenil svoja vrata. Foto: Reuters

V skupini D, kjer sta favorita za napredovanje Juventus in Atletico, bosta favorita deležna različnih izzivov. Stara dama bo v Torinu gostila Bayer Leverkusen, Jan Oblak, Joao Felix in soigralci pa se odpravljajo v Rusijo, kjer jih čaka gostovanje pri moskovskem Lokomotivu.

Najboljši strelci: 3 - Håland (Salzburg), Oršić (Dinamo Zagreb)

2 - Di Maria (PSG), Werner (Leipzig)

1 - ...

Handanović proti zvezdnikom Barcelone

Samir Handanović je z Interjem doma proti Slavii osvojil le točko. Foto: Reuters V sredo bosta izmed klubov, v katerih nastopajo slovenski legionarji, na delu Inter Samirja Handanovića in RB Leipzig Kevina Kampla. Milančane čaka poslastica v skupini F, v kateri ne manjka velikanov. Interju gre odlično v domačem prvenstvu, kjer še ni izgubil točke in vodi na lestvici, v Evropi pa je razočaral navijače s težko prigaranim domačim remijem proti praški Slavii. Češki prvak bo poskušal prirediti presenečenje še proti Borussii Dortmund, Inter pa se odpravlja v goste Barceloni, enemu največjih favoritov za osvojitev evropske krone. Dvoboj bo sodil Damir Skomina.

Evropski prvak Liverpool bo po porazu v Neaplju poskušal uloviti prve točke proti avstrijskemu prvaku Salzburgu, ki je v prvem nastopu kar s 6:2 razbil belgijski Genk, polovico zadetkov pa je dosegel norveški najstnik Erling Haaland.

Rdeči vragi iz Leipziga se bodo pomerili z Lyonom, nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl pa bo zaradi zdravstvenih težav preskočil dvoboj.