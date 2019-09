Oblak s prestola pahnil Zahovića

Slovenija spada med manjše evropske države, zato je lahko še toliko bolj ponosna na vedno širši seznam nogometašev, ki se lahko pohvalijo z vsaj enim nastopom v tekmovanju vseh tekmovanj. V glavnem delu, ne kvalifikacijah, da ne bo pomote.

Debi kot iz nočne more

Josip Iličić je v Zagrebu, kjer na tribunah ni manjkalo slovenskih ljubiteljev nogometa, izkusil enega najvišjih porazov, odkar igra v Italiji. Foto: Reuters Kot zadnji se je na seznam uvrstil Josip Iličić. Slovenski reprezentant, obdarjen s prefinjenim tehničnih znanjem, je v tekmovanju najvišjega ranga debitiral pri 31 letih. Končno je odigral dvoboj lige prvakov, ki je štel za točke in milijone (zagrebški Dinamo je za zmago zaslužil 2,7 milijona evrov), po dvoboju v hrvaški prestolnici pa mu ni bilo do veselja, saj je njegova Atalanta doživela potop neslutenih razmer.

''Krstni nastop Atalante kot iz nočne more,'' se je vrstil eden izmed naslovov v italijanskih medijih, ki so se čudili nemoči kluba iz Bergama. V Zagrebu je izgubil kar z 0:4 in si močno otežil možnost napredovanja.

Je pa bilo toliko slajše pri srcu Petru Stojanoviću, ki je zaigral v ligi prvakov prvič po treh letih in pripomogel k visoki zmagi Dinama z asistenco za uvodni zadetek.

Mladi branilec iz Ljubljane je v ligi prvakov zbral že 11 nastopov, to pa je tretja sezona, v kateri igra med evropsko elito. S tem podatkom se lahko pohvalijo le štirje Slovenci, veliki rekorder pa je, čeprav je star 'šele' 26 let, Jan Oblak.

Petar Stojanović je v sredo pomagal Dinamu do odmevne zmage nad predstavnikom serie A. To je bil njegov 11. nastop na največjem tekmovanju. Foto: Reuters

Vratar madridskega Atletica, ki je v sredo doma srečno in iznajdljivo remiziral proti Juventusu (2:2), je postal prvi Slovenec, ki igra v ligi prvakov že šest sezon. Če k temu prištejemo njegovo 'mladost', hkrati pa navedemo podatek, da je v Evropi igral tudi v finalu evropske lige (z Benfico leta 2014), lahko hitro uvidimo, da je Slovenija dobila rekorderja, čigar dosežek bo v prihodnosti zelo težko izboljšati. V ligi prvakov je zbral že 42 nastopov, številka pa se bo v prihodnjih tednih in mesecih le še večala. Ker spada Atletico na razširjen seznam favoritov za osvojitev naslova, se ne bi čudili, če bi Škofjeločan še v tej sezoni praznoval 'abrahama' in kot prvi Slovenec odigral v tekmovanju vseh tekmovanjah vsaj 50 srečanj.

Največ nastopov v ligi prvakov: 42 – Jan Oblak

37 - Zlatko Zahović

20 – Kevin Kampl

12 – Damjan Bohar, Jasmin Handanović

11 – Petar Stojanović, Mitja Viler

10 – Aleksander Rajčević

9 – Valter Birsa, Nastja Čeh

8 – Dare Vršič

7 – Samir Handanović, Marko Šuler

…

Zahović gleda v hrbet Oblaku

Zlatko Zahović ostaja z ogromnim naskokom edini Slovenec, ki je v ligi prvakov dosegel dvomestno število zadetkov. Foto: Reuters Oblak je na večnem slovenskem seznamu z vodilnega položaja pahnil Zlatka Zahovića. In to ne le na lestvici največjega števila nastopov, ampak tudi različnih sezon, ki so jih slovenski nogometaši prebili v ligi prvakov. Oblak posluša himno lige prvakov že šesto sezono zapored, še vselej je to počel v dresu Atletica, zdajšnji športni direktor Maribora pa je to kot igralec izkusil pri Portu, Olympiakosu in Valencii, s katero je podobno kot Oblak pred leti zaigral tudi v velikem evropskem finalu. Je pa Zahović, najboljši strelec slovenske izbrane vrste vseh časov (35 zadetkov na 80 nastopih), najboljši tudi na lestvici slovenskih strelcev v ligi prvakov. Z ogromno prednostjo pred zasledovalci. Dosegel je kar ducat zadetkov, edina rojaka, ki sta se na seznam strelcev vpisala več kot enkrat, pa sta Kevin Kampl in Damjan Bohar. Oba sta dosegla dva zadetka.

Kamplu so zdravstvene težave preprečile nastop na torkovem srečanju v Lizboni. Če bi nastopil, bi izenačil dosežek Zahovića in v ligi prvakov zaigral v petih različnih sezonah. Tako bo moral na omenjeni podvig še malce počakati. Najverjetneje ga bo, če bo imel srečo z zdravjem, dočakal v nadaljevanju sezone, v kateri njegovi rdeči biki iz Leipziga dosegajo odlične rezultate. Tako v nemški bundesligi kot tudi v Evropi. Kampl je zbral v ligi prvakov okroglih 20 nastopov in se podobno kot Bohar veselil dveh zadetkov.

Največ sezon v ligi prvakov: 6 – Jan Oblak

5 – Zlatko Zahović

4 – Kevin Kampl

3 – Petar Stojanović

…

Če ne bi bilo Maribora ...

Maribor je zadnjo tekmo v ligi prvakov odigral 7. decembra 2017 in remiziral proti Sevilli (1:1). Letos mu je v kvalifikacijah vrata elitnega tekmovanja priprl norveški Rosenborg, ki je nato v končnici izpadel proti zagrebškemu Dinamu. Foto: Urban Urbanc/Sportida V ligi prvakov, ki so jo prvič izvedli leta 1992 in je nasledila pokal državnih prvakov, je tako do danes nastopilo 47 različnih slovenskih nogometašev. Če ne bi v ligi prvakov trikrat senzacionalno nastopil NK Maribor, bi bilo število slovenskih udeležencev bistveno manjše. V vijoličastem dresu je v ligi prvakov (1999/00, 2014/15 in 2017/18) nastopilo kar 28 Slovencev, preostali pa so branili barve tujih klubov.

Izjema je le Petar Stojanović. Branilec zagrebškega Dinama, s katerim v tej sezoni nastopa v skupinskem delu lige prvakov in navdušuje javnost, je edini slovenski udeleženec lige prvakov, ki je v njej nastopil tako s slovenskim (Maribor) kot tudi tujim klubom (Dinamo).

Vsi Slovenci, ki so igrali v ligi prvakov (po abecednem vrstnem redu):