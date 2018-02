V živo: v Madridu še vse odprto, Liverpool vodi že s 3:0

Liga prvakov, osmina finala (prve tekme)

V poslastici nogometne lige prvakov se v Madridu merita evropski prvak iz zadnjih dveh sezon Real in zvezdniški PSG. V senci te tekme na Portugalskem obračunavata nekdanja evropska prvaka Porto in Liverpool. V torek jo je Tottenham zagodel Juventusu v Torinu in remiziral z 2:2, medtem ko si je Manchester City z zmago s 4:0 v Baslu praktično že utrl pot v četrtfinale.

Beli baletniki na domačem igrišču torej gostijo prav tako zvezdniški PSG, spektakel na štadionu Santiago Bernabeu pa je tudi obračun portugalskega asa Cristiana Ronalda in Brazilca Neymar, ki je lani s prestopom iz Barcelone k Parižanom poskrbel za najdražji nogometni posel v zgodovini nogometne igre.

Real je v začetku tekme močno pritisnil, Parižani pa so najhujše prevedrili in po deseti minuti tekme postajali vse nevarnejši tudi sami. Neymar je v osmi minuti po prekršku nad Nachom dobil rumen karton, v 33. minuti pa so domači navijači doživeli šok, po hitrem protinapadu je Parižane v vodstvo popeljal Adrien Rabiot. Neymar se je izkazal z nesebično podajo. Z lepo podajo je Neymar v 38. minuti zaposlil tudi Edinsona Cavanija, a je Urugvajec ni pretopil v zadetek.

Je pa tik pred koncem prvega polčasa Real izenačil. Z enajstih metrov je zadel Cristiano Ronaldo. Najstožjo kazen je sodnik dosodil zaradi prekrška Lo Celsa nad Kroosom v kazenskem prostoru PSG-ja. Ronaldo se je zapisal v zgodovino, to je bil njegov stoti gol v ligi prvakov za Real Madrid. Postal je prvi nogometaš, ki je dosegel stotico za eno moštvo. Skupaj jih ima v tem tekmovanju 115. 15 jih je dosegel v dresu Manchestra Uniteda.

Mariborski znanec Liverpool gostuje pri Portu. Že po 30 minutah tekme Angleži vodijo z 2:0. Gole sta zabila Sadio Mane in Mohamed Salah. Prevlada Otočanov se nadaljuje tudi v drugem polčasu, na 3:0 je v 53. minuti z drugim golom na tekmi povišal Mane.

Angleškima velikanoma se lahko smeji

Gonzalo Higuain je dosegel dva zadetka, a sta mu večer pokvarila zapravljen strel z bele točke ob koncu prvega dela in remi Tottenhama. Foto: Reuters Čeprav se je zdelo, da Tottenham v Torino prihaja v najboljši mogoči formi, so tekmo veliko bolje odprli italijanski prvaki, ki so že po devetih minutah vodili z 2:0. Oba zadetka je dosegel Gonzalo Higuain. Argentinec je imel izjemno priložnost tudi za vodstvo s 3:0, a je njegova žoga švignila mimo vratnice Huga Llorisa.

Kazen za zapravljeno priložnost je sledila v 35. minuti, ko je za hrbet Juventusove obrambe odlično stekel Harry Kane in hladnokrvno zadel za 1:2. Domačini so v zadnjih sekundah imeli priložnost za novo vodstvo z dvema zadetkoma prednosti, a je ponovno Higuain zapravil strel z bele točke in gostom dovolil, da so ostali pri življenju.



V drugem polčasu je Tottenhamu uspel popoln preobrat. V 72. minuti je prekaljenega mačka Gianluigija Buffona na levi nogi ujel Christian Eriksen. Danec je s prostega strela zvito sprožil v vratarjev kot, a ker je Buffon na pamet trznil v levo, se je legendarni vratar ravno toliko zmedel, da je bil na koncu prekratek.

Izenačujoči zadetek Tottenhama:

Eriksen marked his masterclass with a brilliant free-kick against Buffon, Juventus paying the price for letting Spurs to play. Comeback is very much on. 2-2. pic.twitter.com/dmsnDsPtvu — Mootaz Chehade (@MHChehade) February 13, 2018





Man City je že na prvi tekmi opravil celoten posel. Sinjemodri so pokazali svojo veličino in že v Baslu zmagali s 4:0. V polno so že po dobrih 20 minutah zadeli Ilkay Gündogan, Bernardo Silva in Sergio Agüero, v drugem polčasu pa je s svojim drugim zadetkom končni izid postavil Gündogan.

Vrhunske nogometne zabave ne bo manjkalo niti prihodnji teden ...

Liga prvakov, osmina finala (prve tekme):