Lahko Juventus pokvari angleško zabavo?

Liga prvakov, osmina finala (povratne tekme)

Danes bo napeto na Wembleyju, kjer se bosta spopadla Tottenham in Juventus. Bi lahko bila to zadnja evropska tekma Gianluigija Buffona? Manchester City bo branil visoko prednost proti Baslu. V četrtfinale sta se že uvrstila branilec naslova Real Madrid, ki je izločil PSG, in Liverpool.

Cristiano Ronaldo se je spet vpisal med strelce in poskrbel, da Real ostaja v konkurenci. Madridčani lovijo že tretjo zaporedno evropsko krono. Foto: Reuters

Danes se bo o potnikih med najboljših osem odločalo na Otoku. Manchester City si je s prepričljivo zmago (4:0) zagotovil ogromno prednost pred Baslom, Tottenham pa je po preobratu v Torinu, kjer je po slabem začetku zaostajal že z 0:2, nato pa izenačil na 2:2, trdno odločen, da na Wembleyju s pomočjo vročega strelca Harryja Kana izloči italijanskega prvaka.

Če bi Juventus izpadel, bi lahko njegov kapetan Gianluigi Buffon odigral zadnjo tekmo v evropskem tekmovanju.

Real osvojil Park princev

Cristiano Ronaldo je izenačil 15 let star rekord Ruuda van Nistelrooyja. Foto: Reuters Potem ko v zaspanem prvem polčasu v Parizu nismo videli zadetka, je na začetku drugega polčasa zadel Real in še povišal prednost v skupnem seštevku. Po veliki napaki Danija Alvesa, ki je na sredini igrišča izgubil žogo, je sledil bliskovit protinapad Real, ki ga je po izjemni podaji Lucasa Vazqueza zaključil Cristiano Ronaldo.

Zadetek gostov je vrste domačih vnesel dodatno nervozo, ki je v 66. minuti stala Marca Verrattija. Italijan je po nedosojenem prekršku stekel za sodnikom, ki mu je pokazal še drugi rumen karton in moral je zapustiti zelenico.

Kljub igralcu manj je PSG le pet minut kasneje uspel izenačiti prek Edinsona Cavanija. Ko pa so številčno oslabljeni Parižani lovili drugi zadetek na tekmi, je do tega prišel beli balet, zadel je Casemiro, in postavil končni rezultat (2:1, skupno 5:2).

To zmoreta le Ronaldo in legendarni Nizozemec Ko je Ronaldo v 51. minuti zatresel mrežo PSG in povedel Real v vodstvo (1:0), se je na seznamu rekorderjev tekmovanja pridružil Ruudu van Nistelrooyju. Postal je šele drugi Zemljan, ki se je vpisal med strelce na devetih zaporednih tekmah lige prvakov. Nekdanji nizozemski zvezdnik je to dosegel v letih 2002 in 2003 v dresu Manchester Uniteda.

Še bolj suvereno se je v četrtfinale prebil Liverpool. Rdeči so že na prvi tekmi na Portugalskem zmagali s 5:0, pred domačimi gledalci pa so v remiju brez zadetkov prednost več kot prepričljivo tudi zadržali.

Najboljši strelci lige prvakov 2017/18: 12 - Ronaldo (Real Madrid)

7 - Cavani (PSG), Firmino (Liverpool), Kane (Tottenham)

6 - Ben Yedder (Sevilla), Mane (Liverpool), Neymar (PSG), Salah (Liverpool)

5 - Aboubakar (Porto), Coutinho (Liverpool/Barcelona), Lewandowski (Bayern),

4 - ...

Prihodnji teden bodo na sporedu še poslastice v Rimu, Istanbulu, Manchestru (United bo gostil Sevillo) in Barceloni. Žreb četrtfinala bo v petek, 16. marca.

Liga prvakov, osmina finala (povratne tekme):