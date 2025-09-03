Naj poslovalnica leta: "Ko dihamo kot eno, pridejo tudi rezultati"

Ura je komaj odbila sedem zjutraj. Ptuj se počasi prebuja v sončno torkovo jutro. Medtem ko večina še pije prvo jutranjo kavo, pa je v Lidlovi trgovini na Volkmerjevi cesti že zelo živahno. Zaposleni pridno zlagajo izdelke na police, pečejo kruh in pecivo ter pripravljajo še zadnje malenkosti, preden se bodo vrata odprla za prve kupce. "Dobro jutro! Pridi, ti bomo skuhali kavo," me prijazno sprejmejo v trgovini, ki je nedavno postala naj poslovalnica leta.

Foto: Marko Pigac / LIDL

Že na vhodu v trgovino me prevzameta vonj po sveže pečenem kruhu in dobra energija ekipe, ki navsezgodaj zjutraj ustvarja prijetno in domače vzdušje. Vsak izmed njih me veselo pozdravi, po radiu je slišati energično glasbo, v oddaljenem delu trgovine pa smeh in kramljanje. Dobri odnosi med zaposlenimi in trgovina, ki je videti kot iz škatlice, mi hitro dajo vedeti, zakaj je prav ta ekipa letos prejela priznanje za najboljšo Lidlovo trgovino leta.

Dan začnejo s skupno kavo in klepetom

Za nekaj trenutkov se pridružim jutranji rutini ekipe – sproščenemu klepetu ob kavi in pecivu, ki postavlja temelje za uspešen dan. V trgovini se ta začne zgodaj zjutraj, že ob šestih, da je vse pripravljeno na odprtje ob osmi uri.

"Do sedmih naredimo vse, zato da lahko potem skupaj spijemo kavo in poklepetamo. To je naš jutranji obred, s katerim se še bolj povežemo in pripravimo na delovni dan," pove Lidija, ena od petih zaposlenih, ki so del ekipe že vse od odprtja decembra 2016.

Solze, objemi in nepopisna evforija ob razglasitvi

V skupni kuhinji se vsa prejeta priznanja za naj Lidlovo poslovalnico meseca kar vrstijo, številne so tudi skupinske fotografije z različnih dogodkov. Med njimi je tudi priznanje za naj poslovalnico leta 2021, ko so enkrat že prejeli ta laskavi naziv.

Ko povprašam, kakšni so bili občutki ob razglasitvi za naj poslovalnico leta 2024, se Suzana, vodja trgovine, ponosno nasmehne. "Vedeli smo, da smo med najboljšimi tremi, a nismo vedeli, na katerem mestu. Ko so nas poklicali, smo bili najprej presenečeni, nato pa je sledila prava evforija – solze, smeh, objemi. Občutek, ki bi ga lahko vsako leto ponovili."

Foto: Marko Pigac / LIDL

Poleg priznanja tudi dobra finančna nagrada in priložnost za dobrodelnost

Projekt Naj poslovalnica leta v Lidlu izvajajo že več kot 15 let. Zmagovalno ekipo razglasijo vsak mesec, na tradicionalnem Lidlovem pikniku pa še najboljše tri trgovine leta. Uspeh je odvisen od izpolnjevanja ciljev in kazalnikov, ki jih v podjetju določijo ob začetku poslovnega leta.

Poleg priznanja zmagovalne ekipe prejmejo tudi finančno nagrado. Vsak član zmagovalne trgovine je prejel eno dodatno mesečno plačo, zaposleni drugouvrščene trgovine polovico, zaposleni tretjeuvrščene pa tretjino mesečne plače. Drugo mesto je letos osvojila ekipa Lidla Kamnik, tretje pa Lidla Celje.

Posebnost projekta je tudi njegova dobrodelna nota – zaposleni zmagovalne trgovine poleg finančne nagrade in sredstev, ki jih lahko namenijo za druženje, prejmejo še tisoč evrov za donacijo organizaciji ali društvu po svojem izboru.

Do rezultatov z medsebojnim sodelovanjem in spodbujanjem

Rezultati pa ne pridejo sami od sebe – kot pravi Suzana, imata ključno vlogo povezana ekipa in zavedanje, da je vsak zaposleni pomemben za skupni uspeh. "Najprej si zastavimo cilje, potem pa z vztrajnostjo sledimo poti, ki smo si jo začrtali. Tako pridejo tudi rezultati," še dodaja.

Ekipa ne skriva ponosa tudi na svojo vodjo, ki je, kot pravi Doroteja, tista, ki s svojim zgledom, podporo in človeškim pristopom usmerja celotno ekipo.

Foto: Marko Pigac / LIDL

Energija, ki jo začutijo tudi kupci

In kaj je tisto, kar njihovo ekipo dela posebno? "To, da dihamo kot eno. Da smo tu drug za drugega, da si pomagamo, da vsak zaposleni ve, da se lahko zanese na sodelavca," odgovarja Suzana.

Doroteja pa dodaja, da jih posebne dela prav njihova pristnost. "Jaz se pred strankami ne pretvarjam, govorim v svojem narečju in mislim, da prav zato marsikdo še raje pride k nam. Kupci nam večkrat tudi rečejo, da imamo v naši trgovini prav posebno energijo."

Tudi sama sem v trgovini začutila njihovo pristnost. Ob vhodu že opazim prve kupce, medtem ko trgovino zapuščam z nasmehom na obrazu in polepšanim začetkom dneva.

Naročnik oglasnega sporočila je LIDL SLOVENIJA.