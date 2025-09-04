Rekli so, da to ni mogoče. Znani Slovenec v šestih dneh preprosto do 901 evra.

Ta preprosti način spletnega zaslužka temelji na prodaji preprostih izdelkov iz Alibabe na Amazonu in je namenjen vsem, ki si želijo finančne svobode z minimalnim časovnim vložkom .

Znani Slovenec Žan Nekrep, ki le v nekaj dneh preprosto ustvari povprečno plačo, zdaj popolnoma brezplačno deli svojo preverjeno metodo spletnega zaslužka. Žan verjame, da lahko vsak posameznik – ne glede na starost, znanje ali izkušnje – uspe v spletnem poslu. Njegova skrivnost je v uporabi sistema Amazon FBA, ki mu omogoča globalno prodajo, ne da bi se ukvarjal s skladiščenjem v Sloveniji ali pošiljanjem izdelkov. Izdelkov namreč sploh ni v Sloveniji, saj jih proizvajalec iz Alibabe pošlje neposredno v Ameriko brez Žanove fizične prisotnosti.

Če vas zanima, kako ta sistem deluje in kako lahko tudi vi začnete preprosto služiti, preberite članek do konca. V njem razkrivamo vse ključne korake do uspeha.

Poglejmo si primer prodaje izdelka, ki je v šestih dneh naredil prek 1.049 dolarjev prihodka s tem preprostim spletnim zaslužkom:

Žan na svojem Instagramu redno objavlja rezultate svojih tedenskih zaslužkov, s čimer transparentno dokazuje učinkovitost svojega preverjenega sistema. Poleg tega pogosto deli tudi uspehe svojih učencev, ki so s pomočjo njegovih nasvetov dosegli odlične rezultate. Njegovo sporočilo je preprosto: s pravilnim pristopom lahko vsak doseže finančno svobodo prek spleta.

Da bi to znanje približal čim več ljudem, vsak torek vodi brezplačen spletni seminar, kjer podrobno predstavi celoten proces uspeha na Amazonu, prilagojen tudi za tiste, ki začenjajo iz Slovenije.

Amazon FBA (Fulfillment by Amazon) je preprost sistem za spletni zaslužek. Omogoča vam, da prodajate izdelke na Amazonovi platformi, ne da bi imeli lastno skladišče, se ukvarjali s pakiranjem ali pošiljanjem. Z Amazon FBA Amazon prevzame večino logistike, vi pa se lahko osredotočite na iskanje izdelkov in povečanje prihodkov.

S to metodo lahko izdelke ugodno naročite prek Alibabe in jih nato po višji ceni prodajate na globalnem trgu Amazona, na primer v ZDA. Amazon FBA je idealna priložnost tako za začetnike kot za izkušene, saj vam odpira vrata do globalnega trga brez zapletenih tehničnih postopkov.

Žan Nekrep vsako leto s tem preprostim sistemom zasluži več kot 350 tisoč evrov:

Želite zaslužiti prek spleta na Amazonu, a ne veste, kje začeti?



Amazon je za vsakogar – Žan Nekrep razkriva, kako

Žan Nekrep je prepričan, da je Amazon ena največjih priložnosti za preprost spletni zaslužek, tudi za popolne začetnike. Zaradi raznolikosti izdelkov in preprostega sistema prodaje lahko vsak ustvari uspešen spletni posel. Na svojem brezplačnem seminarju Žan deli preverjene strategije, izkušnje in konkretne primere izdelkov, ki jih lahko uspešno prodajate iz Slovenije na največji spletni platformi na svetu.

Po njegovem mnenju je spletni zaslužek prek Amazona dostopen vsakomur, ki si želi finančne svobode in več časa zase. Če želite izvedeti, kako začeti, se prijavite na brezplačni spletni seminar prek spodnje povezave.

Zakaj je Amazon FBA idealna izbira za vas?

Dodaten zaslužek poleg redne službe: S tem načinom si lahko ustvarite dodaten prihodek, ne da bi morali zapustiti svojo službo.

Brez potrebe po skladišču: Amazon prevzame celoten proces skladiščenja in dostave, zato ne potrebujete lastnega skladišča ali tehničnega znanja.

Delo od kjerkoli: za vodenje posla potrebujete le internetno povezavo in dostop do računalnika.

Mogoč začetek kot fizična oseba: podjetja ni treba ustanoviti, začnete lahko tudi kot posameznik.

Majhen časovni vložek: uspešen posel z Amazonom lahko vzdržujete z le nekaj urami dela na teden.

Brez dodatnih zaposlenih: celoten posel lahko vodite sami, brez potrebe po ekipi ali zaposlenih.

Žan Nekrep se je odločil, da bo svojo preverjeno formulo za spletni zaslužek delil z vsemi, popolnoma brezplačno. S tem sistemom lahko sproščeno uživa na plaži, medtem ko njegov spletni posel vsak dan ustvarja stabilen dohodek.

Temelj njegovega uspeha je uporaba priložnosti, ki jih ponuja Amazon. Vendar pa sama registracija še ne prinaša uspeha. Ključ do uspeha je v premišljenih korakih, preverjenih strategijah in preprostih trikih, ki jih Žan razkrije na svojem brezplačnem spletnem seminarju.

Te metode so prilagojene tudi popolnim začetnikom in jih lahko vsakdo takoj uporabi. Žan razloži, kako se registrirati na Amazonu in kako izbrati prave izdelke. Pomembno je, da izberete izdelke z visokim povpraševanjem, hkrati pa se izognete trgom, kjer je konkurenca že prevelika. Tako si zagotovite boljšo prodajo in večji dobiček.

Žan verjame, da lahko prav vsak z jasnim načrtom in nekaj urami tedenskega dela ustvari svoj uspešen spletni posel, tudi brez predhodnih izkušenj.

Najpomembnejši korak je izbira pravih izdelkov za prodajo na Amazonu. Na brezplačnem webinarju Žan Nekrep pokaže točne primere izdelkov, ki jih lahko ceneje kupite na Kitajskem in jih s profitom prodate na Amazonu.

Morda ste tudi vi eden izmed tistih, ki dvomijo, da spletni zaslužek na Amazonu sploh deluje za Slovence.

Kljub splošnemu dvomu pa nekateri verjamejo, da je to mogoče. Kljub temu si vsi zastavljajo vprašanje, kako sploh začeti in ali je to res mogoče.

Žan Nekrep, ki ga mnogi imenujejo za "guruja spletnega zaslužka v Sloveniji", pravi, da je ključ do uspeha preprost sistem, ki temelji na uporabi Amazona in spletnega trženja. Ta sistem brezplačno deli s Slovenci in trdi, da je dostopen vsakomur, ne glede na predhodne izkušnje.

Zaradi Amazona je vse več ljudi iz Slovenije, ki vsak dan služijo velike denarce prek spleta in so zaradi tega pustili tudi svojo redno službo, ki so jo imeli več let.



Zanimivo je, da tudi umetna inteligenca ChatGPT, o kateri trenutno govori ves svet, Amazon postavlja za prvo izbiro pri spletnem zaslužku, če želite prejeti več kot deset tisoč evrov na mesec.

ChatGPT smo povprašali, kaj je najboljši način za zaslužek deset tisoč dolarjev prek spleta:

